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Сообщество Автомир 7369 постов • 699 подписчиков подписаться
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В ХМАО автовладелец пытался отогреть свой автомобиль газовой горелкой, но сжёг его

В ХМАО автовладелец пытался отогреть свой автомобиль газовой горелкой, но сжёг его (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 11:16
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   возгорание   зима   мороз   пожар   
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В Когалыме автовладелелец пытался отогреть с газовой горелкой свой Nissan Almera, внезапно из под машины повалил дым и через считанные секунды появились языки пламени.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   возгорание   зима   мороз   пожар   
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50k
pynh 2 часа назад
снега не хватило, так бы затушил
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Самое главное - дверцу закрыть и на сигналку поставить, а дальше разберемся


Мне вот ещё не понятно - зачем он за снегом так далеко бегал, если его полно около машины... Почему вообще он бросился снежки лепить, а не вынул огнетушитель из багажника, я даже этот вопрос не понимаю...
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3k
Артур Гевондян Юрьевич 24 минуты назад
Про огнетушитель вы зря! Если у него не хватило ума заранее достать огнетушитель, то о чем говорить?
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642
Progressive 3 часа назад
вместо колодок, отогрел бензобак
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7k
Tamdima 3 часа назад
Претендент на звание "Умелец года"!
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710
IOON 3 часа назад
Не плохо, а вот еще хороший способ - берешь бензин, обливаешь машину и .......
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