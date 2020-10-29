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Редчайший российский внедорожник «Скорпион-2М», который не выпускался серийно

Редчайший российский внедорожник «Скорпион-2М», который не выпускался серийно (6 фото)

Автор:
29 октября 2020 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   редкие автомобили   
993
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В Московской области выставили на продажу очень редкий военный внедорожник "Скорпион-2М". Автомобиль разрабатывался для нужд армии, но в итоге так и не добрался до серийного производства.
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Метки: авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   редкие автомобили   
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BillyBonzz 3 дня назад
Даже его под Хаммер Н3 запилили, никакой фантазии
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