Испытания на мокром песке: Mercedes-AMG G63 несколько раз перевернулся на пляже

Mercedes-AMG G63 имеет репутацию внедорожника, совмещающего в себе прочность, роскошь и производительность. Но все эти впечатляющие качества вовсе не означают, что автомобиль сможет выдержать испытания на мокром песке. Если вы не верите, просто посмотрите на этот G63 Edition 1 из Нидерландов.

0 Источник: Водитель Mercedes-AMG G63 в исполнении Edition 1, стоимость которого превышает четверть миллиона евро, решил испытать его возможности на пропитанном водой мелком песке. Однако попытка отправить внедорожник с турбированным 4-литровым двигателем V8 мощностью 585 лошадиных сил в управляемый занос привела к четырехкратному перевороту.

Источник: К счастью, водитель в результате происшествия серьезно не пострадал, однако будет вынужден компенсировать ремонт внедорожника. Автомобиль получил значительные повреждения и для его эвакуации потребовалась специальная техника.

0 Источник: Любопытно, что прошедшим летом Mercedes-Benz G-класса прошел обновление и получил новый режим работы электроники Desert, предназначенной как раз для езды по песку.