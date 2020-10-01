Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

Мир стремительно меняется и вскоре акции Льюиса Хемильтона, когда перед стартами гонок Формулы-1 пилоты встают на колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter, померкнут перед другим событием. Некая гонщица Чарли Мартин в эти выходные участвует в 24-часовом марафоне на Нюрбургринге, где раньше участвовали только мужчины. Дело в том, что Чарли и сама раньше была мужчиной...
Для кого-то это важный исторический момент, поскольку Мартин выйдет на старт как первая пилот-трансгендер в профессиональном автоспорте.
Чарли в виде мужчины принимал участие во многих локальных гоночных сериях с 2006 года, так что в гонках он/она далеко не новичок.
Мартин выведет на Нюрбургринг BMW M240i команды Adrenalin-Motorsport. А в 2021 году примет участие в серии гонок на выносливость Britcar Championship за рулем болида Praga R1 (на фото ниже).
Мартин активистка нескольких соответствующих движений и не смогла отказаться от использования автоспорта для продвижения своих идей. Идеи эти уже привели к появлению изображения радуги на официальном пейс-каре Формулы-1. А дальше, видимо, команды будут формироваться не исходя из способностей гонщиков и бюджетов команд, а из уважения чувств меньшинств... Уже сегодня никого не обидеть - не простая задача.
Кажется, толерантное человечество уже занесло одну ногу над пропастью. Слава богу, что еще не перевелись гонщики вроде Кими Райкконена, который может и резко ответить, и грубо пошутить, и по морде съездить. Недавно Кими выложил в сеть мем, в котором сравнил Джеймса Ханта (Чемпион мира 1976 года, соперник Ники Лауды в одном из самых эпичных чемпионатов) и Льюиса Хемильтона. Финн профессионально простебал шестикратного чемпиона мира.
"Эволюция пилотов Формулы-1: от сурового гонщика, бухающего между заездами, до красавчика, выпивающего на завтрак стаканчик обезжиренного молока."
Что будет дальше, страшно представить.
А Мартин не собирается останавливаться на достигнутом, главная её цель - участие в 24 часах Ле-Мана, одном из главных спортивных мероприятий мирового автоспорта. Лично я не против "других" людей, я против пропаганды не традиционных ценностей, особенно среди молодежи. Пусть себе по тихой участвует в гонках, пусть даже все знают кто она такая, но зачем преподносить это как историческое событие?!
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Пройдет - пусть пробует. Только сомнительно, что что-то хорошее выйдет. Там дамам место не уступают. А за косяки могут и в морду дать.
В истории Формулы 1, было всего пять случев участия женщины(настоящей). Из них только одна смогла набрать ПОЛ-ОЧКА!!! И это было еще в 1975 году, когда машина решала многое. А сейчас, когда машины задушены кучей ограничений, женщинам не светит там вообще ничего.
Я думал, в мире автоспорта событиями являются победы гонщиков, появление новых рекордных команд, новых болидов.
Но оказывается, событиями является дерьмо вроде вставания на колени перед ублюдочными мразями и новости про то, что очередной человек с тяжелым умственным расстройством булет рулить болидом. Да всем НАСРАТЬ на это дерьмо!
Хватит постить херню! Жирный минус, жаль тысячу минусов не поставить.
И - если автор, по его словам, "против пропаганды не традиционных ценностей, особенно среди молодежи", то ЗАЧЕМ он рекламирует здесь этого педераста?
он катится к х***м