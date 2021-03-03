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Трехколесный электрический дом на колесах из Китая продается по цене дешевле Lada Granta

Трехколесный электрический дом на колесах из Китая продается по цене дешевле Lada Granta (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   моторхоум   скутер   
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Полноценные автодома обычно огромны по размеру, и это логично, так как вы должны получить большую полезную жилую площадь, когда отправляетесь в поездку. Но время от времени мы видим очень компактные кемперы, подходящие для одиночных или парных приключений.

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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   моторхоум   скутер   
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3k
DNK 2 часа назад
По квартире ездить - от розетки к розетке.
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21k
Юрьевич 18 минут назад
"Новинку предлагают по цене $4800 (=358 000 рублей). Кому и зачем может понадобиться такой транспорт вопрос открытый."

Ну как кому? очевидно же, что китайцам.

За 358 000р маленькая квартирка в городе. Для студента или одинокого холостяка - идеально. Припарковал поближе к работе и ночуешь там. Климат китайский позволяет. Сменил работу - переехал на новое место.
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30k
Korolev Час назад
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182
робт Час назад
судя по пружинам и колесу, это уё*бище красили балончиком уже после сборки
зато дешевле гранты, налетай бл*ядь!!!!
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10k
Taximaxi 2 часа назад
При нынешней зиме он в колеях боком ездить будет? Как краб?
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