УАЗ опубликовал изображения новой «Буханки», но пока это только картинки

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Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях работы российского дизайнера Андрея Давыдова. На этот раз талантливый художник пофантазировал на тему новой «Буханки».
Судя по изображениям, будущая модель может получить оригинальную решетку радиатора, силовые бамперы, узкие фары, лебедку, сдвижные двери, внедорожные шины, рейлинги на крыше.
На своей странице в сети Instagram Андрей Давыдов отметил, что такой автомобиль должен комплектоваться 150-сильным турбодизельным двигателем, а минимальная стоимость машины должна составить 900 тыс. рублей.
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Под лобовым стеклом и на корме красуются крупные надписи «Буханка», сзади дизайнер разместил вертикальные фонари, а сбоку имеется шильдик «СССР 100».
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ЗЫ: извините, накипело... больная тема.
Прям на Делику смахивает.
Осталось подождать в реале