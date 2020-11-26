На площади Победы в центре Минска водитель кроссовера Toyota залетел на монумент, перевернулся и загорелся. За рулем машины находился 33-летний житель Борисова, мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.
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Огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.
"За рулем машины оказался 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе, в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло", - говорится в сообщении.
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Но так как это Минск то виноваты будут скорее всего американцы..