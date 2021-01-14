Попал в капкан: ДТП с лихачём из Хабаровска

Стремительный пилот из Хабаровска смог уйти от охотника на легковушке, но маневр большегруза он предугадать не смог, и попал в капкан. Жалко, что виновным, в любом случае, назначат водителя фуры.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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При наличие записи с видеорегистратора, а она есть, виновным признают гонсчега.
Ой не факт. Фура пдд не нарушала. Придраться можно к "не убедился в безопасности маневра" , но начинал то он маневр когда еще не было быстрый-резкий-как_понос_мерзкий. И это как раз летун не убедился при перестроении в 1 полосу.