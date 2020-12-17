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Прерванный полёт автомобилиста закончился столкновением с отбойником

Прерванный полёт автомобилиста закончился столкновением с отбойником (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   лихач   подрезал   
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На Промышленном шоссе в Ярославле водитель автомобиля с регистратором двигался с достаточно большой скоростью и был подрезан серым Opel AStra. Теперь автор ролика просит помочь разыскать водителя Opel.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   лихач   подрезал   
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10  комментариев
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56
Ви 2 часа назад
а автор ролика не пытался просто ездить медленнее? а то при попытки преодолеть звуковой барьер, не всегда получается.
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142
WadDad 6 минут назад
Бывают такие летуны, а потом обижаются. На себя надо обижаться. Зачем в черте города лететь с такой скоростью? В защиту опелевода, при перестроении глянешь в зеркало, вроде далеко. А он оказывается летит и в миг оказывается у кормы. Но водитель Опеля всё же видимо второй раз глянул в зеркало и остановил свой манёвр. Причём видно издалека, что он включил поворотник. Регик мог предусмотреть, что впереди начинают манёвр и приготовиться к изменению дорожной ситуации. Смотреть нужно дальше, чем прямо под колёса своей машины.
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639
Progressive Полчаса назад
Дак автор сам пытался скрыться, в поворот ушел
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31k
Олег 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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726
Дмитрий Шахов 59 минут назад
Зашёл в съезд под нормальным углом, надо было газку и закончить выезд с трассы, а он начал рулем дергать, тормоз жать)))
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−30
green Час назад
Следовало с 0.10 тормозить не выезжая из накатанной кольи и подать звуковой сигнал. Может и обошлось бы. Видео только доказывает обоюдную вину. Видел, что подрезают, а мер по предотвращению ДТП не принял.
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34k
Элек Мек Час назад
Пусть ищет долбо.Й.о.б.о.в в своей квартире.
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3k
Денис Колосов Час назад
Да уж..скорость сбросить религия не позволяла автору, опель метров за 200 начал маневр перестроения, потом увидел сзади идиота, и оставил ему проезд.. но идиот не удержал машину, как мне видится ситуация..
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1k
Pavel 2 часа назад
такой стиль езды называется, агресивное вождение! Автор сам виноват!
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11k
Алекс 2 часа назад
Подрезал? Он за 150 метров махал поворотом. Почему автор посчитал что все должны перед ним расступаться?
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