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12 лучших зеркал заднего вида

12 лучших зеркал заднего вида (13 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   аксессуары   видеорегистратор   зеркало   зеркало заднего вида   
730
13
Штатное салонное зеркало в автомобиле – это, конечно, хорошо, однако так хочется дополнительного комфорта или новых функций. Удивить сейчас зеркалом-монитором или зеркалом-видеорегистратором вряд ли кого получится, и, пускай их удобство и спорно, своего покупателя такие устройства находят.
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Метки: авто   автомир   автомобили   аксессуары   видеорегистратор   зеркало   зеркало заднего вида   
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3  комментария
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2k
au3 2 дня назад
Общий минус камер на зеркале это регулировка: зеркало подстроили по себя - камера смотри хз куда. И наверно уже пора все зеркала заднего вида делать камерами и мониторами прямо перед водителем внизу
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1k
Андрей 2 дня назад
1 - здесь вроде не сайт авто любителей.
2 - недавно выбирал себе камеру, для паркования, так вот, все эти зеркала - гавно. Угол обзора такой, что ты вообще не понимаешь куда ехать. Нужно минимум 170 град, чтобы видеть и часть своей машины и куда она двигается. Мониторчики такие мелкие, что нифига даже не видно. Короче минусую пост.
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3k
Sanar Андрей 2 дня назад
А без камеры парковаться не научили?
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