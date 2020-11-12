Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет

Венгерское предприятие постепенно пришло в упадок после распада Советского Союза, который в лучшие года закупал по пять–шесть тысяч машин ежегодно. Попытки адаптироваться в новым условиям оказались безуспешными и выпуск автобусов в итоге прекратился.

Модели Ikarus 260 (на переднем плане) и Ikarus 266 (на заднем плане) обычно работали на пригородных маршрутах.