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Полезный совет дальнобойщикам, как легко пропылесосить салон тягача

Полезный совет дальнобойщикам, как легко пропылесосить салон тягача (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: Лайфхак   авто   видео   дальнобойщик   компрессор   пылесос   
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Дальнобойщик со стажем показал очень удобный способ, как пропылесосить салон грузовика. Все что понадобится — это пистолет для компрессора и небольшой кусок любого шланга.

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Метки: Лайфхак   авто   видео   дальнобойщик   компрессор   пылесос   
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