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Авария дня. В центре Краснодара водитель устроил ДТП, проехав на красный

Авария дня. В центре Краснодара водитель устроил ДТП, проехав на красный (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2020 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На перекрестке улицы Красной и Кузнечной 25-летний водитель ВАЗ-2112 проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Lada Priora, под управлением 32-летней женщины. От удара автомобиль нарушителя откинуло на тротуар, где он зацепил припаркованную Audi.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   проскакун   
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8  комментариев
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11k
Объект реальности 3 дня назад
На тротуаре, зацепил припаркованную ауди...?
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849
Провокатор 3 дня назад
И что?!! Никто не будет оправдывать проскакуна? Пункт 6.14 тоже никто подтягивать не будет? Ах ну да, здесь ведь ДТП не с пешеходом, а с другой машиной. Понимать надо!
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217
Вадим 3 дня назад
Девочку в желтом ангел-хранитель спас!
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8k
Хью́берт 3 дня назад
Две дамы, те, что чуть не угодили под нарушителя родились в рубашке.
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225
кожаный олень 3 дня назад
ставлю на черное
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Johnny

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