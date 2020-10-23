В Орске на улице Тобольской водитель тягача Scania с автоцистерной выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Kia Ria, Lada Vesta и "Москвич". По счастливой случайности, никто из людей серьезно не пострадал.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Сообщается, что виновник мог быть пьян: "24.09.2020. г.Орск, нетрезвый водитель бензовоза не рассчитал скорость в повороте. Kia Rio- два дня как из автосалона. Все живы".
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный водитель с собакой попал в серьёзное ДТП под Екатеринбургом
- Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся
- Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу
- Авария дня. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Набережных Челнах
- Авария дня. Пьяный водитель BMW устроил серьезное ДТП в Севастополе
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
По-другому такой идиотизм и не объяснить...