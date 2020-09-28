В Москве водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в маршрутку

На улице Щукинской в Москве водитель Ferrari 360 Spider не справился с управлением и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке. В результате травмы получили две парссажирки общественного транспорта.

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Видео информационного канала «Москва 24»

Сообщается, что за рулем Ferrari был основатель музыкального портала Зайцев.Нет Евгений Трухин