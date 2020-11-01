FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3763 поста • 439 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Я лучше вожу, когда пью: последние минуты жизни перед ДТП в прямом эфире

Я лучше вожу, когда пью: последние минуты жизни перед ДТП в прямом эфире (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 16:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   автомобиль   дтп   жертвы   пиво   сша   
6086
2
1
Хорошо ехать в компании друзей. Плохо, когда всё в этой компании — пьяные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   автомобиль   дтп   жертвы   пиво   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Max Shtirlic 2 часа назад
Я бы любое ДТП с по вине пьяного классифицировал как попытку УМЫШЛЕННОГО убийства!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
0
Князь Курбский 59 минут назад
80 лет?

А в России 3 условно, за русского

Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.

Источник:
В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом
В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударомРуслан Салахов и Баграт Бежанишвили убили русского парня Вячеслава Поворотова
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146
С миру по нитке Час назад
Не выживет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Шурман Час назад
Так они там пить не умеют . Американская тусовка берут 2 блока пива и уже типа пьяные :) Русская тусовка по 2 блока на человека и еще и за добавкой придётся ехать :)). Вот смотрите пример , в Бельгии каждый 2-3 тий водитель пьет за рулем , не могу сказать что много но бокал вина или пару пива это точно , каждый вечер у нас проводят алкоголь контроли и допустим из 1000 проверенных права заберут только у 2х3х и то на 3-8 часов потом отдадут .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад Шурман 51 минуту назад
Прекращай посещать такие "русские" тусовки. Отродясь столько ни я ни мои друзья не пили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Шурман Нескучный сад 47 минут назад
Ну вот представь ситуацию , палатка стоят удочки , жариться шашлык и куча народа :) мы что все должны в шарады играть или кроссворды разгадывать ?:) или в шахматы пару партеек и домой ?:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam Шурман Минуту назад
ты что?
это же фишки.
тут все правильные, прошли жизненный путь, и не по наслышке знают как жить.
в основном такие диванные эксперты из усроино, но работают в Москве в котельнчх Мосэнерго, чистят трубы, или массажисты в турции, или уборщики и полотёры в эуропо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−120
Князь Курбский Час назад
Правосудие в России

Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.

Источник:
В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом
В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударомРуслан Салахов и Баграт Бежанишвили убили русского парня Вячеслава Поворотова
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад Час назад
Машина сына после того как пьяная тварь вошла ему в зад стоящему на светофоре. К счастью он в машине был один, водительское место единственное как-то уцелело, хотя машину даже перевернуло. Виновнику не было ничего, даже лишения, результаты экспертизы таинственно испарились.
Машина сына после того как пьяная тварь вошла ему в зад стоящему на светофоре. К счастью он в машине был один, водительское место единственное как-то уцелело, хотя машину даже перевернуло. Виновнику не было ничего, даже лишения, результаты экспертизы таинственно испарились.
Машина сына после того как пьяная тварь вошла ему в зад стоящему на светофоре. К счастью он в машине был один, водительское место единственное как-то уцелело, хотя машину даже перевернуло. Виновнику не было ничего, даже лишения, результаты экспертизы таинственно испарились.
Машина сына после того как пьяная тварь вошла ему в зад стоящему на светофоре. К счастью он в машине был один, водительское место единственное как-то уцелело, хотя машину даже перевернуло. Виновнику не было ничего, даже лишения, результаты экспертизы таинственно испарились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Влад Час назад
Что это за марка? Не смогу понять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад RomaXz 58 минут назад
ваз 2111
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
0
Князь Курбский RomaXz 58 минут назад
Быдлоскотовозка для русских
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Влад 54 минуты назад
Оу, понятно. Спасибо :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Алксандр Шевченко Влад 39 минут назад
Писец машина, жестянка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−120
Князь Курбский Час назад
В рашке бы ниאуя не было. Он же не Ефремов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Acu900 2 часа назад
80 лет тюрьмы за пьяное вождение со смертельным исходом. Да это Ефремов радоваться должен что не в США живет, он бы там 8-ми годамм не отделался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
donembro Acu900 2 часа назад
Да, отпустят его по УДО через три года. Ещё кино про зону снимет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
Вася с ложкой 2 часа назад
А та что рядом сидела тоже что-ли без мозгов .Мне жена например хрен даст за руль бухим сесть ...Да если честно я сам не сяду . 80 лет маловато ..Вот если бы на гвоздях тогда да .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий 2 часа назад
Статьи у них хорошие светят, нам бы такое правосудие для пьяни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
604
TugoUH 2 часа назад
Кастрировать надо за любую попытку убийства, это не должно размножаться....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Star Link 2 часа назад
Всего 80 лет тюрьмы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 2 часа назад
Сделать парализованным и в тюрьму, что бы под себя гадил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
80 лет это справедливый срок за отнятые жизни. Не то, что у нас - условно, год или пару лет. Из-за Ефремова, который выйдет года через 3 и то вой стоял на всю Россию - ах, бедный Миша!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
.-- Дмитрий Григорьев 2 часа назад
че там ефремов? сколько чинуш и их детей народу погубили?! и ни одна падла из них не ответила, на многих даже дело не заводили, все вышли сухими из воды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core .-- 2 часа назад
ты предлагаешь на этой теме и ефремова отпустить и остальных алкашей-убийц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
.-- Core 2 часа назад
я предлагаю отъе.баться уже от него, он сидит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Краюхин Тихон 2 часа назад
Я лучше вожу, когда пью: последние минуты жизни перед ДТП в прямом эфире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 3 часа назад
Естественный отбор - наглядный пример. не позволяйте близким по синьке за руль садиться - от этого могут пострадать не только они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
Nane First NameLast Прохожий3 2 часа назад
Это не естественный отбор. Этот самоуверенный дегенерат остался жив, а других на тот свет отправил.

Если бы он вел стрим водиночку и убился б об столб - тогда да. Но в жизни редко такое бывает. Дегенераты любят понторезить в толпе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
.-- Прохожий3 2 часа назад
угу, естественный, особенно пассажиры из пикапа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь Nane First NameLast 59 минут назад
С трудом представляю, что буду с восторгом снимать выёживания упитого водителя. Ну а если буду - так туда мне и дорога.
Или пассажиры были прокованы к сиденью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) В Аризоне кактус размером с дерево пробил лобовое стекло автомобиля В Аризоне кактус размером с дерево пробил лобовое стекло автомобиля Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией Автомобиль разорвало на части: погоня за угонщиками в США закончилась страшной аварией Пенные мародеры: в Парагвае перевернулся грузовик с пивом Пенные мародеры: в Парагвае перевернулся грузовик с пивом В Калифорнии наркоман, двигаясь на огромной скорости, устроил серьезное ДТП с погибшими В Калифорнии наркоман, двигаясь на огромной скорости, устроил серьезное ДТП с погибшими Автомобиль влетел во второй этаж американской клиники и там застрял Автомобиль влетел во второй этаж американской клиники и там застрял
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62546



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
14 невероятных фактов о Норвегии
3
371
14 невероятных фактов о Норвегии
17 крутых вещей из прошлого
0
31
17 крутых вещей из прошлого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную систему
1
27
Как Рут Гинзбург бросила вызов мужскому миру и навсегда изменила американскую судебную...
Что такое антикафе
0
4
Что такое антикафе
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикольные#познавательно#смешные#подборка#красота#художник#настроение#психология
#факты#история#животные#люди#на различный вкус#gif#россия#комментарии#новости#путешествия
#интересно#прикол#СССР#природа#картинки#девушки#сша#коты#позитив#страницы истории

На что жалуетесь?

Вернуться