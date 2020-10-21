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80-летний старик, который все еще с удовольствием водит свой Ferrari F40

80-летний старик, который все еще с удовольствием водит свой Ferrari F40 (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 15:19
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   ferrari f40   авто   видео   пенсионер   спорткар   старик   суперкар   
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Говорят, возраст - это всего лишь число. Что ж, это не совсем верно, но в очень высокой степени это правда. Независимо от вашего возраста, молодой дух может творить чудеса с разумом и телом. Сегодняшнему герою из Англии 80 лет, и он водит спорткары практически каждый день!
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Метки: ferrari   ferrari f40   авто   видео   пенсионер   спорткар   старик   суперкар   
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6  комментариев
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Ви 3 часа назад
Наверное на пенсию в 12000 рублей купил.
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Eugene Час назад
80-ти летний мужчина, а не старик. Это у вас там люди за 50 уже старики.
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61
чокнутый 2 часа назад
спасибо, я на своем вертолете лучше полетаю, и без пробок
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42k
RusLAN 2 часа назад
"если у вас есть суперкар, выходите из дома каждый день и садитесь за руль" - Ща, только роллтон доем и сразу сяду!
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−1
Князь Курбский RusLAN 15 минут назад
Угнать слабо?
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