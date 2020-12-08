«Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге

На перекрестоке с круговым движением проспекта Науки и улицы Руставели женщина на белом Volkswagen Touareg устроила классическое ДТП, пытаясь повернуть с внутреннего ряда. После этого барышня, по традиции, доказывала автору ролику, что она уже несколько лет здесь так ездит.
«Ты куда налево поворачиваешь? Здесь нет поворота налево!», — заявила автомобилистка.
Авторский пост
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Уверяю Вас, их тысячи!
И всё, не поспоришь. Куда там знаки и разметка.
Мужик же никуда вроде и не поворачивал.
Всё время только прямо ехал.