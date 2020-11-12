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BMW Motorrad Definition CE 04 — новый городской эталон транспорта на двух колесах

BMW Motorrad Definition CE 04 — новый городской эталон транспорта на двух колесах (22 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 14:08
Сообщество : Мото
Метки: BMW Motorrad   bmw   авто   концепт   мото   мотоцикл   скутер   электроскутер   
389
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Компания BMW Motorrad приближается к запуску своего первого электроскутера. Почти серийная представленная модель Definition CE 04, описывается как идеальное средство передвижения для городских жителей.

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Метки: BMW Motorrad   bmw   авто   концепт   мото   мотоцикл   скутер   электроскутер   
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8  комментариев
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30k
Опаньки 2 часа назад
мне сойдет в деревне в сельпо за водкой ездить
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320
SerGoGo Мефодий Час назад
Зарядное устройство тоже опция)
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2k
VL Полчаса назад
12 км??? они в своём уме?
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1k
Федор Медведев Полчаса назад
ага, и по цене будет как условная королла
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777
Василий Кортнев 50 минут назад
пока они это выпустят - китайцы завалят весь рынок дешевыми и простыми скутерами.
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2k
x3matic 2 часа назад
Да любой маломощный скутер, идеален для передвижения по городу и не дальные поездки по пересеченной месности.Электроскутер конечно вещь,и будущее у них есть.Но за ту цену которую сейчас просят БМВ за свой эл.скутер,это конечно трындец.Полтора ляма!
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