12 лучших зеркал заднего вида

А вот Vizant, в отличие от Blackview, по «железу» не апгрейдили – так что 32-битный процессор MTK6580 (против 64-битного у Blackview X9 AutoSmart, для сравнения) здесь по-прежнему вынужден работать с гигабайтом оперативной памяти и 16 ГБ встроенного пространства под управлением Android 5.0: такой объем памяти для навигационных программ, например, уже не так велик по нынешним меркам (предустановленный «Яндекс.Навигатор» точно не отказался бы от большего объема «оперативки»), на такое «железо» стоило бы ставить «облегченный» дистрибутив наподобие Android One.



Однако же есть тут и интересные моменты. Например, за прием сигнала спутников GPS отвечает выносная антенна – а, учитывая то, что зеркало висит не в самом удачном для радиоприема месте, это однозначный плюс. Само зеркало причем сделано не только в формате накладки, но и рассчитано на полную замену штатного (если что-то из комплектных переходников подойдет на конкретный автомобиль).



Для подключения к Сети используйте microSIM-карту любого оператора, но на высокую скорость рассчитывать не стоит: старый чипсет не поддерживает 4G, так что и в качестве автомобильной Wi-Fi точки доступа смарт-зеркало малополезно.



Фронтальная камера – на 10 мегапикселей, которые при видеозаписи интерполируются до FullHD посредственного качества: и здесь, увы, «специализированный» видеорегистратор даже за меньшие деньги будет куда интереснее. Дополнительная камера – на 5 Мп, разрешение видеозаписи – 720p, инфракрасная подсветка собрана на четырех светодиодах.



Что в смарт-зеркале удалось – так это десятидюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием: яркий и хорошо читающийся даже днем. По крайней мере к удобству использования смарт-зеркала вопросов у нас не возникло.



Основные плюсы:

Яркий экран во всю площадь зеркала

Внешняя GPS-антенна



Минусы:

Отсутствие поддержки 4G

Среднее качество видеозаписи