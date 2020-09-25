Столкновение с маршруткой в Саратовской области

"Ребенка жалко из "Киа". Он выпрыгнул из машины как ужаленный, в плечо и руку правую удар пришелся. А всего-то режим работы светофора привести в соответствие нужно. И не будет таких глупых аварий. Автобус мчал на желтый, "Киа" завершала маневр", - рассказал один из очевидцев.