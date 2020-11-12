BMW Motorrad Definition CE 04 — новый городской эталон транспорта на двух колесах

В дополнение к скутеру BMW создала «умную» куртку для водителя из водонепроницаемого материала со светодиодами в рукавах и капюшоне. Включить подсветку, а также изменить ее цвет можно с помощью вшитых в рукав сенсоров. Кроме этого, во внутреннем кармане куртки имеется устройство для беспроводной зарядки смартфона.