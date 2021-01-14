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Попал в капкан: ДТП с лихачём из Хабаровска

Попал в капкан: ДТП с лихачём из Хабаровска (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   лихач   фура   шашечник   
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Стремительный пилот из Хабаровска смог уйти от охотника на легковушке, но маневр большегруза он предугадать не смог, и попал в капкан. Жалко, что виновным, в любом случае, назначат водителя фуры.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   лихач   фура   шашечник   
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15  комментариев
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23k
Григорий 2 часа назад
Траектория гонщика есть, вины грузовоза нет.
Траектория гонщика есть, вины грузовоза нет.
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2k
sniper72 46 минут назад
Мама, меня фура убилааа!!!! )))))
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5k
Игорь Час назад
..... но маневр большегруза он предугадать не смог..... - это водитель фуры не мог предугадать маневр идиота
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36k
Элек Мек 2 часа назад
Прищемил.
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
О, классно, одним придурком на дороге меньше. Жалко что временно
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
"виновным, в любом случае, назначат водителя фуры." - с чего такая уверенность?
При наличие записи с видеорегистратора, а она есть, виновным признают гонсчега.
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37k
Войнов _Aleks_ Час назад
Это если рег фуроводу запись отдаст. Многие предпочитают просто в сеть выложить, и всё.
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6k
SSD 2 часа назад
Резкий, как понос.
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1k
мега гон 2 часа назад
если запись рега оставили, то фуравода не признают виновным. а гонщику могут еще штраф выписать как минимум за скорость.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
виновным, в любом случае, назначат водителя фуры...
Ой не факт. Фура пдд не нарушала. Придраться можно к "не убедился в безопасности маневра" , но начинал то он маневр когда еще не было быстрый-резкий-как_понос_мерзкий. И это как раз летун не убедился при перестроении в 1 полосу.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Низко летел...
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
У фуры правый поворотник включен. У кого мало-мальский опыт есть, знают, что ей радиус нужен, чтобы вписаться. Кстати, правилами грузовикам разрешено поворачивать со второго ряда.
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13k
Юлия _Aleks_ 2 часа назад
Вы реально думаете, что этот олень в этот момент смотрел на поворотник, он просто в панике не знал куда себя впихнуть, чтоб кому то в зад не въехать. И решил, что фура просто уходит в лево.
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10k
_Aleks_ Юлия Час назад
Я написал, что у кого опыт есть - знают.
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