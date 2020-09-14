Необычный мешок с мусором на лондонском аукционе

На самом деле «Свалка» — это бронзовая фигура, выполненная в форме мешка, набитого мусором, и покрашенная в чёрный цвет. Так что это не такое уж простое изделие.



На этом фото, как ни странно, изображён другой мешок Тёрка, проданный в 2004 году за 32 тысячи фунтов стерлингов всё на том же аукционе Phillips.