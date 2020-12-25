В Москве снесли последний официально действующий механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва

Проходим дальше. Рабочие места сотен профессионалов в своем деле теперь пустуют. Где они сейчас? На пенсии? Возможно...



Конечно, без этих людей и без этого цеха лимузину ЗиЛа больше не суждено существовать. Вполне возможно, что частники и будут выпускать еще подобные автомашины, но разве они будут тем самым ЗиЛом? Да и кому они нужны с нынешней экономической ситуацией?



Если посмотреть доски объявлений - цена на такой автомобиль начинается от 10-12 миллионов рублей и заканчивается сумасшедшими 37 миллионами рублей!