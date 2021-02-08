В ХМАО автовладелец пытался отогреть свой автомобиль газовой горелкой, но сжёг его

В Когалыме автовладелелец пытался отогреть с газовой горелкой свой Nissan Almera, внезапно из под машины повалил дым и через считанные секунды появились языки пламени.
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Метки: авто автомир автомобили видео возгорание зима мороз пожар
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Мне вот ещё не понятно - зачем он за снегом так далеко бегал, если его полно около машины... Почему вообще он бросился снежки лепить, а не вынул огнетушитель из багажника, я даже этот вопрос не понимаю...