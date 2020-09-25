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Столкновение с маршруткой в Саратовской области

Столкновение с маршруткой в Саратовской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   маршрутка   на красный   проскакун   
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На персечении улиц Комарова и Строительной в Балаково водитель маршрутной ГАЗели не остановился на красный сигнал светофора и столкнулся с поворачивающей Kia Rio.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   маршрутка   на красный   проскакун   
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7  комментариев
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2k
aed 2 дня назад
Со светофором все в норме, у нас на многих перекрестках так сделано для облегчения жизни поворачивающим налево: с одной стороны и зеленый и красный загораются раньше, чем с другой.
А вот зачем киа полез под летящую газель - загадка...
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7k
Лещ Час назад
АВтор вообще идиот полный, повернул прям под ГАЗель, пипец....
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191
Duke_kir 2 дня назад
как специально под нее подлез
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26k
EvilHomer 2 дня назад
Пид@рас на пид@расе, трое на запрещающий, как так и надо.
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1k
boom 2 дня назад
А откуда рег в курсе, какой цвет горит для маршрутки? В любом случае, вот так выезжать в лоб, с детьми в салоне - идиотизм
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1k
Umka 2 дня назад
То ,что маршрутка на красный летела - это отдельный разговор, но то , что водила легковушки подставил бочину под удар, зная ,что у него ребенок в салоне находится - это [мат]!!!
И самое веселое- виновником аварии, вероятнее всего, будет признан водила легковушки, потому что совершил маневр, не убедившись в его безопасности! А водитель маршрутки получит штраф за проезд на красный свет.
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12k
Ligov 2 дня назад
Что один, у которого свои собственные ПДД, что другой, не понимающий чем обернется поворот на летящую Газель...
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