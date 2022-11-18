Никого не жалко: столкновение двух автомобилей в Минске

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На очень оживлённом перекрёстке в Минске столкнулись "БМВ" и "Шкода". Один из водителей спешил повернуть со второго ряда, а другой проскакивал на красный сигнал светофора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп на красный проскакун
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