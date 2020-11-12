Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет

Венгерский фотограф Адам Веллаи снимает и публикует автобусы марки Ikarus, некоторые из которых ещё продолжают работать, другие — находятся в музеях и коллекциях. В подборке некоторые из этих снимков.
Эффектный сигарообразный автобус Ikarus 55, дебютировавший в 1954 году, сфотографирован на территории бывшего завода компании в Матиашфельде.
Венгерское предприятие постепенно пришло в упадок после распада Советского Союза, который в лучшие года закупал по пять–шесть тысяч машин ежегодно. Попытки адаптироваться в новым условиям оказались безуспешными и выпуск автобусов в итоге прекратился.
Модели Ikarus 260 (на переднем плане) и Ikarus 266 (на заднем плане) обычно работали на пригородных маршрутах.
Этот потрёпанный жизнью автобус Ikarus 266 трудился много лет, перевозя пассажиров.
«Гармошка» Ikarus 280 на одном из городских маршрутов Будапешта.
Облик машин 200-й серии, придуманный дизайнером Ласло Финтой в шестидесятых годах, оказался очень удачным — узнаваемым и «долгоиграющим». Кроме того, прямоугольный кузов был практичен.
Завод выпускал и троллейбусы, некоторые из которых до сих по работают в Будапеште. На снимке ниже — «рогатый» модели Ikarus 280T.
Несколько деталей крупным планом.
«Икарусы» разных поколений.
Междугородный автобус Ikarus 250.98. Городские и туристические машины 200-й серии хорошо знакомы большинству жителей бывшего СССР среднего и старшего возраста.
Шикарный сочленённый автобус в цветах венгерской авиакомпании Malev (она, как и «Икарус», прекратила своё существование). Эта машина — из музея будапештского аэропорта.
Представитель следующего поколения венгерских автобусов — Ikarus 411, вставший на конвейер в девяностых годах. Столь массовыми, как предшественники, машины 400-й серии не стали, небольшое количество таких «Икарусов» поставили в Москву.
К началу двадцать первого века компания лишилась большей части производственных мощностей, но продолжала делать автобусы в небольших количествах. Последняя серийная модель марки — городской автобус Ikarus V127, он выпускался до 2014 года.
Самый длинный Ikarus.
«Икарус 293» создавали по заказу Советского Союза. Но когда автобус длиной почти 23 метра был готов, он оказался никому не нужным. В СССР шла перестройка, а страны «восточного блока» начали медленно тонуть в экономическом кризисе. Так что, история гигантского венгерского автобуса завершилась на одном экземпляре.
Кстати, летом этого года появилась информация о возрождении «Икаруса». По исторической маркой, сменившей нескольких владельцев, планируется выпускать пригородный автобус на шасси Volvo.
Источник:
- Часть ракеты, запущенной на Луну в 1966 году, мчится обратно к Земле
- Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей
- Французы нашли письмо, отправленное с голубем 110 лет назад
- В Монголии обнаружили руины 2000-летнего зернохранилища
- Неочевидные достопримечательности ближнего и дальнего Подмосковья, которые удивят туристов
Понравилось48
Никак запомнить не мог слово «Икарус». Сиденья были очень удобныеи мягкие. Назад откидывались немного. Мне тогда сил не хватало кнопку снизу надавить, чтобы спинку сиденья откинуть. Было мне лет 5.