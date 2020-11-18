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Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами

Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 23:52
Сообщество : Автомир
Метки: автобусы   аукцион   транспорт   
2681
3

В городе Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие 18 ноября успешно провело аукцион по продаже выведенных из эксплуатации классических ЛиАЗов-677. Это были одни из последних автобусов такого типа, использовавшихся в России, — они обслуживали городские маршруты до 2019 года. Результаты аукциона шокируют — машины ушли гораздо дороже, чем ожидалось.

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Метки: автобусы   аукцион   транспорт   
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19  комментариев
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6k
Вася 10 часов назад
Эх, родненький...
Эх, родненький...
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25k
Aleksandr Полчаса назад
Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами
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18k
Nik Полчаса назад
Ох уж эти запахи и звон "бутылок"... Детство...
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6k
Дмитрий Поволяев 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−62
Alisher Alisher 54 минуты назад
Хорошие новости хоть чуток
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93
WadDad 59 минут назад
Помню-помню... Ездили по городу, всегда везли бутылки сдавать. Звук такой издавали
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10k
Павел 2 часа назад
А там есть вип место в конце салона у дверей?)
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16k
Андрей Иванов Павел Час назад
ВИП место там справа у кабины водителя, вдоль салона
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12k
MrForstd Павел Час назад
Вот вип место в лиазе, а для водителей, которые вид на дорогу шторкой не закрывали, есть отдельное место в раю.
Вот вип место в лиазе, а для водителей, которые вид на дорогу шторкой не закрывали, есть отдельное место в раю.
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12k
Артемыч MrForstd 15 минут назад
Для меня всегда было випом то, что левее и упирается в кабину водителя или учебки.
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Эх, моя студенческая юность!
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2k
Алексей 4 часа назад
Ну что, те, кому за 40, задзинькало в голове, когда увидели этот пост?
Незабываемый металлический звук!
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7k
albedo 8 часов назад
Суперавтобус. Единственный в то время в мире массовый городской автобус с АКПП.
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2k
kappaneed 9 часов назад
Киношникам будут сдавать в аренду, быстро отобъют вложения))
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1k
Мистер Фикс 9 часов назад
Постоянно под полом звенело ))
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7k
kaboza 10 часов назад
бл..в школу 8 остановок, зимой за водилой))) сука вылазить не хотелось)))
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35k
Андрей Бертон kaboza 9 часов назад
Самый тёплый автобус, это ЛАЗ, задние сиденья.
Самый тёплый автобус, это ЛАЗ, задние сиденья.
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3k
3BE3DA4ET Андрей Бертон 9 часов назад
Особенно летом.
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54k
Алекс Юстасов Андрей Бертон 2 часа назад
И самые удобные. В студенческие годы по межгороду 320 км ездил в Воронеж и обратно. Спать хорошо там было.
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