Столкновение с маршруткой в Саратовской области

На персечении улиц Комарова и Строительной в Балаково водитель маршрутной ГАЗели не остановился на красный сигнал светофора и столкнулся с поворачивающей Kia Rio.
В салоне маршрутки находилось 19 пассажиров, двое из которых получили травмы. 37-летняя пассажирка получила легкие ранения, и была отпущена домой после оказания помощи в травмпункте, 56-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать.
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"Ребенка жалко из "Киа". Он выпрыгнул из машины как ужаленный, в плечо и руку правую удар пришелся. А всего-то режим работы светофора привести в соответствие нужно. И не будет таких глупых аварий. Автобус мчал на желтый, "Киа" завершала маневр", - рассказал один из очевидцев.
По мнению местных жителей, что одной из причин аварии мог быть неправильно отрегулированный светофор.
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А вот зачем киа полез под летящую газель - загадка...
И самое веселое- виновником аварии, вероятнее всего, будет признан водила легковушки, потому что совершил маневр, не убедившись в его безопасности! А водитель маршрутки получит штраф за проезд на красный свет.