«Европротокол хочешь?», — неадекватный водитель такси устроил шоу после ДТП

Два участника ДТП не смогли найти общий язык после ДТП, так как один из них явно находился в неадекватном состоянии. Таксист настойчиво стремился узнать ответ на единственный интересующий его вопрос.
Тяжело ответить надо европротокол или нет? Зачем человека до такого состояния доводить!?
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