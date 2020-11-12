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Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет

Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет (17 фото)

Автор:
12 ноября 2020 17:33
Сообщество : Автомир
Метки: автобусы   икарус   интересно   
1285
17

Венгерский фотограф Адам Веллаи снимает и публикует автобусы марки Ikarus, некоторые из которых ещё продолжают работать, другие — находятся в музеях и коллекциях. В подборке некоторые из этих снимков.

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Метки: автобусы   икарус   интересно   
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16  комментариев
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16k
бат св 5 часов назад
низачет,мог бы от себя добавить краснобеленькую "гармошку". Кому к полтиннику,тот должен помнить "180". Первый автобус-гармошка.
низачет,мог бы от себя добавить краснобеленькую "гармошку". Кому к полтиннику,тот должен помнить "180". Первый автобус-гармошка.
низачет,мог бы от себя добавить краснобеленькую "гармошку". Кому к полтиннику,тот должен помнить "180". Первый автобус-гармошка.
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5k
lapinas 42 минуты назад
Очень холодно зимой в них было.
Очень холодно зимой в них было.
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2k
Fatima Habiba 55 минут назад
А я похож на новый "Икарус"....
Ссылка www.youtube.com
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42k
Alex Ivanov 2 часа назад
"..некоторые из которых ещё продолжают работать.." почему некоторые не ясно. В Будапеште их огромное количество на городских маршрутах. Собственно и троллейбусов ещё советского производства то же море.
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19k
Mike Miller 2 часа назад
Сигарообразный - красавец!!
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14k
crazyvantuz 3 часа назад
у нас ездит один, жовтенький, работяг на обед возит. дайбох ему до упора людей в детство окунать...
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8k
KAUSTIC 4 часа назад
Гармошка , он же колбаса... А хвостатый межгород помню , комфортный был , Алма- Ата -- Ташкент за 12 часов запросто
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7k
Otium7 4 часа назад
Ссылка coub.com
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−10
covid_2021 4 часа назад
да и фик с ним. мерсы все равно лучше
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32k
Элек Мек 4 часа назад
Три года работал на Икарусе,отличный аппарат.
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9k
Олегbl4 4 часа назад
Мне кажется, что к разработке "Икаруса" приложили руки те, кто разрабатывал лагеря смерти "Дахау", "Освенцим", "Бухенвальд"....Т.к. та вонь в автобусе была сравнима только с газовой атакой.
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32k
Элек Мек Олегbl4 4 часа назад
Может с ЛиАЗом или ЛАЗом перепутал?
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9k
Олегbl4 Элек Мек 4 часа назад
Ну уж дудки. "Икарус" и только "Икарус".
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32k
Элек Мек Олегbl4 3 часа назад
На каком то неправильном Икарусе вы ездили.
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9k
booz223 Элек Мек Полчаса назад
Это его неправильно обслуживали. Если у 280-го двигло уже в хлам и дымит - то вонь идёт в салон, а если ещё зима и в прицепе "сирокко" (позже сирокко\вебасто, а еще позже вебасто) не отрегулировано, то тут совсем хана - ибо задняя печь гонит в салон подогретый воздух.
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937
Гарри Слепнер 4 часа назад
Я на таком как чёрный успел покататься. В 70-ых. Межгород Бугульмы-Набережные Челны такие ездили. С прожектором спереди на крыше, фары с хромом. Шумные, правда. Зато я ехал на переднем сиденье справа от водителя. Это было здорово. Дорогу видно, скорость. ...
Никак запомнить не мог слово «Икарус». Сиденья были очень удобныеи мягкие. Назад откидывались немного. Мне тогда сил не хватало кнопку снизу надавить, чтобы спинку сиденья откинуть. Было мне лет 5.
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