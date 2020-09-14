Заброшенное конструкторское бюро АЗЛК в Ивановской области

Любитель заброшенных зданий Сергей Рут опубликовал фотографии конструкторского бюро в Ивановской области, которое ранее входило в структуру АЗЛК. Именно здесь разрабатывали мотоколяску «Кинешма».
На фотографиях видно полноразмерный макет кузова и маленькую двухместную машину с открытым кузовом, которые так и не успели завершить. Но больше интересны дизайнерские скетчи, на которых можно различить элементы той самой мотоколяски «Кинешма».
Заднемоторную коляску с мягким верхом представили в 1996 году, а ее разработка, по некоторым оценкам, началась в начале 90-х годов. Ее создавали для сельской местности и для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на основе этой мотоколяски в последствие были спроектированы более масштабные проекты: городской компактный автомобиль и багги без дверей, крыши и лобового стекла.
Разработкой и дальнейшим созданием мотоколяски занималось предприятие «Автоагрегат», которое располагалось в Ивановской области и в эпоху СССР сотрудничало со столичным АЗЛК. Всего предприятие смогло собрать 350 экземпляров, однако из-за отсутствия финансирования, проект пришлось закрыть в 2003 году.
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Сам удивляюсь, что начинаю с тоской вспоминать страну, развал которой в своё время воспринимал как толчок к новому и развитию.
Многие психологи связывают это со старением организма и вообще ностальгии по прошлому. Ушедшей юности.
Тоска - печаль.....