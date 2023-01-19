ДТП с ассенизаторской машиной в Иркутске

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Ассенизаторский "ГАЗон" развернуло при торможении на скользкой дороге и он подбил легковушку в соседней полосе.
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Метки: аварии авто авто аварии ассенизатор видео гололед дтп
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