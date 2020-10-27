Ультра-редкий 50-летний концепт AMC AMX/3

Торговая площадка Facebook Marketplace быстро стала популярной у людей, которые продают свои подержанные машины. В настоящее время там продается множество автомобилей, но, что удивительно, есть очень редкие экземпляры, такие как этот концепт AMC AMX/3 1970 года.
В США ищет нового владельца уникальный AMC AMX/3 полувековой давности. Прототип, представленный в 1970 году в Чикаго, был назван лучшим изделием American Motors.
Машина разработана американцами совместно с Bizzarrini и BMW на основе прежнего AMX/2. Купе получило стальной кузов с более плавными линиями, цельное заднее стекло и автоматически выдвигающийся спойлер, но сохранило открывающиеся фары и пару воздухозаборников на капоте.
V8 объёмом 6,4 литра (340 л. с., 583 Нм) разгоняет 1,3-тонное авто до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Коробка передач – четырёхступенчатая «механика».
V8 объёмом 6,4 литра (340 л. с., 583 Нм) разгоняет 1,3-тонное авто до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Коробка передач – четырёхступенчатая «механика».
Производитель планировал выпускать пять тысяч автомобилей ежегодно, но проблемы с финансами привели к закрытию проекта уже в начале 70-х. В общей сложности было создано девять машин, а до наших дней дожили всего пять, две из которых до сих пор не закончены. Выставленный на продажу экземпляр оценили в 400 тысяч долларов.
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