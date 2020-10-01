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Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге (9 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: transgender   авто   автоспорт   гонки   гонщик   лгбт   толерантность   трансвестит   
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Мир стремительно меняется и вскоре акции Льюиса Хемильтона, когда перед стартами гонок Формулы-1 пилоты встают на колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter, померкнут перед другим событием. Некая гонщица Чарли Мартин в эти выходные участвует в 24-часовом марафоне на Нюрбургринге, где раньше участвовали только мужчины. Дело в том, что Чарли и сама раньше была мужчиной...

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Метки: transgender   авто   автоспорт   гонки   гонщик   лгбт   толерантность   трансвестит   
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16  комментариев
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7k
Кыся 12 часов назад
А регламент позволяет? Там ведь не кто захочет участвует, а кто имеет профессиональную лицензию. Которая подразумевает нехилую такую медкомиссию. Если оно проходило ее мужиком, то не мешало бы проверить заново, все-таки переделка пола - это серьёзное вмешательство в здоровье с черт знает какими последствиями. А пилот, не проходящий по нормам, представляет на трассе опасность не только для себя, но и всех участников.

Пройдет - пусть пробует. Только сомнительно, что что-то хорошее выйдет. Там дамам место не уступают. А за косяки могут и в морду дать.

В истории Формулы 1, было всего пять случев участия женщины(настоящей). Из них только одна смогла набрать ПОЛ-ОЧКА!!! И это было еще в 1975 году, когда машина решала многое. А сейчас, когда машины задушены кучей ограничений, женщинам не светит там вообще ничего.
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118
crush 2 часа назад
надо бы запретить им делать себе титьки.
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3k
Мих 5 часов назад
"померкнут перед другим событием."
Я думал, в мире автоспорта событиями являются победы гонщиков, появление новых рекордных команд, новых болидов.
Но оказывается, событиями является дерьмо вроде вставания на колени перед ублюдочными мразями и новости про то, что очередной человек с тяжелым умственным расстройством булет рулить болидом. Да всем НАСРАТЬ на это дерьмо!
Хватит постить херню! Жирный минус, жаль тысячу минусов не поставить.
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7k
KarabasBarabas 7 часов назад
100% он/она больше любит задний привод
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2k
kirsanos 10 часов назад
Блин, да по Москве столько этих гонщиков трансгендерных гоняет, да и другие города не сильно отстают.
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57k
Доктор Джонс 11 часов назад
Неипически окуенная новость! И как я раньше без этого жил?
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Доктор Джонс 8 часов назад
даа ваааще !! интернэт взорван
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26k
EvilHomer 12 часов назад
Как же уже [мат]@ли с этими больными выб@ядками. Уже фантастические сериалы смотреть невозможно, из-за новых правил Оскара: "Уборщик из будущего", "Пацаны", "Воспитанные волками" везде одна гомосятина, извращения, трансгендеры. Так эти пид@расы еще и в спорт лезут, так скоро и в школах преподавать начнут.
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32k
AGM 12 часов назад
ну всё. теперь введут регламент, чтобы в каждой команде был негр, женщина и содомит
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1k
Vladimir Taranovich 12 часов назад
Йошкинкот....какая же дичь нынче творится-то...каждый день - кровь из глаз и из ушей. Хоть в лес уходи
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 12 часов назад
И на хера об этом пидо*ре надо было писать.
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21k
Е-Лена 12 часов назад
Автор считает, что оскотинившийся Запад - ВЕСЬ мир?...
И - если автор, по его словам, "против пропаганды не традиционных ценностей, особенно среди молодежи", то ЗАЧЕМ он рекламирует здесь этого педераста?
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26k
EvilHomer Е-Лена 12 часов назад
Возмущаться и рекламировать, разные вещи, а то выходят пид@ры кричат о себе везде и ходят на парады, а возмущаться этому - рекламировать, ну пи@дец же какая е@нутая мысль.
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9k
ЕвгенийДончак 12 часов назад
Перефразируя Станислава Ежи Леца, когда я думал, что они достигли дна, снизу постучал Чарли Мартин.
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39k
Максим Т. 12 часов назад
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге
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29k
Опаньки 13 часов назад
@Мир стремительно меняется@

он катится к х***м
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