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«Чачо» — самоделка грузинского умельца

«Чачо» — самоделка грузинского умельца (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   газ   зил   самоделка   
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Говорят, грузины не могут строить нормальные машины. В доказательство приводятся грузовики «КАЗ», которые действительно были самой настоящей болью советских водителей. Причиной были конструктивные недочёты и отвратительное качество сборки «Колхид». Но взгляните на этот аппарат, созданный в Грузии руками кахетинского умельца. Кажется, хорошие машины там делать всё же можно.

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Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   газ   зил   самоделка   
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