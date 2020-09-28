В Москве водитель Ferrari не справился с управлением и врезался в маршрутку

На улице Щукинской в Москве водитель Ferrari 360 Spider не справился с управлением и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке. В результате травмы получили две парссажирки общественного транспорта.
Видео информационного канала «Москва 24»
Сообщается, что за рулем Ferrari был основатель музыкального портала Зайцев.Нет Евгений Трухин
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Под Северодвинском погиб водитель Volkswagen
- Авария дня. В Омске лихач влетел в поддон с тротуарной плиткой
- Авария дня. Два человека погибли на Кутузовском проспекте
- Авария дня. Смертельная авария с участием такси и Ferrari
- Авария дня. Смертельный занос на ровном месте в Башкирии
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
Ещё и синего цвета.