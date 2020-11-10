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Автомобиль Cadillac ECTO-1 из «Охотников за привидениями» теперь можно собрать из LEGO

Автомобиль Cadillac ECTO-1 из «Охотников за привидениями» теперь можно собрать из LEGO (10 фото)

Автор:
10 ноября 2020 13:56
Сообщество : Автомир
Метки: Ecto-1   cadillac   авто   автомир   автомобили   кинотачки   конструктор   охотники за привидениями   
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Если вы когда-нибудь хотели управлять ECTO-1 из Ghostbusters, тогда вам нужно присмотреться к новому набору LEGO, который скоро поступит в продажу. Культовый автомобиль из фильма выглядит очень детализированно со всех сторон.
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Метки: Ecto-1   cadillac   авто   автомир   автомобили   кинотачки   конструктор   охотники за привидениями   
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