Редчайший российский внедорожник «Скорпион-2М», который не выпускался серийно

Выставленный на продажу «Скорпион-2М» представляет собой внедорожник без брони и жёсткой крыши — вместо неё применён тканевый тент на металлическом каркасе. Машина оснащена гидроусилителем руля и интегрированной в передний бампер лебёдкой. Компоновка салона предусматривает два посадочных места спереди и ещё шесть — в задней части вдоль бортов.