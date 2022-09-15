Водитель чудом избежал столкновения на заснеженной трассе в Западной Вирджинии

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Обледенелая дорога, видимость всего несколько десятков метров и скорость более 100 км/ч. Казалось бы, что может пойти не так!?
Источник:
АНТИФИШКИ
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