Мобильная кофейня на базе мотоцикла «Урал» из Австралии

Детали проекта:



- кофе машина La Marzocco, установленная на кастомное крепление наверху коляски

- крепление сделано из куска каркаса от старого гоночного автомобиля

- кофемолка установлена на крепление Урала для багажа (прорезинили его) слева установлено кастомное рабочее место из стали

- 15-литровый холодильник, установленный посредине (питается 12-вольтовым компрессором)

- спереди вырезали дверку, чтобы использовать пространство как багажник

- в боковом ящике и под ним спрятаны два 45-литровых алюминиевых бака с водой, подключенных к насосу с фильтром и системе контроля за уровнем воды

- кастомная проводка для подключения всех электрических приборов

- кастомный амортизатор Icon Australia