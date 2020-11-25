«Чачо» — самоделка грузинского умельца

Говорят, грузины не могут строить нормальные машины. В доказательство приводятся грузовики «КАЗ», которые действительно были самой настоящей болью советских водителей. Причиной были конструктивные недочёты и отвратительное качество сборки «Колхид». Но взгляните на этот аппарат, созданный в Грузии руками кахетинского умельца. Кажется, хорошие машины там делать всё же можно.
Этот полноприводный пикап с двойной кабиной от ЗИЛ-131 называется «Чачо». Идейный вдохновитель проекта, и главный конструктор Шалва Кандишвили говорит, что машина создавалась для перевозки грузов по бездорожьям родной Кахетии.
Вездеход основан на базе ГАЗ-66. Мосты, раздатка, коробка передач, это всё от «Шишиги». Двигатель Isuzu, дизельный, мощностью 160 л.с.
Шестиместная кабина самодельная, сделана из нескольких кабин от советских грузовиков ЗИЛ 130 и 131. Грузовой отсек самодельный.
Шестиместная кабина самодельная, сделана из нескольких кабин от советских грузовиков ЗИЛ 130 и 131. Грузовой отсек самодельный.
Машина обута в «баллоны» Alliance размером 600/50 R22. Давление в шинах можно регулировать благодаря родной системе от ГАЗ-66.
При собственном весе в 5 тонн этот вездеход может взять на борт до полутора тонн груза.
Грузовик назван в честь моего деда, его звали Чачо, - говорит умелец. На создание машины ушло почти два года времени и около 10 тыс. лари.
Грузовик назван в честь моего деда, его звали Чачо, - говорит умелец. На создание машины ушло почти два года времени и около 10 тыс. лари.
Судя по любопытной машинке на заднем фоне, напоминающей Уаз-«головастик» с кабиной от ЗИЛ-131, это не единственная самоделка талантливого грузинского умельца. Мне кажется, что лучше бы такие машины делал грузинский автопром, чем «Колхиду».
Источник:
Ссылки по теме:
- Внедорожный "Франкенштейн" собранный из «Волги», УАЗ-452 и ГАЗ-66
- Плавающий вездеход с кузовом от «Волги» из Тюмени
- «Лесоруб» — уникальный вездеход с американским V8, собранный на шасси ГАЗ-66
- Народный умелец из Тюменской области превратил «Оку» в настоящий вездеход
- Самодельный покоритель Сибири: вездеход, сделанный из автобуса, грузовика и трактора
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...