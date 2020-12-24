Полезный совет дальнобойщикам, как легко пропылесосить салон тягача

Дальнобойщик со стажем показал очень удобный способ, как пропылесосить салон грузовика. Все что понадобится — это пистолет для компрессора и небольшой кусок любого шланга.
Подключаем пистолет к штатному ресиверу тягача и вуаля!
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Авторский пост
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Метки: Лайфхак авто видео дальнобойщик компрессор пылесос
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