Мобильная кофейня на базе мотоцикла «Урал» из Австралии

Сидней — эпицентр третьей кофейной волны в Австралии. В этом городе все пьют кофе и знают в нём толк. В Сиднее также развито мотодвижение и кастомайзинг, поэтому это был лишь вопрос времени, прежде чем появится мобильное кафе на базе «Урала» с коляской.
Два года назад мы уже рассматривали подобный проект от портлендской мастерской See See Motorcycles. Однако, австралийский проект не является производной, а может стать началом нового жанра кастомайзинга.
Данный проект реализовали Джейсон Леппа и Син Тейлор из “Gasoline Motor Co.” по заказу “The Alternative Dairy Co.”, как часть продвижения альтернатив заводским молочным продуктам.
В отличие от постройки кафе рейсера или скрэмблера постройка мобильной кофейни из «Урала» не имеет четкого рецепта. На самом деле российский мотоцикл не нуждался в особых модернизациях, поэтому команда “Gasoline Motor Co.” сосредоточилась на коляске и создании пространства для баристы. При помощи специалистов “Chunk Design” была изготовлена рабочая станция.
Задача стояла интересная: вместить всё, в том числе кофе машину приличного размера, холодильник, кофемолку, кувшин для молока, место для сушки, систему утилизации отходов. Сантехнику и питание тоже нужно было учитывать. Итак, ребята начали с проектирования на ПК, чтобы подобрать лучшее расположение для всех компонентов.
Детали проекта:
- кофе машина La Marzocco, установленная на кастомное крепление наверху коляски
- крепление сделано из куска каркаса от старого гоночного автомобиля
- кофемолка установлена на крепление Урала для багажа (прорезинили его) слева установлено кастомное рабочее место из стали
- 15-литровый холодильник, установленный посредине (питается 12-вольтовым компрессором)
- спереди вырезали дверку, чтобы использовать пространство как багажник
- в боковом ящике и под ним спрятаны два 45-литровых алюминиевых бака с водой, подключенных к насосу с фильтром и системе контроля за уровнем воды
- кастомная проводка для подключения всех электрических приборов
- кастомный амортизатор Icon Australia
- кофе машина La Marzocco, установленная на кастомное крепление наверху коляски
- крепление сделано из куска каркаса от старого гоночного автомобиля
- кофемолка установлена на крепление Урала для багажа (прорезинили его) слева установлено кастомное рабочее место из стали
- 15-литровый холодильник, установленный посредине (питается 12-вольтовым компрессором)
- спереди вырезали дверку, чтобы использовать пространство как багажник
- в боковом ящике и под ним спрятаны два 45-литровых алюминиевых бака с водой, подключенных к насосу с фильтром и системе контроля за уровнем воды
- кастомная проводка для подключения всех электрических приборов
- кастомный амортизатор Icon Australia
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