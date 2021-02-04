Коллекционер и реставратор из Англии нашел ржавый «Москвич-434П» и хочет его восстановить

Новый проект реставратора из Великобритании Стюарта Кола — это «Москвич-434П». Машина была найдена в ужасном состоянии, но он собираются восстановить её. В коллекции у англичанина уже есть несколько автомобилей этой марки.
Это не первый автомобиль этой марки в собрании Стюарта Кола. Там уже имеются такой же фургон и универсал «Москвич-427», отлично отреставрированные.
Не все сегодня знают, что автомобили «Москвич-412» и его версии поставлялись в свое время в ряд зарубежных стран. Кроме стандартного экспортного варианта с приставкой «Э» в названии, предлагались версии для стран с тропическим климатом и для стран с левосторонним движением, т. е. с правым рулем. Последние имели в индексе букву «П».
Не все сегодня знают, что автомобили «Москвич-412» и его версии поставлялись в свое время в ряд зарубежных стран. Кроме стандартного экспортного варианта с приставкой «Э» в названии, предлагались версии для стран с тропическим климатом и для стран с левосторонним движением, т. е. с правым рулем. Последние имели в индексе букву «П».
Так, в Финляндии компания Konelа переделывала фургоны «Москвич» на застекленные трехдверные универсалы, которые обозначались как Elite 1500 pakettiauto. А в Англии фирма-импортер Hosking (Sales) Ltd. своими силами превращала фургоны в пикапы – Moskvich 434 Pick up.
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Отреставрированный Москвич-434П из коллекции коллекция Стюарта Кола
Еще в 1963 году на базе легкового «Москвич-412» изготовили опытный фургон «Моквич-433». Но как водилось в советском автопроме, серийный выпуск затягивался – и машина в производстве только под конец 1966 года, в декабре. В марте 1969 года на машину стали устанавливать двигатель иного производителя – УЗАМ-412 – детище Уфимского моторного мотора. Параметры его были те же, но это дало повод изменить модели на «Москвич-434». Однако модель 433 не сошла со сцены, а продолжала оставаться на производстве.
Нужно сказать, что фургоны этих двух моделей отличались не только маркой двигателя, но и приборными панелями, а также расположением рычага КПП. У 433-го он находился на рулевой колонке, а на 434-й с 1969 года перекочевал на пол. Грузоподъемность машин была одинаковой – на дорогах любого типа она составляла 250 кг. А вот для дорог с гладким и ровным покрытием она была куда большей – 400 кг.
В конце этого же года изменилась и внешность обеих моделей. Они получили новые решетки радиатора, с более крупными ячейками и прямоугольными фарами. Что же касается грузового отсека с характерными ребрами жесткости на боковинах, то изменения произошли и там. Поначалу задняя дверь состояла из двух половинок – верхней и нижней, а позже стала цельной, откидывающейся вверх.
В 1973 году 433-й и 434-й были унифицированы. При этом их доработали в соответствии с действующими тогда международными нормами по безопасности. Индекс модели изменился на 433ИЭ и 434ИЭ.
Выпуск всего семейства «Москвич-412» был прекращен в 1975 году. В общей сложности было произведено 51 928 автомобилей «Москвич 433» и 30 724 машин «Москвич-434».
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