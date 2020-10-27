Испытания на мокром песке: Mercedes-AMG G63 несколько раз перевернулся на пляже

Mercedes-AMG G63 имеет репутацию внедорожника, совмещающего в себе прочность, роскошь и производительность. Но все эти впечатляющие качества вовсе не означают, что автомобиль сможет выдержать испытания на мокром песке. Если вы не верите, просто посмотрите на этот G63 Edition 1 из Нидерландов.
Водитель Mercedes-AMG G63 в исполнении Edition 1, стоимость которого превышает четверть миллиона евро, решил испытать его возможности на пропитанном водой мелком песке. Однако попытка отправить внедорожник с турбированным 4-литровым двигателем V8 мощностью 585 лошадиных сил в управляемый занос привела к четырехкратному перевороту.
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К счастью, водитель в результате происшествия серьезно не пострадал, однако будет вынужден компенсировать ремонт внедорожника. Автомобиль получил значительные повреждения и для его эвакуации потребовалась специальная техника.
Любопытно, что прошедшим летом Mercedes-Benz G-класса прошел обновление и получил новый режим работы электроники Desert, предназначенной как раз для езды по песку.
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"получил новый режим работы электроники Desert, предназначенной как раз для езды по песку."
Ключевое слово "для езды!", а не для "страдания херней".
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Не согласен, сколько споров на эту тему уже было, TLC хоть и не обладает таким комфортом как мерс, но уделывает его с лёгкостью, мерин асфальтный тут с любым поспорю на практике.
Сила есть, лошадиная, ума не надо.
фигасе, а может новая система не работает?