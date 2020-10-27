Ультра-редкий 50-летний концепт AMC AMX/3

Производитель планировал выпускать пять тысяч автомобилей ежегодно, но проблемы с финансами привели к закрытию проекта уже в начале 70-х. В общей сложности было создано девять машин, а до наших дней дожили всего пять, две из которых до сих пор не закончены. Выставленный на продажу экземпляр оценили в 400 тысяч долларов.