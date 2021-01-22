Водителю предъявлено обвинение после того, как спортивный Mercedes загорелся во время попытки пожечь резину

Бернаут - это практика удержания автомобиля в неподвижном состоянии, в момент когда его ведущие колеса вращаются создавая клубы дыма. 25-летний владелец Mercedes AMG C63S из Австралии решил таким образом повеселить публику, но что-то пошло не так, и автомобиль загорелся.
17 января хозяин попытался покрасоваться перед толпой, прокрутив задние колёса своего Mercedes-AMG. Во время этого, предположительно, трансмиссия купе перегрелась, и левая часть машины загорелась.
Водитель и пассажир избежали травм, и никто из очевидцев инцидента не пострадал. Но огонь распространился на проезжую часть, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Несмотря на их усилия, дорогостоящее спорткупе спасти не удалось.
Водитель и пассажир избежали травм, и никто из очевидцев инцидента не пострадал. Но огонь распространился на проезжую часть, из-за чего пришлось вызвать пожарных. Несмотря на их усилия, дорогостоящее спорткупе спасти не удалось.
Когда полиция обратилась к владельцу машины, тот сообщил, что спорткар загорелся во время движения по дороге. Но после расследования в руки полицейских попали два видеоролика с доказательствами вины водителя. 19 января ему вручили повестку в местный суд, который состоится 11 марта.
В Австралии купе с четырёхлитровым V8 продаётся только в 510-сильной модификации S. Без учёта налогов стоимость такой машины составляет 147,5 тысячи австралийских долларов или 8,34 миллиона рублей.
В Австралии купе с четырёхлитровым V8 продаётся только в 510-сильной модификации S. Без учёта налогов стоимость такой машины составляет 147,5 тысячи австралийских долларов или 8,34 миллиона рублей.
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