Русская кароццерия, или секрет неправильных "Буханок"

Со временем смысл в таких кустарных карроцериях просто сошёл на нет, и заводы-производители "неправильных УАЗов", не вынеся экономической нестабильности 90-х, к 00-м годам дружно пошли ко дну. Оказалось, что купить шасси "головастика" и соорудить на нём самостийный кузов в рыночной экономике выходит как-то небюджетно — и даже вроде бы более удобные, высокие и просторные кузова не очень-то добавляют очков конструкции из периода раннего Палеозоя.

Тем более, что серийная "Буханка" стала вполне доступна всем потребителям, да и актуальность свою как коммерческий автомобиль она давно потеряла. Впрочем, со мной готовы поспорить объёмы продаж: до сих пор едва ли не половину выпускаемых УАЗом автомобилей составляет именно "классическая коммерческая гамма" — бывшие УАЗы-452, то есть "Буханки", "Головастики" и компания. И кажется, они с нами — навсегда.



А вот эта штука, встреченная месяц назад в Ставрополе, и побудила меня к написанию сего обзора. О том, кто и где её выпустил, информации нет даже у знатоков темы, хотя изделие точно серийное: вторую такую же я фотографировал в том же Ставрополе 9 лет назад. Вдруг кто-то при встрече с подобной докопается до таблички изготовителя — и до истины?