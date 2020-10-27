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Испытания на мокром песке: Mercedes-AMG G63 несколько раз перевернулся на пляже

Испытания на мокром песке: Mercedes-AMG G63 несколько раз перевернулся на пляже (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: amg   gelandewagen   mercedes-amg   mercedes-benz   аварии   авто   видео   неудача   
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Mercedes-AMG G63 имеет репутацию внедорожника, совмещающего в себе прочность, роскошь и производительность. Но все эти впечатляющие качества вовсе не означают, что автомобиль сможет выдержать испытания на мокром песке. Если вы не верите, просто посмотрите на этот G63 Edition 1 из Нидерландов.

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Метки: amg   gelandewagen   mercedes-amg   mercedes-benz   аварии   авто   видео   неудача   
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31k
Элек Мек 2 часа назад
Расходимся....
Расходимся....
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8k
Атеист 9 минут назад
ну да.. дрифт на мокром песке .. результат 99% предсказуем.

"получил новый режим работы электроники Desert, предназначенной как раз для езды по песку."
Ключевое слово "для езды!", а не для "страдания херней".
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3k
Sanar 17 минут назад
"Mercedes-AMG G63 имеет репутацию внедорожника, совмещающего в себе прочность, роскошь и производительность."(с)
---------------------------------------------------------
Не согласен, сколько споров на эту тему уже было, TLC хоть и не обладает таким комфортом как мерс, но уделывает его с лёгкостью, мерин асфальтный тут с любым поспорю на практике.
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1k
Виктор 23 минуты назад
Вот это поворот! А что-то другое могло произойти если такой маневр попытаться осуществить?
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954
Walther 47 минут назад
А где-то заплакал один физрук...
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19k
Ратибор Час назад
Стеклянный х... дураку ненадолго - и х... сломает и руки порежет.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Второй раз за сегодня повторю.

Сила есть, лошадиная, ума не надо.
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
однако будет вынужден компенсировать ремонт внедорожника

фигасе, а может новая система не работает?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ pilgrimnl Час назад
Новая система может компенсировать пробуксовку на мокром песке. А зарывание колёс боком в рыхлый грунт вряд ли. К тому же наверняка для такой езды он отключил есп и прочие электронные ограничители
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3k
tamin 2 часа назад
Что еще раз доказывает, что никакая электроника не заменит мозг, хотя многие водятлы так считают. Сто таксисты о навигаторах(навигатор сломалася начальнега, дорогу покажешь), что тут. В песке поворачивать на скорости мозга 0.
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