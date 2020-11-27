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Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian

Ducati и Lamborghini представили байк ограниченной серии, вдохновленный гибридным суперкаром Sian (12 фото + 2 видео)

Автор:
27 ноября 2020 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Ducati Diavel   Lamborghini Sian   ducati   lamborghini   авто   автомир   мото   мотоциклы   
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Ducati представила ограниченную серию Diavel 1260 Lamborghini. Объявленный как первый мотоцикл, рожденный в результате сотрудничества Ducati и Lamborghini, эта модель черпает вдохновение от гибридного суперкара Sian LamborghiniSian FKP 37, представленного в 2019 году.

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Метки: Ducati Diavel   Lamborghini Sian   ducati   lamborghini   авто   автомир   мото   мотоциклы   
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