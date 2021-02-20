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УАЗ опубликовал изображения новой «Буханки», но пока это только картинки

УАЗ опубликовал изображения новой «Буханки», но пока это только картинки (11 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: автодизайн   автомир   автомобили   буханка   концепт   уаз   уаз буханка   
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Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях работы российского дизайнера Андрея Давыдова. На этот раз талантливый художник пофантазировал на тему новой «Буханки».
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Метки: автодизайн   автомир   автомобили   буханка   концепт   уаз   уаз буханка   
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10k
Олегbl4 58 минут назад
"Буханка" должна выглядеть так, чтобы ее не жалко было об осину ударить. А вот начинка должна быть лучше.
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1k
lekha-fil 19 минут назад
Будет такой же быстро ржавеющей хернёй как и прежде.
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Не надо нового...
ВЫ, БЛЯ, СТАРОЕ НОРМАЛЬНО СДЕЛАЙТЕ!
ХОТЯ БЫ ПРОСТО, БЛЯ, ЗДЕЛАЙТЕ РУКАМИ! НЕ ЧРЕСЛАМИ, НЕ ЧЕРЕЗ ЖОПУ, А НА КОНВЕЕРЕ РУКАМИ... ПРЯМЫМИ, БЛЯ-ТЬ, РУКАМИ!
КУЗОВ, БЛЯ, ОЦЕНКУЙТЕ И СВАРИТЕ НОРМАЛЬНО, ШВЫ ГЕРМЕТИКОМ ЗАДЕЛАЙТЕ... ШВЫ, А НЕ НЕПРОВАРЫ ШВОВ! И ТОРМОЗА, БЛЯ-ТЬ, ЗДЕЛАЙТЕ! А ЭЛЕКТРИКА? У НАС ЧТО, БЛЯ, ЦЕЛЫХ ПРОВОДОВ НЕ ПРОИЗВОДЯТ? И ХУЛИ ОНА, БЛЯ-ТЬ, С НОВЬЯ КИПИТ ПОСТОЯННО?

ЗЫ: извините, накипело... больная тема.
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388
ФишкинДруг Fat Lynx 54 секунды назад
))))Взоржал)))Прям крик души.А по факту прав во всем)))
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18k
ПаганецЪ Полчаса назад
Рисовать научились. Посмотрим, как соберут.
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12k
KOSTELLO 37 минут назад
Картинки отличные.
Прям на Делику смахивает.
Осталось подождать в реале
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3k
Денис Колосов 38 минут назад
да какая разница как она выглядеть будет.. пока такое качество у них..
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3k
rutt 46 минут назад
А прям отлично
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1k
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
очень клёвая
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