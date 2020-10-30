12 лучших зеркал заднего вида

Штатное салонное зеркало в автомобиле – это, конечно, хорошо, однако так хочется дополнительного комфорта или новых функций. Удивить сейчас зеркалом-монитором или зеркалом-видеорегистратором вряд ли кого получится, и, пускай их удобство и спорно, своего покупателя такие устройства находят.
В самом «запущенном» случае зеркало заднего вида становится полноценным Android-девайсом, служащим и навигатором, и встроенным телефоном, и антирадаром, и FM-модулятором. Рынок услужливо подсказывает множество вариантов, но как выбрать зеркало заднего вида и не ошибиться? Каким функционалом оно должно обладать? В нашем рейтинге – лучшие зеркала заднего вида (с видеорегистратором, с камерами, многофункциональные) – по отзывам экспертов и автолюбителей.
Лучшее зеркало заднего вида с видеорегистратором
Лучшее зеркало заднего вида с видеорегистратором
TrendVision MR-710GP 14.490 рублей
TrendVision MR-710GP — лучший в нашем рейтинге видеорегистратор-зеркало. Это – не что иное, как модернизированная версия уже хорошо известного MR-710: обзаведясь выносным GPS-модулем, зеркало-регистратор стало дороже в среднем на 2 тысячи рублей, зато позволило использовать приложение SpeedCam для предупреждения о камерах ДПС.
В основе регистратора – современная матрица высокого качества OV4689, поддерживающая запись видео SuperHD со стандартной частотой кадров, или FullHD в 60fps, что для записи быстрого движения предпочтительнее. Семилинзовый объектив с быстросъемным светофильтром дает четкую картинку с минимумом искажений, а угол обзора в 147 градусов можно считать оптимальным для всех автомобилистов, если им не нужно за раз умещать в кадр весь МКАД, жертвуя детализацией (причем серьезно).
Электронная начинка также на современном уровне: процессор Ambarella A7LA70D с двумя гигабайтами оперативной памяти легко справляется с оцифровкой видеопотока кодеком H.264, при этом вполне экономичен: небольшого встроенного аккумулятора в случае чего хватит на 20 минут. Не подкачала и встроенная память: ее объем составляет 128 гигабайт, плюс есть два слота для SD-карт.
Крепление зеркала заднего вида стандартное для этого класса – два быстросъемных хомута. Жаль, что и объектив традиционно выступает вперед, сразу сбиваясь при переноске, хотя у TrendVision есть и более удобные решения.
Основные плюсы:
Хорошее качество видео, причем и в сумерки
Поддержка SuperHD и высокоскоростного FullHD
Минусы:
Нет возможности подключить вторую камеру
Экран по центру зеркала
В основе регистратора – современная матрица высокого качества OV4689, поддерживающая запись видео SuperHD со стандартной частотой кадров, или FullHD в 60fps, что для записи быстрого движения предпочтительнее. Семилинзовый объектив с быстросъемным светофильтром дает четкую картинку с минимумом искажений, а угол обзора в 147 градусов можно считать оптимальным для всех автомобилистов, если им не нужно за раз умещать в кадр весь МКАД, жертвуя детализацией (причем серьезно).
Электронная начинка также на современном уровне: процессор Ambarella A7LA70D с двумя гигабайтами оперативной памяти легко справляется с оцифровкой видеопотока кодеком H.264, при этом вполне экономичен: небольшого встроенного аккумулятора в случае чего хватит на 20 минут. Не подкачала и встроенная память: ее объем составляет 128 гигабайт, плюс есть два слота для SD-карт.
Крепление зеркала заднего вида стандартное для этого класса – два быстросъемных хомута. Жаль, что и объектив традиционно выступает вперед, сразу сбиваясь при переноске, хотя у TrendVision есть и более удобные решения.
Основные плюсы:
Хорошее качество видео, причем и в сумерки
Поддержка SuperHD и высокоскоростного FullHD
Минусы:
Нет возможности подключить вторую камеру
Экран по центру зеркала
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Xiaomi 70mai Rearview Mirror Dash Cam Midrive D04 6.790рублей
Ну и куда же мы без вездесущей китайской компании? Зеркало-видеорегистратор, собранное на процессоре Huawei Hi3556V100 и матрице Sony IMX335 (над которой водружен объектив со светосилой f/1.8), позволяет записывать видео в разрешении вплоть до 2560х1600 при 30 кадрах в секунду, используя кодек H.265, имеет встроенный Wi-Fi и может сопрягаться с опциональной камерой заднего вида. Отличный набор для в общем-то достаточно бюджетной цены, не так ли?
Правда, Xiaomi в очередной раз подтверждает, что не может не выпустить что-то без сырой прошивки: тут, например, сообщество пользователей отметило эпизодические зависания (которые, к счастью, не назвать системными). И, естественно, это сообщество имеет свою «профильную» тему на 4PDA – вот уж чего у всех гаджетов Xiaomi не отнять, так это активности коммьюнити. В том числе и в ковырянии прошивок.
Возможности обработки видео в регистраторе неплохие – есть WDR, фильтр-«антитуман». Однако хочется отметить, что и у Xiaomi не вышло сделать «два в одном» без компромиссов: у «узкоспециализированных» регистраторов Xiaomi четкость и контрастность изображения все-таки выше при равных настройках.
Если же говорить о MD04 как о зеркале заднего вида, то тут мы без претензий: обзор хороший, фары сзади идущих машин не слепят. Встроенный пятидюймовый экран регистратора ярковат для темного времени суток, но особо не мешает.
Основные плюсы:
Поддержка 1600p
Неплохое качество изображения
WiFi для настройки со смартфона и передачи файлов
Минусы:
Не лучшее качество «картинки», какое можно было бы ожидать от этой матрицы
Сыровата прошивка
Правда, Xiaomi в очередной раз подтверждает, что не может не выпустить что-то без сырой прошивки: тут, например, сообщество пользователей отметило эпизодические зависания (которые, к счастью, не назвать системными). И, естественно, это сообщество имеет свою «профильную» тему на 4PDA – вот уж чего у всех гаджетов Xiaomi не отнять, так это активности коммьюнити. В том числе и в ковырянии прошивок.
Возможности обработки видео в регистраторе неплохие – есть WDR, фильтр-«антитуман». Однако хочется отметить, что и у Xiaomi не вышло сделать «два в одном» без компромиссов: у «узкоспециализированных» регистраторов Xiaomi четкость и контрастность изображения все-таки выше при равных настройках.
Если же говорить о MD04 как о зеркале заднего вида, то тут мы без претензий: обзор хороший, фары сзади идущих машин не слепят. Встроенный пятидюймовый экран регистратора ярковат для темного времени суток, но особо не мешает.
Основные плюсы:
Поддержка 1600p
Неплохое качество изображения
WiFi для настройки со смартфона и передачи файлов
Минусы:
Не лучшее качество «картинки», какое можно было бы ожидать от этой матрицы
Сыровата прошивка
Dunobil Spiegel Eva Touch, 2 камеры 6.690 рублей
Отдадим должное прогрессу Dunobil: начав с простенького комбо-зеркала Spiegel Duo, компания прилично совершенствует «железо», сохраняя изначально «выстрелившую» на рынке формулу «зеркало заднего вида с двумя камерами». «Ева», обзаведясь тачскрином (как и остальная линейка), собирается на «ночной» матрице SC2363 и процессоре MStar8336 – и, надо сказать, даже с учетом его невысокой мощности картинка «на выходе» получается вполне достойной, особенно в сумерках. Здесь производитель решил не брать множество мегапикселей, затем программно уменьшая разрешение захваченных кадров, а использовать камеру с крупными физическими пикселями: вот Вам и бонус к чувствительности, резкости и уровню шумов. Ну, а что зеркало фотографирует фронтальной камерой в разрешении только 3 Мп – так часто ли Вы используете видеорегистратор вообще, а регистратор-зеркало в частности, для фотосъемки?
Задняя же камера, увы, лишена ИК-подсветки, дает «картинку» в разрешении только 720p – и то, судя по откровенной «мыльности», изображение скорее всего, интерполировано из кропнутого фрагмента кадра VGA. Здесь особого прогресса у Dunobil не видно – как «регистратор передней полусферы» Eva Touch гораздо удачнее.
Основные плюсы:
Качество видеосъемки, особенно в сумерках
Поддержка карт памяти до 256 ГБ
Голосовое управление в дополнение к тачскрину
Минусы:
Низкое качество задней камеры
Задняя же камера, увы, лишена ИК-подсветки, дает «картинку» в разрешении только 720p – и то, судя по откровенной «мыльности», изображение скорее всего, интерполировано из кропнутого фрагмента кадра VGA. Здесь особого прогресса у Dunobil не видно – как «регистратор передней полусферы» Eva Touch гораздо удачнее.
Основные плюсы:
Качество видеосъемки, особенно в сумерках
Поддержка карт памяти до 256 ГБ
Голосовое управление в дополнение к тачскрину
Минусы:
Низкое качество задней камеры
Blackview X7, 2 камеры 7.390 рублей
Обновленный в 2020 году видеорегистратор-зеркало стал внешне интереснее ранее попавшей в наш рейтинг «шестой» модели линейки Х: в первую очередь отметим IPS-дисплей с тачскрином, который из угла экрана «переехал» в его центр и разросся почти до 7 дюймов по диагонали, что ощутимо облегчило работу с ним.
Фронтальная камера – на некой матрице MI5010, о которой, честно говоря, трудно что-то сказать, поскольку мы на нее даже не нашли даташита от производителя. Процессор – недорогой MStar 8336: судя по всему, производитель явно стремился удержать свое устройство в бюджетных рамках. Парковочная камера – это по-прежнему «кубик» с ИК-подсветкой и разрешением VGA (640x480).
Максимальное поддерживаемое разрешение – FullHD при 30 кадрах в секунду, что еще раз указывает на скромные возможности процессора и матрицы. Качество изображения, признаем это, «так себе» даже днем – так что, возможно, речь в этом случае вовсе идет о повыщающей интерполяции из 720p.
Резюмируем: хотя бюджетная линейка зеркал-регистраторов Blackview и «освежена», но по современным меркам уже явно устаревает. А конкуренты, однако, не дремлют!
Основные плюсы:
Широкий экран с тачскрином
Наличие парковочной камеры с ИК-подсветкой
Поддержка ADAS
Минусы:
Обновление не принесло более современное «железо», с чем вы этой линейке и так были проблемы
Лучшее зеркало заднего вида со встроенным монитором
Фронтальная камера – на некой матрице MI5010, о которой, честно говоря, трудно что-то сказать, поскольку мы на нее даже не нашли даташита от производителя. Процессор – недорогой MStar 8336: судя по всему, производитель явно стремился удержать свое устройство в бюджетных рамках. Парковочная камера – это по-прежнему «кубик» с ИК-подсветкой и разрешением VGA (640x480).
Максимальное поддерживаемое разрешение – FullHD при 30 кадрах в секунду, что еще раз указывает на скромные возможности процессора и матрицы. Качество изображения, признаем это, «так себе» даже днем – так что, возможно, речь в этом случае вовсе идет о повыщающей интерполяции из 720p.
Резюмируем: хотя бюджетная линейка зеркал-регистраторов Blackview и «освежена», но по современным меркам уже явно устаревает. А конкуренты, однако, не дремлют!
Основные плюсы:
Широкий экран с тачскрином
Наличие парковочной камеры с ИК-подсветкой
Поддержка ADAS
Минусы:
Обновление не принесло более современное «железо», с чем вы этой линейке и так были проблемы
Лучшее зеркало заднего вида со встроенным монитором
AutoExpert DV-525 3.699 рублей
Широкое слегка тонированное зеркало заднего вида и само по себе дает отличную обзорность в задней полусфере, но в него вмонтирован еще и пятидюймовый дисплей, автоматически включающийся вместе с камерой и абсолютно не мешающий при выключении. Видеовходов, кстати, аж два – не думаем, что большинству автовладельцев это пригодится, но, если проявить фантазию… Кнопка переключения активного видеовхода, если что, размещена снизу корпуса, там же находятся кнопки регулировки яркости и контраста.
Основные плюсы:
Качественная цветопередача
Большой охват задней полусферы
Удобство и надежность крепления на штатное зеркало
Минусы:
Великовата цена в сравнении с конкурентами
Основные плюсы:
Качественная цветопередача
Большой охват задней полусферы
Удобство и надежность крепления на штатное зеркало
Минусы:
Великовата цена в сравнении с конкурентами
Interpower Silverstone F1 INTERPOWER HD 5" 2.060 рублей
Зеркало-накладка обладает встроенным дисплеем с пятидюймовой диагональю стандартного широкоугольного разрешения, подключение видеовхода – стандартный композитный «тюльпан» PAL/NTSC. Разрешение – 800 на 480 пикселей, что при такой диагонали вполне достаточно.
Питание – 12 вольт непосредственно от бортовой сети, что удобно для скрытого подключения. Яркость экрана вполне достаточна для использования, хотя на летнем солнце может «совсем чуть-чуть» не хватать.
Основные плюсы:
Хороший угол обзора при «традиционном» использовании
Простая установка
Минус:
Короткие провода с «тюльпанами» не всегда удобны для скрытой установки
Питание – 12 вольт непосредственно от бортовой сети, что удобно для скрытого подключения. Яркость экрана вполне достаточна для использования, хотя на летнем солнце может «совсем чуть-чуть» не хватать.
Основные плюсы:
Хороший угол обзора при «традиционном» использовании
Простая установка
Минус:
Короткие провода с «тюльпанами» не всегда удобны для скрытой установки
SWAT VDR-2U 2.100 рублей
Это бюджетное зеркало-накладка оснащено пятидюймовым TFT-экраном среднего качества (яркость – 300 кд/м2, контрастность – 1:350): впрочем, для работы с камерой заднего обзора этого достаточно, а смотреть кинофильмы в высоком качестве Вы на зеркале заднего вида вряд ли будете. Хотя видеовходов здесь два, то есть помимо камеры заднего вида можно подсоединить и еще какое-нибудь устройство – по умолчанию дисплей воспроизводит сигнал именно с него, переходя на вход Cam In только при появлении напряжения на проводе, подключаемом к фонарям заднего хода.
Каких-либо органов управления не предусмотрено. То есть нельзя, например, изменить яркость экрана или принудительно отключить автовывод картинки с камеры заднего вида (или, наоборот, включить его, когда задний ход не включен). Ну, последнее не проблема при элементарных знаниях в электрике (для отключения достаточно тумблера, для принудительного включения – тумблера и диодной развязки), а вот первое «неизлечимо» - но и в целом типично для бюджетных зеркал с дисплеем, так что не будем особо придираться.
Основные плюсы:
Наличие дополнительного видеовхода
Неплохие разрешение и диагональ экрана (больше в этом классе устройств и не бывает сейчас, собственно говоря)
Минусы:
Яркость и контрастность экрана на среднем уровне и не регулируются
Каких-либо органов управления не предусмотрено. То есть нельзя, например, изменить яркость экрана или принудительно отключить автовывод картинки с камеры заднего вида (или, наоборот, включить его, когда задний ход не включен). Ну, последнее не проблема при элементарных знаниях в электрике (для отключения достаточно тумблера, для принудительного включения – тумблера и диодной развязки), а вот первое «неизлечимо» - но и в целом типично для бюджетных зеркал с дисплеем, так что не будем особо придираться.
Основные плюсы:
Наличие дополнительного видеовхода
Неплохие разрешение и диагональ экрана (больше в этом классе устройств и не бывает сейчас, собственно говоря)
Минусы:
Яркость и контрастность экрана на среднем уровне и не регулируются
Sho-Me M43 1.741 рублей
Недорогое, но сжатое по вертикали зеркало заднего вида: это не только уменьшило обзорность, но и привело к установке производителем уменьшенного экранчика с диагональю всего 4,3” (разрешение – 480x272). Это гораздо менее удобно, чем у стоящих практически столько же моделей с пятидюймовым экраном.
Видеовходов здесь два, как и у AutoExpert DV-525. Однако вдвое более дешевый Sho-Me заметно проигрывает по качеству изображения: цвета блеклые, хуже контраст, не говоря уже о разнице в диагонали и разрешении.
Основные плюсы:
Доступная цена, распространенность в продаже
Минусы:
Небольшой размер экрана
Лучшее многофункциональное зеркало заднего вида
Видеовходов здесь два, как и у AutoExpert DV-525. Однако вдвое более дешевый Sho-Me заметно проигрывает по качеству изображения: цвета блеклые, хуже контраст, не говоря уже о разнице в диагонали и разрешении.
Основные плюсы:
Доступная цена, распространенность в продаже
Минусы:
Небольшой размер экрана
Лучшее многофункциональное зеркало заднего вида
Blackview X9 AutoSmart 15.990 рублей
Последние обновления модельной линейки Blackview затронули и Х9 – с сентября 2019 года смарт-зеркало обзавелось вдвое большими объемами оперативной и встроенной памяти – с 1 ГБ до 2 ГБ, с 16 ГБ до 32 ГБ. Процессор остался прежним – это четырехъядерный MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц: «камень» (привычно уже для линейки «умных» зеркал Blackview) по нынешним меркам не из новых, все-таки этот процессор увидел свет в конце 2014 года. Но с другой стороны, маловостребованное на нынешнем рынке смартфонов решение вполне работоспособно в смарт-зеркале, которое Вы вряд ли будете использовать для 3D-игр или веб-серфинга. А не лучшая энергоэффективность, ставшая уже подразумевающейся для чипов MediaTek, для устройства с питанием от бортсети некритична тем более. Система тоже не из свежих – Android 5.1 Lollipop пятилетней давности.
Ладно, а что тут еще внутри? Вставив NanoSIM-карту, можно будет звонить (в том числе с Bluetooth-гарнитурой), раздавать 4G-Интернет по Wi-Fi, подгружать карты и информацию о пробках для навигационной программы. Управлять всем этим можно с 9,88-дюймового тачскрина. «Родная» оболочка (точнее, лаунчер – поскольку от Android здесь используется не только ядро, как во многих регистраторах и экшн-камерах, а и виртуальная машина поверх него «крутится», как в любом андроид-смартфоне) проста, понятна и удобна.
К сожалению, возможности смарт-зеркала как видеорегистратора слабоваты – и камера «так себе», и потолок возможностей записи – FullHD при 25 кадрах в секунду… Но пока что это типично для всего класса устройств, увы.
Основные плюсы:
Поддержка GPS и 4G
Удобная программная оболочка
Встроенный FM-трансмиттер
Увеличение объемов памяти в последних выпусках
Минусы:
Посредственное качество видеозаписи с обеих камер
Ладно, а что тут еще внутри? Вставив NanoSIM-карту, можно будет звонить (в том числе с Bluetooth-гарнитурой), раздавать 4G-Интернет по Wi-Fi, подгружать карты и информацию о пробках для навигационной программы. Управлять всем этим можно с 9,88-дюймового тачскрина. «Родная» оболочка (точнее, лаунчер – поскольку от Android здесь используется не только ядро, как во многих регистраторах и экшн-камерах, а и виртуальная машина поверх него «крутится», как в любом андроид-смартфоне) проста, понятна и удобна.
К сожалению, возможности смарт-зеркала как видеорегистратора слабоваты – и камера «так себе», и потолок возможностей записи – FullHD при 25 кадрах в секунду… Но пока что это типично для всего класса устройств, увы.
Основные плюсы:
Поддержка GPS и 4G
Удобная программная оболочка
Встроенный FM-трансмиттер
Увеличение объемов памяти в последних выпусках
Минусы:
Посредственное качество видеозаписи с обеих камер
Vizant 955 VENOM 11.900 рублей
А вот Vizant, в отличие от Blackview, по «железу» не апгрейдили – так что 32-битный процессор MTK6580 (против 64-битного у Blackview X9 AutoSmart, для сравнения) здесь по-прежнему вынужден работать с гигабайтом оперативной памяти и 16 ГБ встроенного пространства под управлением Android 5.0: такой объем памяти для навигационных программ, например, уже не так велик по нынешним меркам (предустановленный «Яндекс.Навигатор» точно не отказался бы от большего объема «оперативки»), на такое «железо» стоило бы ставить «облегченный» дистрибутив наподобие Android One.
Однако же есть тут и интересные моменты. Например, за прием сигнала спутников GPS отвечает выносная антенна – а, учитывая то, что зеркало висит не в самом удачном для радиоприема месте, это однозначный плюс. Само зеркало причем сделано не только в формате накладки, но и рассчитано на полную замену штатного (если что-то из комплектных переходников подойдет на конкретный автомобиль).
Для подключения к Сети используйте microSIM-карту любого оператора, но на высокую скорость рассчитывать не стоит: старый чипсет не поддерживает 4G, так что и в качестве автомобильной Wi-Fi точки доступа смарт-зеркало малополезно.
Фронтальная камера – на 10 мегапикселей, которые при видеозаписи интерполируются до FullHD посредственного качества: и здесь, увы, «специализированный» видеорегистратор даже за меньшие деньги будет куда интереснее. Дополнительная камера – на 5 Мп, разрешение видеозаписи – 720p, инфракрасная подсветка собрана на четырех светодиодах.
Что в смарт-зеркале удалось – так это десятидюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием: яркий и хорошо читающийся даже днем. По крайней мере к удобству использования смарт-зеркала вопросов у нас не возникло.
Основные плюсы:
Яркий экран во всю площадь зеркала
Внешняя GPS-антенна
Минусы:
Отсутствие поддержки 4G
Среднее качество видеозаписи
Однако же есть тут и интересные моменты. Например, за прием сигнала спутников GPS отвечает выносная антенна – а, учитывая то, что зеркало висит не в самом удачном для радиоприема месте, это однозначный плюс. Само зеркало причем сделано не только в формате накладки, но и рассчитано на полную замену штатного (если что-то из комплектных переходников подойдет на конкретный автомобиль).
Для подключения к Сети используйте microSIM-карту любого оператора, но на высокую скорость рассчитывать не стоит: старый чипсет не поддерживает 4G, так что и в качестве автомобильной Wi-Fi точки доступа смарт-зеркало малополезно.
Фронтальная камера – на 10 мегапикселей, которые при видеозаписи интерполируются до FullHD посредственного качества: и здесь, увы, «специализированный» видеорегистратор даже за меньшие деньги будет куда интереснее. Дополнительная камера – на 5 Мп, разрешение видеозаписи – 720p, инфракрасная подсветка собрана на четырех светодиодах.
Что в смарт-зеркале удалось – так это десятидюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием: яркий и хорошо читающийся даже днем. По крайней мере к удобству использования смарт-зеркала вопросов у нас не возникло.
Основные плюсы:
Яркий экран во всю площадь зеркала
Внешняя GPS-антенна
Минусы:
Отсутствие поддержки 4G
Среднее качество видеозаписи
XPX ZX858 6.138 рублей
Еще одно интересное многофункциональное зеркало заднего вида с видеорегистратором и двумя камерами. Представитель максимально бюджетных Android-гаджетов вышел на рынок не так давно, и найти его в продаже сложнее, чем изделия конкурентов. Между тем, «железо» здесь абсолютно то же самое, что и на распространенных моделях: четырехъядерный процессор Allwinner A33, 5-мегапиксельная фронтальная камера со стандартным китайским «кубиком» дополнительной. Отличает его нетрадиционной конструкции дисплей: не стоит клевать на семидюймовую диагональ в характеристиках – экран растянут вширь, имея странное разрешение 1280х480. Соответственно, в графическом интерфейсе все кнопки управления смещены вправо.
Отметим, что в комплекте есть GPS-антенна, что для настолько дешевого гаджета неплохо. С учетом общих «болячек» всех мультифункциональных зеркал, и в первую очередь с нестабильностью приложений, которой страдают и «Арены» за 20 с лишним тысяч, не лучше ли купить менее раскрученного «китайца»?
Основные плюсы:
Приемлемое качество изображения
Предустановленный Navitel
Минусы:
Плохо представлен в торговой сети
Отметим, что в комплекте есть GPS-антенна, что для настолько дешевого гаджета неплохо. С учетом общих «болячек» всех мультифункциональных зеркал, и в первую очередь с нестабильностью приложений, которой страдают и «Арены» за 20 с лишним тысяч, не лучше ли купить менее раскрученного «китайца»?
Основные плюсы:
Приемлемое качество изображения
Предустановленный Navitel
Минусы:
Плохо представлен в торговой сети
TrendVision aMirror 14.900 рублей
Перед нами не просто зеркало заднего вида, а и хороший видеорегистратор: передняя FullHD-камера с пятилинзовой оптикой дополнена парковочной, имеющей встроенную инфракрасную подсветку. Завязаны они на чипсет Allwinner A33, с достаточной скоростью «переваривающий» модифицированный Android.
Благодаря поддержке популярной операционной системы штатный набор приложений легко расширить: с aMirror Вы сможете не только использовать навигатор во время езды (хотя пятидюймовый экранчик для этого маловат), но и звонить, раздавать через WiFi интернет с установленной сим-карты (или принимать его с телефона), смотреть фильмы, а, докупив на том же алиэкспрессе дешевый ELM-адаптер и установив соответствующее приложение, превратите зеркало еще и в бортовой компьютер. С помощью GPS работает и система предупреждений о постах ДПС и дорожных камерах, которая может автоматически пополнять базу данных через 3G-модуль зеркала или WiFi. Неплохо, не так ли? Ради этого, в принципе, можно даже простить необходимость регулярно протирать отпечатки пальцев с зеркала.
Крепление зеркала – на штатное место, в комплекте есть несколько кронштейнов и переходников. Производитель заявляет о совместимости зеркала со множеством моделей автомобилей, но мы все же порекомендуем сначала сравнить крепление штатного с теми, что есть в комплекте.
Однако стоит сразу учесть, что оптика у фронтального объектива широкоугольная: за больший угол обзора придется расплачиваться меньшей детализацией, чем у моделей TrendVision на той же матрице, но с меньшим углом обзора.
Основные плюсы:
Чувствительный выносной GPS-модуль
Стеклянная оптика с широким углом обзора
Минусы:
Прошивка у новинки сыровата, а обновлений пока нет
Уже считающийся устаревшим сенсор OV2710
Благодаря поддержке популярной операционной системы штатный набор приложений легко расширить: с aMirror Вы сможете не только использовать навигатор во время езды (хотя пятидюймовый экранчик для этого маловат), но и звонить, раздавать через WiFi интернет с установленной сим-карты (или принимать его с телефона), смотреть фильмы, а, докупив на том же алиэкспрессе дешевый ELM-адаптер и установив соответствующее приложение, превратите зеркало еще и в бортовой компьютер. С помощью GPS работает и система предупреждений о постах ДПС и дорожных камерах, которая может автоматически пополнять базу данных через 3G-модуль зеркала или WiFi. Неплохо, не так ли? Ради этого, в принципе, можно даже простить необходимость регулярно протирать отпечатки пальцев с зеркала.
Крепление зеркала – на штатное место, в комплекте есть несколько кронштейнов и переходников. Производитель заявляет о совместимости зеркала со множеством моделей автомобилей, но мы все же порекомендуем сначала сравнить крепление штатного с теми, что есть в комплекте.
Однако стоит сразу учесть, что оптика у фронтального объектива широкоугольная: за больший угол обзора придется расплачиваться меньшей детализацией, чем у моделей TrendVision на той же матрице, но с меньшим углом обзора.
Основные плюсы:
Чувствительный выносной GPS-модуль
Стеклянная оптика с широким углом обзора
Минусы:
Прошивка у новинки сыровата, а обновлений пока нет
Уже считающийся устаревшим сенсор OV2710
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2 - недавно выбирал себе камеру, для паркования, так вот, все эти зеркала - гавно. Угол обзора такой, что ты вообще не понимаешь куда ехать. Нужно минимум 170 град, чтобы видеть и часть своей машины и куда она двигается. Мониторчики такие мелкие, что нифига даже не видно. Короче минусую пост.