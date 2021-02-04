Коллекционер и реставратор из Англии нашел ржавый «Москвич-434П» и хочет его восстановить

Это не первый автомобиль этой марки в собрании Стюарта Кола. Там уже имеются такой же фургон и универсал «Москвич-427», отлично отреставрированные.



Не все сегодня знают, что автомобили «Москвич-412» и его версии поставлялись в свое время в ряд зарубежных стран. Кроме стандартного экспортного варианта с приставкой «Э» в названии, предлагались версии для стран с тропическим климатом и для стран с левосторонним движением, т. е. с правым рулем. Последние имели в индексе букву «П».