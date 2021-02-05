Семейная пара слепила из снега красный Ferrari в натуральную величину

Поскольку производство было ограничено 499 автомобилями, цена подержанных версий машин взлетела до более 4 млн. долларов.



«Мы решили, что если вы не можете его купить — вы можете построить его сами! — добавила Бугене. — Теперь никто не может отрицать того, что у нас во дворе стоит Ferrari.»