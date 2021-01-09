И это выглядит так, как будто бы Том Форд (дизайнер, работавший в доме Gucci - прим. "РГ") создал наряд для Дольфа Лундгрена, собравшегося в московский клуб потанцевать. Да и вообще, что может быть безумнее, чем выпускать мотоцикл, который стал старомодным еще сто лет назад? У "Урала" есть ответ: выпустить такую машину, которая будет стоить столько же, сколько новый Honda CBR1000RR-R Fireblade SP".