Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

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1. самое начало видео - на диске лежит куча песка - этого количества вообще было достаточно что бы остановить скольжение - надо было только включить разбрасывание.
2. когда машина в конце видео сползает с дороги она качается и видно как через борт вылетает песок - то есть машина была загружена "под завязку".
- на отвал устанавливаются резиновые пластины, без них эксплуатировать отвал, конечно, можно, но через пару рейсов придётся покупать новый.
- у пескоразбрасывателя нет никакого сопла - содержимое бункера разбрасывается вращающимся диском.