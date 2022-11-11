Как компания Packard Motor Company продвигала идею кондиционирования воздуха в автомобилях без особого успеха

Это довольно большое количество, учитывая, что первые автомобильные «кондеи» были, мягко говоря, неудобными в использовании из-за особенностей конструкции.



Начать с того, что устройство было очень громоздким. Испаритель и вентилятор занимали половину багажника.



Кроме того, выключить кондиционер было проблемой. Тумблер на передней панели выключал вентилятор. Однако компрессор при этом продолжал работать, потому что он приводился ремнём от коленвала двигателя. Поэтому, когда машина ехала, поток холодного воздуха шёл в салон. Чем быстрее вы ехали, тем быстрее крутился компрессор, тем больше был поток холодного воздуха.



У водителя была лучшая альтернатива. Можно было остановиться, заглушить мотор, вылезти из машины, открыть капот, отсоединить грязный ремень, закрыть капот, сесть в машину, вытереть руки ветошью, запустить двигатель и продолжить движение. А если хотелось согреться, то подключить компрессор тем же способом. В общем, вы поняли...



Наконец, поскольку испаритель и вентилятор стояли в багажнике, а компрессор под капотом, через всю машину шли трубки, соединяющие их. Для сервисменов это было довольно неудобно.