Редкий трёхколёсный компактный грузовичок Mitsubishi чуть не оказался на свалке

Это Mitsubishi TM15FL, трёхколёсный компактный грузовичок, максимальной грузоподъемностью в тонну. Производился в основном для внутреннего рынка Японии и некоторых стран Азии, где такой транспорт очень популярен. Версия с левым рулем очень редкая, так как в Европу машина не поставлялась, незначительная партия в шестидесятых была отправлена в США и Канаду, так что Билл в какой-то мере клад нашел. Таких машин уцелело всего несколько штук, один, насколько мне известно, найден был в Техасе.