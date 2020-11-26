На площади Победы в центре Минска водитель кроссовера Toyota залетел на монумент, перевернулся и загорелся. За рулем машины находился 33-летний житель Борисова, мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности, в том числе его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.