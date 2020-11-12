BMW Motorrad Definition CE 04 — новый городской эталон транспорта на двух колесах

Компания BMW Motorrad приближается к запуску своего первого электроскутера. Почти серийная представленная модель Definition CE 04, описывается как идеальное средство передвижения для городских жителей.
Definition CE 04 от подразделения BMW Motorrad получил футуристичный дизайн в стиле концептуального Concept Link, показанного еще в 2017 году. По словам шеф-дизайнера Motorrad Александра Бакана, электродвигатель позволил заметно «занизить» Definition CE 04 по сравнению с другими двухколесными BMW. Другой особенностью дизайна стали детали подвески, намеренно оставленные открытыми.
Расположение аккумулятора в нижней части обеспечило низкий центр тяжести. Между ним и водительским сиденьем удалось разместить отсек для хранения, в который умещается шлем. В оснащение также входит бортовой компьютер с экраном диагональю 10,25 дюйма, который отображает основные сведения о скутере и имеет встроенный навигатор.
Технические характеристики скутера будущего пока не уточняются. По словам Бакана, целевой аудиторией скутера станут жители городов, которые проезжают в день не более 12 километров. На дальние поездки новинка не рассчитана.
В дополнение к скутеру BMW создала «умную» куртку для водителя из водонепроницаемого материала со светодиодами в рукавах и капюшоне. Включить подсветку, а также изменить ее цвет можно с помощью вшитых в рукав сенсоров. Кроме этого, во внутреннем кармане куртки имеется устройство для беспроводной зарядки смартфона.
BMW подтвердила, что электроскутер запустят в серию, но не озвучила сроки. Стоимость новинки также пока неизвестна.
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