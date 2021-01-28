Заводы производившие мототехнику в СССР

4.

«Днепр». Киевский мотоциклетный завод был основан в 1945 году и к настоящему времени номинально не ликвидирован, хотя производство остановлено ещё несколько лет тому назад.

Первой моделью был лёгкий мотоцикл К-1Б «Киевлянин».

В конце 1950-х завод пытался производить и автомобили, но недолго.

А на снимке – мотоцикл М-72, который выпускался киевским заводом по ирбитской документации с 1950 по 1953 год.

На тот момент завод ещё не использовал для своих моделей имя собственное "Днепр".