«Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге

На перекрестоке с круговым движением проспекта Науки и улицы Руставели женщина на белом Volkswagen Touareg устроила классическое ДТП, пытаясь повернуть с внутреннего ряда. После этого барышня, по традиции, доказывала автору ролику, что она уже несколько лет здесь так ездит.

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