Я лучше вожу, когда пью: последние минуты жизни перед ДТП в прямом эфире

Хорошо ехать в компании друзей. Плохо, когда всё в этой компании — пьяные.
В США 47-летний мужчина решил продемонстрировать, как он здорово умеет управлять автомобилем, попивая пиво. Его подруга, решив запечатлеть «крутость» своего избранника, снимала ролик в прямом эфире. Запись была опубликована в Facebook Live.
А буквально через шесть минут пьяный водитель, который только что уверял своих пассажиров, что «водит лучше, когда выпьет» на большой скорости врезался в пикап. Все пассажиры погибли на месте аварии, а водитель, как и хозяин пикапа в критическом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.
Если любитель выпить за рулём выживет, его ждёт судебное разбирательство. Окружной прокурор округа Харрис уже предъявил ему обвинения по трём пунктам : в непредумышленном убийстве и в нападении в состоянии алкогольного опьянения. А всё вместе тянет до 80 лет тюрьмы. Вполне справедливое наказание, а вы как думаете?
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А в России 3 условно, за русского
Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.
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это же фишки.
тут все правильные, прошли жизненный путь, и не по наслышке знают как жить.
в основном такие диванные эксперты из усроино, но работают в Москве в котельнчх Мосэнерго, чистят трубы, или массажисты в турции, или уборщики и полотёры в эуропо.
Правосудие в России как придорожная шлюха: продажно, дёшево и предпочитает черножопых. И шлюхе и российскому правосудию на мораль, совесть и закон плевать. Главное себя продавать почаще.
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Если бы он вел стрим водиночку и убился б об столб - тогда да. Но в жизни редко такое бывает. Дегенераты любят понторезить в толпе.
Или пассажиры были прокованы к сиденью?