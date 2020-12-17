Прерванный полёт автомобилиста закончился столкновением с отбойником

На Промышленном шоссе в Ярославле водитель автомобиля с регистратором двигался с достаточно большой скоростью и был подрезан серым Opel AStra. Теперь автор ролика просит помочь разыскать водителя Opel.
Михаил Анатольев сообщает: "Доброго времени суток! Ищу свидетелей ДТП произошедшего 15.12.2020 в 7:52 на развязке на Промышленное шоссе, был подрезан, избегая столкновения сам вылетел на отбойник, виновник на сером Opel Astra скрылся. На моём регистраторе не возможно разглядеть номер, возможно кто-то запомнил номер или имеет запись с видеорегистратора. Вознаграждение при встрече гарантирую."
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