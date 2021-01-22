Водителю предъявлено обвинение после того, как спортивный Mercedes загорелся во время попытки пожечь резину

Когда полиция обратилась к владельцу машины, тот сообщил, что спорткар загорелся во время движения по дороге. Но после расследования в руки полицейских попали два видеоролика с доказательствами вины водителя. 19 января ему вручили повестку в местный суд, который состоится 11 марта.



В Австралии купе с четырёхлитровым V8 продаётся только в 510-сильной модификации S. Без учёта налогов стоимость такой машины составляет 147,5 тысячи австралийских долларов или 8,34 миллиона рублей.