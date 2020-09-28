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В Москве водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в маршрутку

В Москве водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в маршрутку (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 сентября 2020 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: ferrari   авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   
678
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На улице Щукинской в Москве водитель Ferrari 360 Spider не справился с управлением и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке. В результате травмы получили две парссажирки общественного транспорта.

Источник:

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Метки: ferrari   авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   
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8  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
расхерачил нахер херрари
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ЗаМКАДнаяФормаЖызни Минуту назад
Да всем НАСРАААААТЬ! Мне точно!
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10k
Alex Ato 3 минуты назад
это не шутки, мы встретились с маршруткой (с)
это не шутки, мы встретились с маршруткой (с)
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17k
Шуруп 16 минут назад
ферари [мат].
Ещё и синего цвета.
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13k
ВОВЧЕГ 41 минуту назад
Почему дебилам достаются машины на которых они не могут ездить?
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2k
deLaKvinto 2 часа назад
Избыточная для своих навыков вождения мощность на заднем приводе при очень легком корпусе. ДТП - классика жанра для недавно купивших свой первый (по всей видимости) спорткар
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49k
pynh 2 часа назад
Интересно, почему я на своем драндулете справляюсь с управлением?
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33k
dima423 pynh Час назад
ну хоть раз в жизни по их вине авария была думаю не меньше чем у 50% водителей)) ...так что так бывает...кто то справляется с управлением кто то нет... у кого то были аварии у других это еще впереди))
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