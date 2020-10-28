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Редкий трёхколёсный компактный грузовичок Mitsubishi чуть не оказался на свалке

Редкий трёхколёсный компактный грузовичок Mitsubishi чуть не оказался на свалке (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:34
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   mitsubishi   авто   автомир   автомобили   ретро авто   трехколесный автомобиль   
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Этот грузовичок был найден несколько лет назад в старом гараже, на заднем дворе дома в Спрингфилде. Типичная американская история, когда при покупке домика новые владельцы находят сюрпризы от предыдущих хозяев.

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Метки: barn find   mitsubishi   авто   автомир   автомобили   ретро авто   трехколесный автомобиль   
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1  комментарий
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mbr Полчаса назад
Оказался на свалке!
А где должен был он оказаться?
Майтсабайсхи много чего выпускал, и все нужно было в музей сдавать?
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