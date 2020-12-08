FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3897 постов • 446 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге

«Ты куда налево поворачиваешь?», — ДТП на перекрестке с круговым движением в Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   
857
1
1
На перекрестоке с круговым движением проспекта Науки и улицы Руставели женщина на белом Volkswagen Touareg устроила классическое ДТП, пытаясь повернуть с внутреннего ряда. После этого барышня, по традиции, доказывала автору ролику, что она уже несколько лет здесь так ездит.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162
Бобр 59 минут назад
2 машины так и повернули перед этим. кольцо идиотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
JACKAL 10 минут назад
Иль я чего не понимаю, но рег едет прямо не в своей полосе
Иль я чего не понимаю, но рег едет прямо не в своей полосе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran Полчаса назад
Самое забавное, что она с третьего ряда на поворот пошла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 38 минут назад
Окуевшая туареговодятельница поворачивала (внимание!) из крайнего левого ряда направо. На видео хорошо это видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 44 минуты назад
Залез на карты глянуть знаки и разметку... там фото 2019 года, еще 3 полосы и без ограждения, но и тогда разметки маловато... дол-бое-бу недостаточно сплошной разметки, т.к. он привык ее пересекать, если она разделяет попутные полосы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Fat Lynx 37 минут назад
Там и сейчас три полосы на круге.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Директор свежего воздуха 54 минуты назад
Считаю, что пустить баб в свой огород было фатальной ошибкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sokol Директор свежего воздуха 5 минут назад
Можно подумать мужики так не проезжают круговые!
Уверяю Вас, их тысячи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 58 минут назад
Классика... я когда на круговое въезжаю, крадусь аки кот на чужом районе ибо раз-через-раз вот такие мудаки пытаются совершать хаотичные маневры. Такое подобие броуновского движения на кольце.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexes Час назад
Таких, к сожалению, полно. Хочешь левую сторону своего авто починить, пару кругов стоит проехать на аналогичных этому кольцу и всё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мега гон Час назад
это было странно! разметка есть, дорога идет прямо, зачем из левого на право? самое крутое оправдание это, я так много лет тут езжу,!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Максим Час назад
Лучший аргумент: я здесь столько лет езжу!

И всё, не поспоришь. Куда там знаки и разметка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Иван Максим Полчаса назад
своим подчиненным за аргументы, типа "мы всегда так делаем", выдаю суровых 3,14зды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Денис Час назад
Только не понял к чему её пассаж насчёт "Тут нет поворота налево!"
Мужик же никуда вроде и не поворачивал.
Всё время только прямо ехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD Час назад
Права тоже насосала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки 10 настольных игр, чтобы размять мозги и руки Авария дня. Смертельное столкновение под Волгоградом Авария дня. Смертельное столкновение под Волгоградом Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки "Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения "Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге Авария дня. В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП Авария дня. В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1710330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Песков назвал обидным, что 61% россиян негативно оценивают работу чиновников
0
232
Песков назвал обидным, что 61% россиян негативно оценивают работу чиновников
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
0
43
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
0
2
Toyota Century — заниженный автомобиль императора
Как восстановить случайно утерянные данные (2 фото)
Как восстановить случайно утерянные данные (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересное#животные#кино#подборка#смешные#авария#СССР#истории
#фото#интересно#в мире#природа#люди#позитив#деньги#дети#авто авария#красиво
#прикол#факты#прикольные#дтп#настроение#россия#на различный вкус#картинки#индия#красота

На что жалуетесь?

Вернуться