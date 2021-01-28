Заводы производившие мототехнику в СССР

Сегодня в обзоре – 10 мотоциклетных заводов.
Мотоциклетных заводов в СССР было не меньше, чем автомобильных. Некоторые прославились на весь Союз – «Иж», «Минск», «Урал», а иные были известны только в тех регионах, где непосредственно было производство.
Большая часть мотозаводов СССР не пережили лихие 1990-е, разорившись на фоне рыночной конкуренции с более совершенной импортной продукцией.
Но иные выжили и сегодня начинают постепенно возрождаться.
Мотоциклетных заводов в СССР было не меньше, чем автомобильных. Некоторые прославились на весь Союз – «Иж», «Минск», «Урал», а иные были известны только в тех регионах, где непосредственно было производство.
Большая часть мотозаводов СССР не пережили лихие 1990-е, разорившись на фоне рыночной конкуренции с более совершенной импортной продукцией.
Но иные выжили и сегодня начинают постепенно возрождаться.
1.
«Иж». Ижевский машиностроительный завод в первую очередь известен оружейным производством, а с 1929 по 2008 год производил мотоциклы, пользовавшиеся огромным успехом и спросом в СССР.
Это было первое серийное производство мотоциклов в новом государстве; сперва было изготовлено несколько прототипов, а с 1933 года Иж-7 пошёл в серию.
На снимке – Иж Планета-2 (1964), одна из самых массовых моделей завода.
Это было первое серийное производство мотоциклов в новом государстве; сперва было изготовлено несколько прототипов, а с 1933 года Иж-7 пошёл в серию.
На снимке – Иж Планета-2 (1964), одна из самых массовых моделей завода.
2.
«Минск». Минский мотоциклетно-велосипедный завод (ММВЗ) был основан в 1945 году и функционирует до сих пор.
В 1951 году в серию пошёл первый мотоцикл «Минск» M1A.
Сегодня у марки есть экспортное название M1NSK и довольно большая гамма моделей – спортивных, дорожных и эндуро.
На снимке – «Минск» М103, производившийся в 1962-1964 годах.
В 1951 году в серию пошёл первый мотоцикл «Минск» M1A.
Сегодня у марки есть экспортное название M1NSK и довольно большая гамма моделей – спортивных, дорожных и эндуро.
На снимке – «Минск» М103, производившийся в 1962-1964 годах.
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3.
«Урал». Ирбитский мотоциклетный завод сегодня является одним из нескольких заводов в мире, производящих тяжёлые мотоциклы с боковым прицепом.
Завод был основан в 1941 году и некогда делал «Уралы» миллионами.
Он пережил 1990-е и сегодня производит малыми сериями очень красивые мотоциклы в ретро-стилистике, идущие в основном на экспорт.
Поклонником «Уралов» является, например, Брэд Питт.
На снимке – красавец «Урал-СиТи» 2016 модельного года.
Завод был основан в 1941 году и некогда делал «Уралы» миллионами.
Он пережил 1990-е и сегодня производит малыми сериями очень красивые мотоциклы в ретро-стилистике, идущие в основном на экспорт.
Поклонником «Уралов» является, например, Брэд Питт.
На снимке – красавец «Урал-СиТи» 2016 модельного года.
4.
«Днепр». Киевский мотоциклетный завод был основан в 1945 году и к настоящему времени номинально не ликвидирован, хотя производство остановлено ещё несколько лет тому назад.
Первой моделью был лёгкий мотоцикл К-1Б «Киевлянин».
В конце 1950-х завод пытался производить и автомобили, но недолго.
А на снимке – мотоцикл М-72, который выпускался киевским заводом по ирбитской документации с 1950 по 1953 год.
На тот момент завод ещё не использовал для своих моделей имя собственное "Днепр".
Первой моделью был лёгкий мотоцикл К-1Б «Киевлянин».
В конце 1950-х завод пытался производить и автомобили, но недолго.
А на снимке – мотоцикл М-72, который выпускался киевским заводом по ирбитской документации с 1950 по 1953 год.
На тот момент завод ещё не использовал для своих моделей имя собственное "Днепр".
5.
«Тула». Тульский машиностроительный завод существует с 1879 года и за свою долгую историю производил практически всё на свете (в основном – оружие).
Но в 1953 году на нём запустили производство велосипедов, а тремя годами позже – мотороллеров.
Сегодня ТулМаш мотоциклы уже не строит, но его продукция – «Тулица», «Муравей», «Турист» – вошла в историю советского мотостроения.
На снимке – знаменитый грузовой мотороллер ТГА200 «Муравей».
Но в 1953 году на нём запустили производство велосипедов, а тремя годами позже – мотороллеров.
Сегодня ТулМаш мотоциклы уже не строит, но его продукция – «Тулица», «Муравей», «Турист» – вошла в историю советского мотостроения.
На снимке – знаменитый грузовой мотороллер ТГА200 «Муравей».
6.
«Ковровец». Завод имени Дегтярёва в Коврове – это завод оружейный, но с 1946 года он делал также мотоциклы под марками «Ковровец» и «Восход».
Сегодня производство приостановлено. На снимке – «Ковровец» К-175 (1957).
Сегодня производство приостановлено. На снимке – «Ковровец» К-175 (1957).
7.
ТИЗ. Таганрогский инструментальный завод (ныне – Таганрогский комбайновый завод) – один из первых, довоенных ещё производителей мотоциклов в СССР. Правда, после войны к производству мототехники завод уже не возвращался.
На снимке – основная модель ТИЗ АМ-600 (1935-1943).
На снимке – основная модель ТИЗ АМ-600 (1935-1943).
8.
«Рига». Мопеды завода «Саркана звайгзне» были вожделенной машиной для многих молодых людей. Производились они в Риге с 1958 по 1998 год.
На снимке – мопед «Рига-11» 1976 года.
На снимке – мопед «Рига-11» 1976 года.
9.
«Карпаты». Львовский мотозавод (ЛМЗ) был основан в 1919 году как завод «Металл», а в 1960-м перепрофилирован под производство мотоциклетной техники, которой и занимался до ликвидации в 1997 году.
Известен он в первую очередь мопедами «Верховина» и мокиками «Карпаты».
На снимке – мокик ЛМЗ-2.752 «Карпаты-2», разработанный в 1989 году и произведенный малой серией.
Здесь про мотороллеры, вдруг не читали:
9 советских мотороллеров с европейскими корнями
Известен он в первую очередь мопедами «Верховина» и мокиками «Карпаты».
На снимке – мокик ЛМЗ-2.752 «Карпаты-2», разработанный в 1989 году и произведенный малой серией.
Здесь про мотороллеры, вдруг не читали:
9 советских мотороллеров с европейскими корнями
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Плохому танцору всегда яйца мешают. А если мозгов нет-то руки всегда из жопы..
Еще токарей каких то обсерает-там массовое производство, балбес! Сам даже в типах подшипников не разбирается!
И нефиг нам тут страрые ушлепанные железяки в центрах крутить-- ты откуда знаешь, какая она была когда была новая???
Из аргументов -одни матюки! Рот вам гавном замазать, эксперты х..евы!
С 7ми лет езжу на разной мото технике, владел наверное большинством из списка) Запомнился только ИЖ ПС (Планета спорт) только первой модификации, на том - что стоял карбюратор Японский и двигатель крепился через сайлентблоки, а ну и смазка была раздельная... Шустрый был мотоцикл, все остальные так, название... Ещё мне нравился мотоцикл Тула, на толстенных колёсах. Из мопедов были разные риги, карпаты, верховина, пилот (ЗИД). из мотоциклов - разные ижаки, явы, тула, урал. Потом пересел на Японцев. Японцы были разных годов, была старая CBR1000F 1994года, так там уже в то время были комбинированные тормоза, 135 л/с, выдающиеся динамические характеристики, комфорт, надёжность... Даже последние модели отечественной техники никогда не сравнить с иностранной техникой, никогда! Если когда нибудь и куплю себе мотоцикл отечественного производства, то только в качестве экспоната и не более! Как говорил выше - особо заполнились только два, ПС и Тула, они же на фото, ну и CBR1000F 1994 года выпуска для сравнения к примеру с каким нибудь ижаком тех годов!
Это какие? «Стелс» и "Урал"?
«Стелс» - по-моему китайщина... "Урал" - из российского там только рама. Да и объёмы - хорошо если 5% от производства СССР.