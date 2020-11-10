Стадный инстинкт: автомобилисты из Татарстана тронулись на красный свет

Массовый проезд на красный сигнал светофора в Нижнекамске попал в объектив видеорегистратора. Что это, стадный инстинкт или всеобщий дальтонизм?
"Мерседес" первым начал движение, а остальные даже не посмотрели на светофор.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Журналисты помогли водителю отыскать документы, которые якобы забрал сотрудник ДПС
- Подборка автомобильных приколов
- Авария дня. Безмозглый водитель скутера
- Дрифтеры превратили универсал Вольво в бешеный волчок
- Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах
Метки: авто автоприкол видео на красный прикол
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Это всеобщий дебилизм... )))
Точно, стадо!