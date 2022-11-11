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Как компания Packard Motor Company продвигала идею кондиционирования воздуха в автомобилях без особого успеха

Как компания Packard Motor Company продвигала идею кондиционирования воздуха в автомобилях без особого успеха

Автор:
11 ноября 2022 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Packard   авто   автоистория   автомир   автомобили   кондиционер   ретро авто   
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Сегодня мы воспринимаем кондиционер в автомобилях как нечто само собой разумеющееся, потому что такие системы есть практически в каждой машине на дороге. Однако было время, когда кондиционер в автомобилях был «новейшей вещью» и необычным автомобильным аксессуаром.

С начала 1930-х годов автомобили начали оборудовать кондиционерами

Поначалу делалось это только по индивидуальным заказам для богатых автомобилистов. Первый документированный заказ на установку климат-контроля был сделан в 1933 году.

10 ноября 1939 года производитель лимузинов и люкс-автомобилей «Паккард» — кстати, любимая марка И. В. Сталина — предложил покупателям кондиционер в качестве расширенной опции.

Сейчас климат-контроль на автомобиль ставят прямо на конвейере. А в конце тридцатых такой возможности не было. С автомобильного завода машины перегонялись на фабрику «Кондиционеры Бишопа и Бэбкока», где спецы их переоборудовали.
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На новинку нашлось около 2000 покупателей

Это довольно большое количество, учитывая, что первые автомобильные «кондеи» были, мягко говоря, неудобными в использовании из-за особенностей конструкции.

Начать с того, что устройство было очень громоздким. Испаритель и вентилятор занимали половину багажника.

Кроме того, выключить кондиционер было проблемой. Тумблер на передней панели выключал вентилятор. Однако компрессор при этом продолжал работать, потому что он приводился ремнём от коленвала двигателя. Поэтому, когда машина ехала, поток холодного воздуха шёл в салон. Чем быстрее вы ехали, тем быстрее крутился компрессор, тем больше был поток холодного воздуха.

У водителя была лучшая альтернатива. Можно было остановиться, заглушить мотор, вылезти из машины, открыть капот, отсоединить грязный ремень, закрыть капот, сесть в машину, вытереть руки ветошью, запустить двигатель и продолжить движение. А если хотелось согреться, то подключить компрессор тем же способом. В общем, вы поняли...

Наконец, поскольку испаритель и вентилятор стояли в багажнике, а компрессор под капотом, через всю машину шли трубки, соединяющие их. Для сервисменов это было довольно неудобно.

«Паккард» отказался от системы в 1941 году

В довоенные годы фирма так и осталась единственным производителем автомобилей с кондиционером, никто из конкурентов её не поддержал. Так что первую попытку можно считать неудачной.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Packard   авто   автоистория   автомир   автомобили   кондиционер   ретро авто   
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1  комментарий
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Александр Хухарев Полчаса назад
Лишь после этого кондиционеры стали привычной опцией комфорта даже в массовых и недорогих автомобилях.

Напомните, в каком году на Ладах кондей появился?
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