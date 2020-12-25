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В Москве снесли последний официально действующий механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва

В Москве снесли последний официально действующий механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва (17 фото)

Автор:
25 декабря 2020 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автозавод   заброшенные здания   зил   лимузин. завод   
390
17
На заводе ЗиЛ перестал существовать последний действующий цех. Этим цехом являлся некогда секретный, строго охраняемый, механосборочный цех №6. Именно здесь до 2015 года собирали легендарные лимузины для президента и первых лиц государства.
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Метки: авто   автозавод   заброшенные здания   зил   лимузин. завод   
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8  комментариев
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3k
Tatyana Час назад
Там строят дома. Цена квартиры от 15 лимонов. Что интересно, покупают.
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Иван Полчаса назад
В Москве снесли последний официально действующий механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва
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529
Максим Час назад
Всегда удивляла тяга рушить достояние прошлого. С какой-то ненавистью. Остался ли своё автопром? Ясное дело, что устарели грузовики, седаны премиум класса на уровне 70-х годов, даже бычки и те не пошли. Но ведь можно заняться разработкой? Не покупать или просить технологии, а начать самим работать. Думаете некому? Есть. И это вам не аурусы, которые своими то язык не повернется назвать, по цене с нормальный автомобиль премиум сегмента.
Может и надо было вынести производство за пределы города, но точно не уничтожить.
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5k
uutb Максим Полчаса назад
Думая некому. Точнее не за что. Как, Вы, думаете, станет ли молодой инженер работать за 30000р, или ему лучше уехать в Германию/США/ОАЭ и работать там за 3000 у.е.?
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529
Максим uutb Полчаса назад
Я на днях прочитал статью https://ria.ru/20191128/1561711242.htmlhttps://ria.ru/20191128/1561711242.html

При таком раскладе конечно не получится. Но если решить вопрос с коррупцией, окажется, что и у нас могут получать нормальные деньги. Разве не так? Рогозин же может получать больше своего коллеги, хотя не имеет профильного образования и куда менее успешен.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Скрипач не нужен. Мы же всё купим! А купим ли?
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1M
Беспощадный критик Час назад
Всё зашибись! Будем закупать мерседесы!
Всё зашибись! Будем закупать мерседесы!
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2k
VL Час назад
Грустно, но ожидаемо. А где же нынешние из серии Кортеж собирают? Наивно полагал, что их именно здесь и собирают (собирали) . Прощай ЗиЛ.
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В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом Механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва, который продолжает работать до сих пор Механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва, который продолжает работать до сих пор Пару советских грузовиков ЗИЛ-131 выставили на продажу в Индии Пару советских грузовиков ЗИЛ-131 выставили на продажу в Индии В Индии энтузиаст восстановил советский военный ЗИЛ-131 В Индии энтузиаст восстановил советский военный ЗИЛ-131 Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области В заброшенной школе нашли редкие автомобили В заброшенной школе нашли редкие автомобили
Олег

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