Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе

53-летний британский художник Гэвин Терк выставил на лондонском аукционе Филлипс чёрный мешок с мусором. Его стартовая цена начинается с 51 тысячи фунтов стерлингов, так как внутри вовсе не мусор.
Британский художник Гэвин Тёрк выставил на лондонском аукционе Филлипс свою инсталляцию — мешок с мусором. Название экспоната The «Dump» или «Свалка», его начальная стоимость — 51 тысяча фунтов стерлингов (~5 миллионов рублей).
Вот такой пример современного искусства выставлен на аукционе в Лондоне
И вроде бы тут всё ясно — очередные странности индустрии современного искусства, но мешок с мусором Гэвина Тёрка только выглядит мешком с мусором.
The «Dump» представляет из себя сложную ручную работу автора, ведь мешок не набит мусором. Он вообще ничем не набит. На самом деле это вовсе и не мешок.
Присмотритесь, и вы поймёте, что здесь что-то нечисто
На самом деле «Свалка» — это бронзовая фигура, выполненная в форме мешка, набитого мусором, и покрашенная в чёрный цвет. Так что это не такое уж простое изделие.
На этом фото, как ни странно, изображён другой мешок Тёрка, проданный в 2004 году за 32 тысячи фунтов стерлингов всё на том же аукционе Phillips.
На этом фото, как ни странно, изображён другой мешок Тёрка, проданный в 2004 году за 32 тысячи фунтов стерлингов всё на том же аукционе Phillips.
Подобные визуальные обманки Тёрк лепит уже почти 20 лет. Все объекты на фото также из бронзы
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