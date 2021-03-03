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Полноценные автодома обычно огромны по размеру, и это логично, так как вы должны получить большую полезную жилую площадь, когда отправляетесь в поездку. Но время от времени мы видим очень компактные кемперы, подходящие для одиночных или парных приключений.
Классические автодома, как правило, создаются на базе пикапов или легких коммерческих автомобилей класса ГАЗели. Однако китайская фирма Shandong Everbright Foreign пошла против течения, представив дом на шасси трехколесного электрического мотороллера. Он получил название Everbright (в переводе на русский язык — «вечно яркий»).
Длина новинки составляет 3800 мм, высота — 1500 мм. Интерьер выполнен скорее в стиле плацкартного вагона поезда, поэтому говорить о комфорте вряд ли стоит: по бокам располагаются два плоских сиденья, если их разложить и объединить — получается полноценное койко-место. В центре установлен столик, есть и розетки для зарядки гаджетов.
В движение автодом приводит электродвигатель мощностью 4,76 л.с. Его скромной отдачи хватает для разгона до 40 км/ч, батарея — литий-ионная емкостью 7,2 кВт*ч. Пробег на одном заряде составляет 40 км по циклу NEDC.
Новинку предлагают по цене $4800 (=358 000 рублей). Кому и зачем может понадобиться такой транспорт — вопрос открытый.
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Ну как кому? очевидно же, что китайцам.
За 358 000р маленькая квартирка в городе. Для студента или одинокого холостяка - идеально. Припарковал поближе к работе и ночуешь там. Климат китайский позволяет. Сменил работу - переехал на новое место.