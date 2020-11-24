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Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 21:20
Сообщество : Автомир
Метки: дорога   лед   службы   
2107
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1
Ну не в этот раз. Или как бывает на дороге.

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Метки: дорога   лед   службы   
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451
Остап Ива́нович. 5 часов назад
Ковш надо было опустить..молодой, неопытный..
Ковш надо было опустить..молодой, неопытный..
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1k
Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Блин, у него здоровая лопата спереди. Ну неужели даже не пришло в голову опустить отвал и им затормозить? Хорошо, в этот раз повезло, испугом отделался.
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48
Ann 5 часов назад
Нда... и ведь таких «родителей» пол страны... прямо страшно становится.
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5k
Сергей Ann 57 минут назад
Легко же тебя напугать.
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2k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Якорь надо было бросать! Дилетант! )))
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7k
Александр 5 часов назад
Пусть задом едет и посыпает себе
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10k
Taximaxi 5 часов назад
Вот это и называется-профессионал. А не набриолиненные педики на геликах. Я бы там всё снёс и оставил бы деревню без света.
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7k
Александр Taximaxi 5 часов назад
У тебя гелик?
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7k
Cornho Taximaxi 5 часов назад
Стесняюсь поинтересоваться: данной фразой вы сами причисляете себя к тем самым? Набриолиненным? Или я чего-то не понял?
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9k
ss Taximaxi 4 часа назад
Да... Подставился ты, чувак.
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10k
Анатолий Соколов 5 часов назад
а достаточно было включить "посыпалку" в момент когда начало тащить - машина сползла бы на рассыпаный песок и остановилась без "выкрутасов" ...
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4k
Sanar Анатолий Соколов 4 часа назад
Бункер пустой, нужно было ковшом тормозить.
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29k
Mamin Sibiriak Sanar 4 часа назад
В конце ролика из бункера плюхнул песок. А у отвала снизу резиновые пластины, специально чтобы скользило по наледи.
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4k
Sanar Mamin Sibiriak 4 часа назад
Отвал можно поставить на железо, плюхнуло остатки из сопла, они бы его не спасли.
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10k
Анатолий Соколов Sanar 4 часа назад
какое пустой ...
1. самое начало видео - на диске лежит куча песка - этого количества вообще было достаточно что бы остановить скольжение - надо было только включить разбрасывание.
2. когда машина в конце видео сползает с дороги она качается и видно как через борт вылетает песок - то есть машина была загружена "под завязку".
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29k
Mamin Sibiriak Sanar 19 минут назад
Для тех, кто на бронепоезде:
- на отвал устанавливаются резиновые пластины, без них эксплуатировать отвал, конечно, можно, но через пару рейсов придётся покупать новый.
- у пескоразбрасывателя нет никакого сопла - содержимое бункера разбрасывается вращающимся диском.
Ссылка www.youtube.com
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2k
LekS 5 часов назад
За мат при детях прибил б
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