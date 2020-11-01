Я лучше вожу, когда пью: последние минуты жизни перед ДТП в прямом эфире

А буквально через шесть минут пьяный водитель, который только что уверял своих пассажиров, что «водит лучше, когда выпьет» на большой скорости врезался в пикап. Все пассажиры погибли на месте аварии, а водитель, как и хозяин пикапа в критическом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.