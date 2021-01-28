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Заводы производившие мототехнику в СССР

Заводы производившие мототехнику в СССР (10 фото)

Автор:
28 января 2021 20:18
Сообщество : Мото
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   мопеды   мотороллеры   мотоциклы   
1197
10
Сегодня в обзоре – 10 мотоциклетных заводов.
Мотоциклетных заводов в СССР было не меньше, чем автомобильных. Некоторые прославились на весь Союз – «Иж», «Минск», «Урал», а иные были известны только в тех регионах, где непосредственно было производство.
Большая часть мотозаводов СССР не пережили лихие 1990-е, разорившись на фоне рыночной конкуренции с более совершенной импортной продукцией.
Но иные выжили и сегодня начинают постепенно возрождаться.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   мопеды   мотороллеры   мотоциклы   
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37k
Элек Мек 9 часов назад
мопед ПВЗ
мопед ПВЗ
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1k
Valkev 4 часа назад
Совки это долбанное говно, ах да говно может проехать дольше - это хуже говна. Разбираемся почему в видео
Ссылка www.youtube.com
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3k
Сергей Valkev 43 минуты назад
Тут видео про двух о..евших товарищах, которы могут только бабло рубить за мелочевку с богатых владельцев современного мото. Что же до остального-оказывается - рученьки то под х.. заточены.
Плохому танцору всегда яйца мешают. А если мозгов нет-то руки всегда из жопы..
Еще токарей каких то обсерает-там массовое производство, балбес! Сам даже в типах подшипников не разбирается!
И нефиг нам тут страрые ушлепанные железяки в центрах крутить-- ты откуда знаешь, какая она была когда была новая???
Из аргументов -одни матюки! Рот вам гавном замазать, эксперты х..евы!
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2k
Rekapra 4 часа назад
Ух, помню Карпаты в пионерском лагере разбирали до винтика, а потом собирали. Ну и ездил каждый на том, что собрал. Не поехал, разбирай заново))) Потом минскачи пригнали))) Был еще Урал со спортивной коляской, но на нем редко давали ездить, это была индивидуальная техника руководителя мотокружка))) Сейчас мот БМВ, спокойно на нем могу трипы делать по 7-10 тк, больше 10 пока не проезжал, все в планах...
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9k
Bill 6 часов назад
А как же Ява?
А как же Ява?
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416
Haron Bill 5 часов назад
Яву клепал завод в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия)! К СССР завод не относится, как и венгерская Pannonia
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37
Активная Жизнь 8 часов назад
К великому сожалению - как у нас не умели делать технику так и не умеют!
С 7ми лет езжу на разной мото технике, владел наверное большинством из списка) Запомнился только ИЖ ПС (Планета спорт) только первой модификации, на том - что стоял карбюратор Японский и двигатель крепился через сайлентблоки, а ну и смазка была раздельная... Шустрый был мотоцикл, все остальные так, название... Ещё мне нравился мотоцикл Тула, на толстенных колёсах. Из мопедов были разные риги, карпаты, верховина, пилот (ЗИД). из мотоциклов - разные ижаки, явы, тула, урал. Потом пересел на Японцев. Японцы были разных годов, была старая CBR1000F 1994года, так там уже в то время были комбинированные тормоза, 135 л/с, выдающиеся динамические характеристики, комфорт, надёжность... Даже последние модели отечественной техники никогда не сравнить с иностранной техникой, никогда! Если когда нибудь и куплю себе мотоцикл отечественного производства, то только в качестве экспоната и не более! Как говорил выше - особо заполнились только два, ПС и Тула, они же на фото, ну и CBR1000F 1994 года выпуска для сравнения к примеру с каким нибудь ижаком тех годов!
К великому сожалению - как у нас не умели делать технику так и не умеют! С 7ми лет езжу на разной мото технике, владел наверное большинством из списка) Запомнился только ИЖ ПС (Планета спорт) только первой модификации, на том - что стоял карбюратор Японский и двигатель крепился через сайлентблоки, а ну и смазка была раздельная... Шустрый был мотоцикл, все остальные так, название... Ещё мне нравился мотоцикл Тула, на толстенных колёсах. Из мопедов были разные риги, карпаты, верховина, пилот (ЗИД). из мотоциклов - разные ижаки, явы, тула, урал. Потом пересел на Японцев. Японцы были разных годов, была старая CBR1000F 1994года, так там уже в то время были комбинированные тормоза, 135 л/с, выдающиеся динамические характеристики, комфорт, надёжность... Даже последние модели отечественной техники никогда не сравнить с иностранной техникой, никогда! Если когда нибудь и куплю себе мотоцикл отечественного производства, то только в качестве экспоната и не более! Как говорил выше - особо заполнились только два, ПС и Тула, они же на фото, ну и CBR1000F 1994 года выпуска для сравнения к примеру с каким нибудь ижаком тех годов!
К великому сожалению - как у нас не умели делать технику так и не умеют! С 7ми лет езжу на разной мото технике, владел наверное большинством из списка) Запомнился только ИЖ ПС (Планета спорт) только первой модификации, на том - что стоял карбюратор Японский и двигатель крепился через сайлентблоки, а ну и смазка была раздельная... Шустрый был мотоцикл, все остальные так, название... Ещё мне нравился мотоцикл Тула, на толстенных колёсах. Из мопедов были разные риги, карпаты, верховина, пилот (ЗИД). из мотоциклов - разные ижаки, явы, тула, урал. Потом пересел на Японцев. Японцы были разных годов, была старая CBR1000F 1994года, так там уже в то время были комбинированные тормоза, 135 л/с, выдающиеся динамические характеристики, комфорт, надёжность... Даже последние модели отечественной техники никогда не сравнить с иностранной техникой, никогда! Если когда нибудь и куплю себе мотоцикл отечественного производства, то только в качестве экспоната и не более! Как говорил выше - особо заполнились только два, ПС и Тула, они же на фото, ну и CBR1000F 1994 года выпуска для сравнения к примеру с каким нибудь ижаком тех годов!
К великому сожалению - как у нас не умели делать технику так и не умеют! С 7ми лет езжу на разной мото технике, владел наверное большинством из списка) Запомнился только ИЖ ПС (Планета спорт) только первой модификации, на том - что стоял карбюратор Японский и двигатель крепился через сайлентблоки, а ну и смазка была раздельная... Шустрый был мотоцикл, все остальные так, название... Ещё мне нравился мотоцикл Тула, на толстенных колёсах. Из мопедов были разные риги, карпаты, верховина, пилот (ЗИД). из мотоциклов - разные ижаки, явы, тула, урал. Потом пересел на Японцев. Японцы были разных годов, была старая CBR1000F 1994года, так там уже в то время были комбинированные тормоза, 135 л/с, выдающиеся динамические характеристики, комфорт, надёжность... Даже последние модели отечественной техники никогда не сравнить с иностранной техникой, никогда! Если когда нибудь и куплю себе мотоцикл отечественного производства, то только в качестве экспоната и не более! Как говорил выше - особо заполнились только два, ПС и Тула, они же на фото, ну и CBR1000F 1994 года выпуска для сравнения к примеру с каким нибудь ижаком тех годов!
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3k
Ыукп Активная Жизнь 8 часов назад
Не говори гоп...
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2k
Timka 9 часов назад
В моем детстве около дома на Липецкой продавали мотоциклы, назывались "Тулица". (если я в детских воспоминаниях не путаю ничего).
В моем детстве около дома на Липецкой продавали мотоциклы, назывались "Тулица". (если я в детских воспоминаниях не путаю ничего).
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37
Активная Жизнь Timka 8 часов назад
Это Тула) Был у меня такой, только другого цвета) Самый мой первый мотоцикл! Зачётный драндулет был, не убиваем! ))) Тулица это мотороллеры) Вот Тулица
Это Тула) Был у меня такой, только другого цвета) Самый мой первый мотоцикл! Зачётный драндулет был, не убиваем! ))) Тулица это мотороллеры) Вот Тулица
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2k
Timka Активная Жизнь 8 часов назад
НУ да, все-таки напутал...
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20k
Юрьевич 9 часов назад
"Но иные выжили и сегодня начинают постепенно возрождаться."
Это какие? «Стелс» и "Урал"?
«Стелс» - по-моему китайщина... "Урал" - из российского там только рама. Да и объёмы - хорошо если 5% от производства СССР.
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54k
Алекс Юстасов Юрьевич 8 часов назад
Какие там 5%? Там единичные экземпляры за космическую цену. И даже минские мотоциклы на китайских деталях.
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16k
babuby Юрьевич 7 часов назад
У Стелса даже гайки китайские!
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