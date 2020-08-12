На перекрестке улицы Красной и Кузнечной 25-летний водитель ВАЗ-2112 проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Lada Priora, под управлением 32-летней женщины. От удара автомобиль нарушителя откинуло на тротуар, где он зацепил припаркованную Audi.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В ДТП пострадала водитель Lada Priora, ее доставили в больницу
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Спешка двух водителей обернулась серьезной аварией в Южно-Сахалинске
- Авария дня. В Кирове Лада Гранта перевернулась на крышу
- Авария дня. Ночное ДТП в центре Минска
- Авария дня. Микроавтобус протаранил легковушку
- Водитель "Фольксвагена" пытался проскочить на красный и сбил двух байкеров на перекрестке
0
Новости партнёров
Загрузка...