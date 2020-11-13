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«Европротокол хочешь?», — неадекватный водитель такси устроил шоу после ДТП

«Европротокол хочешь?», — неадекватный водитель такси устроил шоу после ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   европротокол   неадекват   пьяный за рулем   таксист   
459
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Два участника ДТП не смогли найти общий язык после ДТП, так как один из них явно находился в неадекватном состоянии. Таксист настойчиво стремился узнать ответ на единственный интересующий его вопрос.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   европротокол   неадекват   пьяный за рулем   таксист   
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3k
SSD 2 часа назад
Под препаратами. Гайцов надо вызывать...
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12k
Владислав Грецов 3 минуты назад
похоже угостился он от души....
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4k
кот базилий 6 минут назад
Вот такие людей возят и их кстати очень много.Мой случай- вызвали такси, подходим, а водила на заднем сиденье какую то дрянь в ногу колет.Позвонили агрегатору - "примем меры".
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3k
Maikie 17 минут назад
Бодрый парень , только ему не сказали что в таком состояние за руль садится нельзя...
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5k
JACKAL 23 минуты назад
Его по моему это слово возбуждает... Шизойд обдолбанный
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4k
кот базилий JACKAL 8 минут назад
Он наверно не знает что это, слышал может где.
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15k
nobody® Час назад
Европротокол - это какие-то определённые правила для единоборств? По таксисту похоже...
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Интересно, кто-нибудь контролирует, в каком состоянии водители всех этих такси-сервисов выходят на рейс?
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15k
nobody® Lev Asriev Час назад
Нюхнуть и дунуть могут и за рулём.
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892
Степан Алкоголик Lev Asriev Час назад
Большинство этих таксистов, а в основном это чурки, не работают в таксопарках, они готовые машины покупают, делают ИП и сами на себя работают, максимум что можно посмотреть это его аккаунт и то часть из них ездит не под своими, не раз с такими сталкивался
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5k
Lev Asriev Степан Алкоголик Час назад
Так я про то и говорю. Контроля ноль, а они рискуют не только своими жизнями. 99% аварий, которые я вижу каждый день-либо такси, либо каршеринг.
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5k
Lev Asriev nobody® 55 минут назад
Поэтому надо проверять до и после смены.
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4k
кот базилий Lev Asriev 3 минуты назад
Они с путевками и отметкой врача ездят- им чистые выдают.А по факту никакого контроля, лишь бы деньга вез агрегатору.
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