В Москве снесли последний официально действующий механосборочный цех №6 завода имени Лихачёва

На заводе ЗиЛ перестал существовать последний действующий цех. Этим цехом являлся некогда секретный, строго охраняемый, механосборочный цех №6. Именно здесь до 2015 года собирали легендарные лимузины для президента и первых лиц государства.
Именно отсюда выезжали эти черные красавцы, собранные вручную сотрудниками завода. Вплоть до конца 2020 года это был последний официально действующий цех Завода имени Лихачёва.
Один из брошенных лимузинов среди демонтированного цеха
В 2015 году в связи с официальным закрытием завода вся производственная деятельность данного цеха - а именно производство и обслуживание автомобилей представительского класса - перешло в частные руки, хотя формальным владельцем все же оставалось Правительство Москвы в лице руководства ЗиЛа.
Конечно, снос данного цеха был делом времени. Он простоял почти пять лет с начала грандиозного сноса самого завода.
Частная компания, которая занимала данное место и производила здесь обслуживание лимузинов, по слухам, в 2020 году переехала в Подмосковье, полностью освободив цех для дальнейшего демонтажа оборудования. Именно в этот момент здание осталось без какой-либо охраны, поэтому автору ComDig | Urban Exploration с легкостью удалось попасть внутрь.
Конечно, снос данного цеха был делом времени. Он простоял почти пять лет с начала грандиозного сноса самого завода.
Частная компания, которая занимала данное место и производила здесь обслуживание лимузинов, по слухам, в 2020 году переехала в Подмосковье, полностью освободив цех для дальнейшего демонтажа оборудования. Именно в этот момент здание осталось без какой-либо охраны, поэтому автору ComDig | Urban Exploration с легкостью удалось попасть внутрь.
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Собранный лимузин покрылся пылью и ждет своей участи
Очутившись внутри некогда секретного и хорошо охраняемого цеха, складывается ощущение, будто попал обратно в Советский Союз. Кажется, что вот-вот инженер в зеленом халате с символикой завода на спине выйдет из-за двери и начнет дальше работать над машиной, внимательно изучая повсюду разбросанные чертежи автомашин и их агрегатов.
В углу скромно спрятался старичок ЗиЛ - 41041. Он давно покрылся пылью и больше никому не нужен. Стоит враскорячку и постепенно обрастает рыжиками.
Машина грустно смотрит в пустой цех, где она некогда родилась при помощи сотен рук советских инженеров. Возможно, здесь она и погибнет.
В углу скромно спрятался старичок ЗиЛ - 41041. Он давно покрылся пылью и больше никому не нужен. Стоит враскорячку и постепенно обрастает рыжиками.
Машина грустно смотрит в пустой цех, где она некогда родилась при помощи сотен рук советских инженеров. Возможно, здесь она и погибнет.
Проходим дальше. Рабочие места сотен профессионалов в своем деле теперь пустуют. Где они сейчас? На пенсии? Возможно...
Конечно, без этих людей и без этого цеха лимузину ЗиЛа больше не суждено существовать. Вполне возможно, что частники и будут выпускать еще подобные автомашины, но разве они будут тем самым ЗиЛом? Да и кому они нужны с нынешней экономической ситуацией?
Если посмотреть доски объявлений - цена на такой автомобиль начинается от 10-12 миллионов рублей и заканчивается сумасшедшими 37 миллионами рублей!
Конечно, без этих людей и без этого цеха лимузину ЗиЛа больше не суждено существовать. Вполне возможно, что частники и будут выпускать еще подобные автомашины, но разве они будут тем самым ЗиЛом? Да и кому они нужны с нынешней экономической ситуацией?
Если посмотреть доски объявлений - цена на такой автомобиль начинается от 10-12 миллионов рублей и заканчивается сумасшедшими 37 миллионами рублей!
Цех МСЦ-6
Уникальные запчасти, узлы и агрегаты тоже брошены на произвол судьбы, как и инструмент.
Вполне возможно, что кто-то сильно подсуетился забрал себе в хозяйство самые дорогие экземпляры.
Вполне возможно, что кто-то сильно подсуетился забрал себе в хозяйство самые дорогие экземпляры.
Тонны технической документации и технических чертежей хаотично разбросаны в одном из углов цеха. Видимо, эти бумаги больше не нужны, как не нужна была и целая техническая библиотека, ранее находившаяся в цехе с аэроклиматической камерой. Именно там погубили почти все ценные чертежи автомашин, даже не удосужившись перевести их в цифровой вид.
Уют внутри цеха
В цехе уже не первый год протекает крыша, поэтому электрощитки накрыты брезентом во избежание замыкания. На старых станках стоят кресты - это означает, что они списаны с баланса и их ждет приемка черного металлолома.
Макеты окон лимузина
Рядом с покрасочной камерой на специально заготовленных столах видим деревянные макеты лимузинов. Крыша, стекла, дно, арки. Это еще раз подтверждает то, что каждый лимузин здесь был собран вручную.
Все покрыто толстым слоем пыли и птичьим пометом. Люди не работали здесь очень давно...
Все покрыто толстым слоем пыли и птичьим пометом. Люди не работали здесь очень давно...
На шкафчике - плакат с лимузином ЗиЛ, который стоит на Красной площади возле Царь-колокола. Иронично, что колеса ЗиЛа никогда больше не проедут по брусчатке Красной площади - покрытые пылью двери и крылья от лимузина справа говорят об этом твердо и четко.
Ирония судьбы
И вот неделю назад цех снесли. Что стало с лимузином и запчастями, с оборудованием и деревянными макетами - останется загадкой.
Вот такой был интересный цех. Он навсегда останется в истории и нашей памяти.
Вот такой был интересный цех. Он навсегда останется в истории и нашей памяти.
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Может и надо было вынести производство за пределы города, но точно не уничтожить.
При таком раскладе конечно не получится. Но если решить вопрос с коррупцией, окажется, что и у нас могут получать нормальные деньги. Разве не так? Рогозин же может получать больше своего коллеги, хотя не имеет профильного образования и куда менее успешен.