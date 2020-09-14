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Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе

Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе (7 фото)

Автор:
14 сентября 2020 08:32
Сообщество : Искусство
Метки: аукцион   в мире   искусство   мешок   мусор   странности   
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53-летний британский художник Гэвин Терк выставил на лондонском аукционе Филлипс чёрный мешок с мусором. Его стартовая цена начинается с 51 тысячи фунтов стерлингов, так как внутри вовсе не мусор.

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Метки: аукцион   в мире   искусство   мешок   мусор   странности   
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Доктор Джонс 14 минут назад
Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе
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