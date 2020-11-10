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Стадный инстинкт: автомобилисты из Татарстана тронулись на красный свет

Стадный инстинкт: автомобилисты из Татарстана тронулись на красный свет (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоприкол   видео   на красный   прикол   
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Массовый проезд на красный сигнал светофора в Нижнекамске попал в объектив видеорегистратора. Что это, стадный инстинкт или всеобщий дальтонизм?

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Метки: авто   автоприкол   видео   на красный   прикол   
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5  комментариев
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2k
SSD Час назад
всеобщий дальтонизм?(с)
Это всеобщий дебилизм... )))
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319
SerGoGo Полчаса назад
Татарская деревня. Традиции.
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5k
JACKAL 55 минут назад
Пешеходы прошли, смысл дальше стоять?))
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3k
Игорь JACKAL Полминуты назад
стоп линия
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8k
Атеист Час назад
Тоже наблюдал подобное, но не в таком масштабе))
Точно, стадо!
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