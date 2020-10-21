80-летний старик, который все еще с удовольствием водит свой Ferrari F40

Совсем недавно, как он объясняет в видео, он перешел на Lamborghini, а его сын даже владеет Murcielago SV. Джон, кажется, больше любит Aventador, но не особенно доволен его размерами — «он слишком большой и широкий». У них с сыном на двоих целый парк суперкаров, и он сожалеет, что ездят на них реже, чем они того заслуживают. А в целом это богатый и позитивный человек, которому есть что вспомнить в жизни. В общем, если у вас есть суперкар, выходите из дома каждый день и садитесь за руль. И ни о чем не жалейте.



И даже если у вас нет суперкара, все равно ни о чем не жалейте и получайте удовольствие.