FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 335 постов • 123 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Мобильная кофейня на базе мотоцикла «Урал» из Австралии

Мобильная кофейня на базе мотоцикла «Урал» из Австралии (9 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:25
Сообщество : Мото
Метки: авто   кофейня   кофемашина   мото   мотоцикл   мотоцикл с коляской   мотоцикл урал   урал   
268
9
Сидней — эпицентр третьей кофейной волны в Австралии. В этом городе все пьют кофе и знают в нём толк. В Сиднее также развито мотодвижение и кастомайзинг, поэтому это был лишь вопрос времени, прежде чем появится мобильное кафе на базе «Урала» с коляской.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: авто   кофейня   кофемашина   мото   мотоцикл   мотоцикл с коляской   мотоцикл урал   урал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр 19 часов назад
Нужно быть уж очень большим фанатом Урала. Был когда то, чет не тянет обратно к нему. Хотя может сейчас чего поменялось в сборке и комплектующих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Prostovopros 17 часов назад
Ну с Уралом, допустим, и так всё ясно. Но пот проект передвижного кафе на базе мотоцикла окупился или прогорел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
856
Шурман 20 часов назад
Месяца 3 назад рыбачил с одним хрустом , граница Бельгия - Голландия , он говорит слышишь звук это наши Уралы едут .... смотрю действительно штук 10 Уралов на голландских номерах . Наверное хорошая техника раз они уже свои клубы организуют . Я тоже хруст но не сильный фанат 2х колес . Езжу только по городу что бы быстрей до работы доехать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом Американцы сделали уникальный мотоцикл «Урал» с российским гербом Американцы сделали уникальный мотоцикл «Урал» с российским гербом Турбированный «Урал»: самоделка из Молдовы Турбированный «Урал»: самоделка из Молдовы Необычные версии мотоциклов «Урал» Необычные версии мотоциклов «Урал» Мотоцикл "Урал" с коляской, простоявший 20 лет в контейнере Мотоцикл "Урал" с коляской, простоявший 20 лет в контейнере Охапка дров в подарок: представлена новая лимитированная версия мотоцикла Ural Охапка дров в подарок: представлена новая лимитированная версия мотоцикла Ural
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

312354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
4
178
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
В Сибири нашли пещерного медведя
0
123
В Сибири нашли пещерного медведя
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры?
0
28
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут...
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
0
54
Петербурженка сделала селфи с мёртвым мужем и опубликовала в социальных сетях
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Отчего «Умное голосование» местами обернулось абсурдом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#сша#авто авария#спорт#люди#автомир#подборка#дети
#интересно#история#интересное#авария#картинки#автомобили#реакция#криминал#прикольные#путешествия
#факты#прикол#россия#дтп#кино#белоруссия#СССР#новости#в мире#разное

На что жалуетесь?

Вернуться