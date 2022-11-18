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Никого не жалко: столкновение двух автомобилей в Минске

Никого не жалко: столкновение двух автомобилей в Минске

Автор:
18 ноября 2022 13:09
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На очень оживлённом перекрёстке в Минске столкнулись "БМВ" и "Шкода". Один из водителей спешил повернуть со второго ряда, а другой проскакивал на красный сигнал светофора.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   проскакун   
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5  комментариев
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8k
KarabasBarabas 3 часа назад
Ну спорно, что встречный долетал на красный. Со встречной полосы может дольше гореть зелёный, чтоб поворачивающие налево имели больше времени для завершения маневра, по видео - не понятно. На БМВ - камикадзе, вылетать вслепую, явно успел, куда торопился.
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1k
Alexander Полчаса назад
Ну что тут можно сказать...
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853
Максим Макашев 2 часа назад
БМВ головного мозга. Это "лечится" только таким способом
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106
MeanEject 4 часа назад
Да, это по-моему перекрёсток Притыцкого - Якубовского...
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11k
.Атеист. 4 часа назад
Голубки нашли друг друга))
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Олег

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