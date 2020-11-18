Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами

В городе Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие 18 ноября успешно провело аукцион по продаже выведенных из эксплуатации классических ЛиАЗов-677. Это были одни из последних автобусов такого типа, использовавшихся в России, — они обслуживали городские маршруты до 2019 года. Результаты аукциона шокируют — машины ушли гораздо дороже, чем ожидалось.
В соответствии с законом, продажа муниципальных автобусов проводилась на открытых торгах через онлайн-площадку «Сбербанк-АСТ». Из описания лотов следует, что два ЛиАЗа были выпущены в 1991 году, один — в 1994-м. Стартовые цены от 89 до 130 тысяч рублей.
В успех мероприятия мало кто верил, поэтому заложили возможность понижения стартовой цены, тем более что первый аукцион по продаже автобусов, который проводился в сентябре, был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Однако торги, организованные 18 ноября, собрали аж 21 участника — они бились за старые ЛиАЗы насмерть, повышая ставки. Итог:
- экземпляр 1994 года продан за 390 000 рублей, победитель аукциона — ООО «Завод синтетических смол «Заря»,
- первый экземпляр 1991 года, цена продажи — 442 000 рублей, победитель — Якубов Сергей Викторович,
- второй экземпляр 1991 года, цена продажи — 298 000 рублей, победитель — Мошков Андрей Петрович.
Столь высокие цены свидетельствуют о том, что автобусы ушли не на металлобазы, а любителям автостарины и/или реставраторам. Результат особенно удивителен, если учесть, что только две машины способны передвигаться самостоятельно, третья — не на ходу.
Дром обратился за комментарием к эксперту по автобусам Андрею Михайлову. Вот какое мнение он высказал: «Прежде за такие деньги 677-е не уходили даже в близком к идеалу состоянии — рыночная цена на такой автобус в хорошем состоянии находилась в вилке 200-250 тысяч рублей. С большой вероятностью, если бы об аукционе не узнали широкие массы через СМИ, машины бы по-тихому скупили металлисты тысяч по 50-60, то есть по цене лома».
Проданные автобусы использовались в линейной эксплуатации почти 30 лет, за свою жизнь они прошли несколько капремонтов и находятся в «немузейном» (но пригодном к восстановлению) состоянии. К настоящему моменту в России уже почти не осталось «живых» 677-х, поэтому столь высокие цены объяснимы, считает эксперт.
«Автобусы в состоянии арзамасских обычно стоили до 100 тысяч, если у них были хоть какие-то документы и способность передвигаться. АТП Ярославля для музея недавно купило два таких по 100 тысяч каждый», — отметил Михайлов.
От себя добавим, что можно порадоваться за Арзамасское АТП — оно неожиданно пополнило свой бюджет на 1 130 000 рублей, которые теперь может направить на благие цели.
ЛиАЗ-677 — городской высокопольный автобус, массово производившийся в Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год (на сторонних предприятиях его сборка продолжалась до 2002-го). 677-й являлся первым серийным советским автобусом с автоматической коробкой передач. Он оснащался бензиновым мотором ЗИЛ объемом 7,0 л и мощностью 175 или 180 л.с. (в зависимости от модификации). Машины этой модели использовались практически во всех городах СССР, имевших городское или пригородное автобусное сообщение.
Арзамас — один из последних городов России, в котором еще используются ЛиАЗы-677. На линии продолжают выходить два таких старых автобуса с газовыми двигателями (пропан-бутан). Остальные машины списали и заменили на современные автобусы МАЗ-103, -107 и КАвЗ-4270. Кроме того, недавно здесь появились новые пазики с метановыми двигателями.
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