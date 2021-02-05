Семейная пара слепила из снега красный Ferrari в натуральную величину

Муж и жена из Литвы вылепили из снега собственную копию Ferrari LaFerrari стоимостью 2,2 миллиона долларов в натуральную величину, с красной краской и другими мелкими штрихами, которые можно увидеть на итальянском суперкаре.
Кадры ниже, снятые Донатой Бугене (Donata Bugiene), демонстрируют то, как её муж кропотливо вырезал Ferrari в течение двух дней
В видео хорошо видно, как мужчина вырезает авто с помощью шпателя, а после наносит на получившуюся снежную скульптуру «экологически чистую краску», мало того, он даже смог воссоздать знаменитый значок с гарцующей лошадью итальянского производителя роскошных спортивных автомобилей.
«Ferrari в реальную величину, сделанное по размерам оригинального Ferrari LaFerrari», — сказала Бугене.
«Ferrari в реальную величину, сделанное по размерам оригинального Ferrari LaFerrari», — сказала Бугене.
Отметим, что при стартовой цене около 2,2 млн. долларов США в 2013 году LaFerrari превзошла все ожидания большинства автомобилистов.
Поскольку производство было ограничено 499 автомобилями, цена подержанных версий машин взлетела до более 4 млн. долларов.
«Мы решили, что если вы не можете его купить — вы можете построить его сами! — добавила Бугене. — Теперь никто не может отрицать того, что у нас во дворе стоит Ferrari.»
«Мы решили, что если вы не можете его купить — вы можете построить его сами! — добавила Бугене. — Теперь никто не может отрицать того, что у нас во дворе стоит Ferrari.»
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