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Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области

Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области (10 фото)

Автор:
14 сентября 2020 13:39
Сообщество : Автомир
Метки: Конструкторское бюро   авто   автомир   азлк   заброшенное здание   здание   мотоколяска   
938
10
Любитель заброшенных зданий Сергей Рут опубликовал фотографии конструкторского бюро в Ивановской области, которое ранее входило в структуру АЗЛК. Именно здесь разрабатывали мотоколяску «Кинешма».

Источник:

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Метки: Конструкторское бюро   авто   автомир   азлк   заброшенное здание   здание   мотоколяска   
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7  комментариев
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13k
Ser 2 часа назад
Это "нормально" ...хм для нынешней вашейраши.
Это "нормально" ...хм для нынешней вашейраши.
Это "нормально" ...хм для нынешней вашейраши.
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605
arcush 2 часа назад
Ну ладно... Тогда забросили. Денег не было. А почему сейчас там мерзость запустения? Есть площади, есть коммуникации... Родина! Может хватит кормить сечиныхмиллеровкадыркиныхипрочеегавно? Наша контора проектирует суда на воздушной подушке, мы умираем... Так дайте заказ, время, кредит и те площади!!! Кому интересно..., СибВПКнефтегаз! Суда Арктика!
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10k
Пумба 2 часа назад
Узнаю НИИ "Агропром"!!!
Узнаю НИИ "Агропром"!!!
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1k
Alphyn 3 часа назад
Зато сейчас есть Сколково, где успешно пилят бюджеты. Конечно это личное мнение дилетанта, но я и правда не вижу ничего прорывного, как некогда было в СССР.
Сам удивляюсь, что начинаю с тоской вспоминать страну, развал которой в своё время воспринимал как толчок к новому и развитию.
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29k
Элек Мек Alphyn 3 часа назад
Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области
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1k
ALEX Alphyn 3 часа назад
Летающее такси спроектированное в Сколово. Цена этого пепелац 12.000.000 рублей.


Ссылка youtu.be
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177
worldstreetmusic Alphyn 2 часа назад
Не видите потому что не хотите.
Многие психологи связывают это со старением организма и вообще ностальгии по прошлому. Ушедшей юности.
Тоска - печаль.....
Не видите потому что не хотите. Многие психологи связывают это со старением организма и вообще ностальгии по прошлому. Ушедшей юности. Тоска - печаль..... !
Не видите потому что не хотите. Многие психологи связывают это со старением организма и вообще ностальгии по прошлому. Ушедшей юности. Тоска - печаль..... !
Ссылка www.youtube.com
!
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