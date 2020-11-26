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Авария дня. В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся

Авария дня. В Минске автомобиль перелетел через монумент Победы и загорелся (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   минск   
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На площади Победы в центре Минска водитель кроссовера Toyota залетел на монумент, перевернулся и загорелся. За рулем машины находился 33-летний житель Борисова, мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   минск   
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5  комментариев
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40
Ви 2 часа назад
эпично пошел, 10 из 10
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9k
Seledochnik 2 часа назад
Уникальный прыжок из ГТА решил пройти
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Судить надо тех кто не отобрал права у такого злостного нарушителя!..
Но так как это Минск то виноваты будут скорее всего американцы..
Судить надо тех кто не отобрал права у такого злостного нарушителя!.. Но так как это Минск то виноваты будут скорее всего американцы..
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3k
Карл 2 часа назад
мораль- у алкашей не права отнимать надо, а сразу автомобиль.
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637
Progressive 2 часа назад
Тони Хоук про скейтер
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Johnny

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