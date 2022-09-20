Ни шагу вправо, ни шагу влево: тяжёлая работа водителя «Буханки»

843
1
1
Водитель УАЗ «Буханки» показал приборы контроля, которыми начальство оснастило автомобили. Воровать бензин не хорошо!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Почему микроавтобус УАЗ-452 называют «буханка»: разбираемся в прозвищах продукции ульяновского производителя
- Прототип УАЗ-3972: каким мог бы стать преемник «Буханки»
- УАЗ «Хантер» протестировали в горах Чили: внедорожник без нареканий прошел все испытания
- В Индонезии до сих пор работают 60-летние советские самосвалы ЗИЛ
- На Алтае УАЗ «Буханка» с людьми сорвалась с горы и несколько раз перевернулась
Метки: авто автомир автомобили бензин видео водитель уаз уаз буханка
Новости партнёров
Была-бы подобная зашита раньше - ставили бы без вопросов.
Тройник на магистраль и сливай себе!
Может это инкассатор или спецсвязь?
Грузовики наезжают по 35-50 тыс км в год, если умножить на расход, то эти 15-20% экономии отобьются быстро