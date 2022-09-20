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Ни шагу вправо, ни шагу влево: тяжёлая работа водителя «Буханки»

Ни шагу вправо, ни шагу влево: тяжёлая работа водителя «Буханки»

Автор:
20 сентября 2022 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   бензин   видео   водитель   уаз   уаз буханка   
843
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Водитель УАЗ «Буханки» показал приборы контроля, которыми начальство оснастило автомобили. Воровать бензин не хорошо!

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   бензин   видео   водитель   уаз   уаз буханка   
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23  комментария
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48k
dima423 2 часа назад
может честно?) - да ну накуй, бред какой то))... я вот удивляюсь на наших людей, ругают чиновников что те воруют, при это сами воруют как только смогут, и стали бы они сами чиновниками и воровали бы точно так же, если не больше...
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1k
Vadim Balabanov 6 минут назад
Как жить? Увольняйся на хер. Не уважают здесь тебя.
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21k
BiZ 14 минут назад
учить математику поздно. крути свое колесо дальше..
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0
David 48 минут назад
Система контроля расхода топлива - к камерам подключена ))) Система видеоконтроля, тогда уж.
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70k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Бензин - гуано, поношенная машина - расход увеличивается, в установленные нормы расхода никогда не уложишься...
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7k
Том Джоуд Час назад
Ссылка m.youtube.com
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11k
.Атеист. Час назад
И правильно, раз пошли на такие меры, значит тырили жестко и без совести. Потом все эти воришки всем заявляют, что везде воруют.. а сами! Честному на такой контроль пофиг.
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5k
Дмитрий Час назад
Водитель: Раньше я 3.14..л бензин по чёрному. В любое время дня и ночи. А теперь меня обложили со всех сторон и я не могу с3.14...ть бензин. И на свою "ласточку" должен покупать бензин сам!!!! Вот такие вот дела малята! Как дальше жить?
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1k
MPEG-8 Час назад
В бытность работы в АТП, у нас каждый наверное второй шофёр да попадал по пьяни в передряги, когда на казённой технике ездил за пойлом и к кошечкам.
Была-бы подобная зашита раньше - ставили бы без вопросов.
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6k
workmen77 Час назад
Зато тахографа нет, так что есть куда расти
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40k
kalinser Час назад
Как дети!
Тройник на магистраль и сливай себе!

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24k
Сибиряк Час назад
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9k
Игорь Час назад
у него два бака?
Может это инкассатор или спецсвязь?
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10k
Ivan Час назад
Беда-огорчение... Перекрыли возможность воровать. Сколько же разворовывалось, что потратились на такую систему контроля...
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