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Русская кароццерия, или секрет неправильных "Буханок"

Русская кароццерия, или секрет неправильных "Буханок" (33 фото)

Автор:
25 ноября 2020 10:26
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ-452   авто   автомир   автомобили   буханка   уаз   уаз буханка   
1589
33
Трудно представить себе что-то более вечное и незыблемое в нашей автомобильной культуре, чем ульяновскую "Буханку": шутка ли, автомобили этого семейства на УАЗе штампуют уже седьмой десяток лет!
Однако ещё недавно — каких-то 15-20 лет назад — помимо классических, правильных "буханок" на дорогах едва ли не чаще встречались УАЗы "неправильные": странного вида машины, чаще похожие на результат неудачного кузовного ремонта, чем на заводскую продукцию.
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Метки: УАЗ-452   авто   автомир   автомобили   буханка   уаз   уаз буханка   
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Буханко-пост.
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454
LinkLine Минуту назад
трэш какой то один
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6k
Валерий 3 минуты назад
Я извиняюсь, а что такое "карроцерия"?
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14k
Александр 48 минут назад
Учения Восток-2018, суровость Буханки поражает воображение.
Учения Восток-2018, суровость Буханки поражает воображение.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Русская кароццерия, или секрет неправильных "Буханок"
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