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ДТП с ассенизаторской машиной в Иркутске

ДТП с ассенизаторской машиной в Иркутске

Автор:
19 января 2023 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   ассенизатор   видео   гололед   дтп   
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Ассенизаторский "ГАЗон" развернуло при торможении на скользкой дороге и он подбил легковушку в соседней полосе.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   ассенизатор   видео   гололед   дтп   
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19  комментариев
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Максим Макашев 5 часов назад
а с чего говносборщик тормозить то начал?
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Карандаш 3 часа назад
Хорошо хоть "колу" не расплескал.
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732
KE2646 3 часа назад
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8k
Tamdima 3 часа назад
Обидно, подбила говнокачка
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72k
Доктор Джонс 4 часа назад
А что с легковушкой? А легковушка - в говно...
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11k
кот базилий 5 часов назад
Главное тормоз в пол и глаза от страха закрыть, отпустить тормоз и выровнять машину , тормозить короткими нажатиями этому сейчас не учат
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Олег

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