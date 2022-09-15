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Водитель чудом избежал столкновения на заснеженной трассе в Западной Вирджинии

Водитель чудом избежал столкновения на заснеженной трассе в Западной Вирджинии

Автор:
15 сентября 2022 10:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   избежал столкновения   массовое дтп   
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Обледенелая дорога, видимость всего несколько десятков метров и скорость более 100 км/ч. Казалось бы, что может пойти не так!?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   избежал столкновения   массовое дтп   
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1  комментарий
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MrAnderson Полчаса назад
"Парень на своём Evolution был слишком уверен в полном приводе." А что не так ? Ева и водитель офигенно справились с возникшей проблемой , из потерь только колесо и грязные штаны =) ОН живой машина на ходу , в отличии от других водителей.
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