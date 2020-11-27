Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian

Спецверсия под названием Ducati Diavel 1260 Lamborghini получила новые углепластиковые детали и особую раскраску с сочетанием зеленого, золотистого и черного оттенков. Кроме того, как и первый серийный гибрид Lamborghini, двухколесная новинка украшена числом 63: это и год основания бренда, и тираж купе Sian, распроданный еще до премьеры. Наверняка и мотоциклы быстро разойдутся в среде коллекционеров.





Мощность 1262-кубового L-Twin’a увеличена с 157 л.с. до 162 л.с.