Автомобиль Cadillac ECTO-1 из «Охотников за привидениями» теперь можно собрать из LEGO

Если вы когда-нибудь хотели управлять ECTO-1 из Ghostbusters, тогда вам нужно присмотреться к новому набору LEGO, который скоро поступит в продажу. Культовый автомобиль из фильма выглядит очень детализированно со всех сторон.
Модель Ecto-1 из Lego полностью повторяет изощренные линии машины скорой помощи Cadillac Miller Meteor 1959 года . Можно разглядеть подвеску, амортизаторы, тормоза, рулевой механизм, трансмиссию и глушители.
Модель Lego очень большая - почти полметра в длину, когда она полностью собрана. А это много кубиков Lego - фактически 2 352 детали. В самой компании Lego называют Ecto-1 самым детализированным творением.
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Приобрести набор можно в США за 199 долларов. Стоимость конструктора в России составит 18 999 рублей.
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