На перекрестке улицы Красной и Кузнечной 25-летний водитель ВАЗ-2112 проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Lada Priora, под управлением 32-летней женщины. От удара автомобиль нарушителя откинуло на тротуар, где он зацепил припаркованную Audi.