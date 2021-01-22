FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7273 поста • 689 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Водителю предъявлено обвинение после того, как спортивный Mercedes загорелся во время попытки пожечь резину

Водителю предъявлено обвинение после того, как спортивный Mercedes загорелся во время попытки пожечь резину (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   mercedes-amg   Автоприкол   авто   видео   возгорание   пожар   прикол   
220
1
1
Бернаут - это практика удержания автомобиля в неподвижном состоянии, в момент когда его ведущие колеса вращаются создавая клубы дыма. 25-летний владелец Mercedes AMG C63S из Австралии решил таким образом повеселить публику, но что-то пошло не так, и автомобиль загорелся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: mercedes   mercedes-amg   Автоприкол   авто   видео   возгорание   пожар   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Борис Карабанов 50 минут назад
Понты - они и в Австралии понты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото) В Калининграде горящий микроавтобус без водителя врезался в жилой дом В Калининграде горящий микроавтобус без водителя врезался в жилой дом Грандиозный результат! Ветеран Hummer H1 против трех современных внедорожников Грандиозный результат! Ветеран Hummer H1 против трех современных внедорожников Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Авария дня. В Рязанской области погиб лишенный прав автомобилист Авария дня. В Рязанской области погиб лишенный прав автомобилист Авария дня. Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет Авария дня. Mercedes на бешеной скорости улетел в кювет
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

662235



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям
3
45
Без шансов на спасение: 20 примеров жестокости природы по отношению к своим детям
15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
4
60
15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
110
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
0
83
Ситуация с Навальным в мемах и карикатурах: лучшее
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Папа не отмазал: где служат дети олигархов и звезд, попав в армию (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
15
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#аварии#познавательно#люди#Разное#подборка#дети#автомир
#Юмор#животные#прикол#дтп#собака#смешно#картинки#актеры#забавно#жизнь
#интересно#история#Россия#приколы#кино#авто аварии#навальный#абсурд#шоу бизнес#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться