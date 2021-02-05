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Семейная пара слепила из снега красный Ferrari в натуральную величину

Семейная пара слепила из снега красный Ferrari в натуральную величину (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   ferrari laferrari   авто   видео   зимние забавы   копия   скульптура   снег   
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Муж и жена из Литвы вылепили из снега собственную копию Ferrari LaFerrari стоимостью 2,2 миллиона долларов в натуральную величину, с красной краской и другими мелкими штрихами, которые можно увидеть на итальянском суперкаре.

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Метки: ferrari   ferrari laferrari   авто   видео   зимние забавы   копия   скульптура   снег   
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