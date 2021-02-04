FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7351 пост • 698 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Коллекционер и реставратор из Англии нашел ржавый «Москвич-434П» и хочет его восстановить

Коллекционер и реставратор из Англии нашел ржавый «Москвич-434П» и хочет его восстановить (10 фото)

Автор:
04 февраля 2021 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   Москвич? реставрация   авто   автомир   автомобили   восстановление   
367
10
Новый проект реставратора из Великобритании Стюарта Кола — это «Москвич-434П». Машина была найдена в ужасном состоянии, но он собираются восстановить её. В коллекции у англичанина уже есть несколько автомобилей этой марки.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: barn find   Москвич? реставрация   авто   автомир   автомобили   восстановление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Зотов Полчаса назад
судя по отметинам в качестве мишени использовался, дробью и картечью шмаляли периодически)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет Редкий Ferrari выставят на торги: владелец по странной причине припарковал его в гараже на 46 лет Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на продажу Отреставрированный Jaguar S-Type 1966 года выпуска провел 20 лет в сарае и теперь выставлен на... Редкий, ржавый и разбитый: Triumph Italia 2000 Редкий, ржавый и разбитый: Triumph Italia 2000 Дилерские запасы: абсолютно новый Ford Thunderbird 1976 года без пробега Дилерские запасы: абсолютно новый Ford Thunderbird 1976 года без пробега Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322028



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
6
38
Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
4
137
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коричневый налет в аквариуме: причины появления и способы устранения
0
34
Коричневый налет в аквариуме: причины появления и способы устранения
Автовсячина
1
2
Автовсячина
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#люди#позитив#авто аварии#девушки#сша#Разное#коты
#фото#интересное#животные#навальный#аварии#кино#картинки#автомир#природа#шоу бизнес
#интересно#история#прикол#Россия#новости#приколы#СССР#война#авария дня#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться