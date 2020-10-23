FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3736 постов • 438 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Тягач протаранил три легковушки в Оренбургской области.

Авария дня. Тягач протаранил три легковушки в Оренбургской области. (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   бензовоз   видео   дтп   пьяный за рулем   
180
4
1
В Орске на улице Тобольской водитель тягача Scania с автоцистерной выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили Kia Ria, Lada Vesta и "Москвич". По счастливой случайности, никто из людей серьезно не пострадал.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   бензовоз   видео   дтп   пьяный за рулем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Ligov Час назад
"Сообщается, что виновник мог быть пьян"
По-другому такой идиотизм и не объяснить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Viktor 45 минут назад
Профессионал бля, кривой да ещё на бензовозе - мог таких делов наворотить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото) Авария дня. Пьяный водитель BMW устроил серьезное ДТП в Севастополе Авария дня. Пьяный водитель BMW устроил серьезное ДТП в Севастополе Авария дня. В Якутске пьяный водитель устроил ДТП Авария дня. В Якутске пьяный водитель устроил ДТП Авария дня. Пьяный водитель с собакой попал в серьёзное ДТП под Екатеринбургом Авария дня. Пьяный водитель с собакой попал в серьёзное ДТП под Екатеринбургом Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу Авария дня. Пьяный "лётчик" устроил серьезную аварию в Барнауле Авария дня. Пьяный "лётчик" устроил серьезную аварию в Барнауле
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1693220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
2
59
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
3
82
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как реализуется механизм утоления жажды у жирафов?
0
5
Как реализуется механизм утоления жажды у жирафов?
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
0
7
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео)
Учительницу с Урала выгнали из школы за мaт и ролик со "спиногрызами" (3 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#интересно#коррупция#актеры#полиция#девушки#коты#новости
#юмор#прикол#россия#китай#прикольные#звезды#разное#знаменитости#мошенничество#подборка
#история#животные#кино#шоу бизнес#автомобили#картинки#автомир#искусство#настроение#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться