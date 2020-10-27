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Ультра-редкий 50-летний концепт AMC AMX/3

Ультра-редкий 50-летний концепт AMC AMX/3 (4 фото)

Автор:
27 октября 2020 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: AMC   авто   автомир   автомобили   масл-кар   мускул-кар   найдено на ebay   
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Торговая площадка Facebook Marketplace быстро стала популярной у людей, которые продают свои подержанные машины. В настоящее время там продается множество автомобилей, но, что удивительно, есть очень редкие экземпляры, такие как этот концепт AMC AMX/3 1970 года.

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Метки: AMC   авто   автомир   автомобили   масл-кар   мускул-кар   найдено на ebay   
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