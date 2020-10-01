Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

А Мартин не собирается останавливаться на достигнутом, главная её цель - участие в 24 часах Ле-Мана, одном из главных спортивных мероприятий мирового автоспорта. Лично я не против "других" людей, я против пропаганды не традиционных ценностей, особенно среди молодежи. Пусть себе по тихой участвует в гонках, пусть даже все знают кто она такая, но зачем преподносить это как историческое событие?!