Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian

Ducati представила ограниченную серию Diavel 1260 Lamborghini. Объявленный как первый мотоцикл, рожденный в результате сотрудничества Ducati и Lamborghini, эта модель черпает вдохновение от гибридного суперкара Sian LamborghiniSian FKP 37, представленного в 2019 году.
Любопытная коллаборация двух брендов концерна Volkswagen – мотоцикл Ducati Diavel 1260 S, оформленный в стилистике Lamborghini Sian FKP 37. И это не «одноразовый» проект: итальянцы собираются выпустить 630 таких супербайков по 31 990 евро за штуку (2,9 миллиона рублей).
Спецверсия под названием Ducati Diavel 1260 Lamborghini получила новые углепластиковые детали и особую раскраску с сочетанием зеленого, золотистого и черного оттенков. Кроме того, как и первый серийный гибрид Lamborghini, двухколесная новинка украшена числом 63: это и год основания бренда, и тираж купе Sian, распроданный еще до премьеры. Наверняка и мотоциклы быстро разойдутся в среде коллекционеров.
Мощность 1262-кубового L-Twin’a увеличена с 157 л.с. до 162 л.с.
Мощность 1262-кубового L-Twin’a увеличена с 157 л.с. до 162 л.с.
Lamborghini Sian FKP 37 оснащается силовой установкой на базе 6,5-литрового безнаддувного V12 в паре с 48-вольтовой электронадстройкой. Развивают они совокупно 819 л.с. и разгоняют купе до 100 км/ч за 2,8 с. Родстер на 0,1 с медленнее, но максималка у обоих одинакова – 350 км/ч.
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