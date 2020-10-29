Редчайший российский внедорожник «Скорпион-2М», который не выпускался серийно

В Московской области выставили на продажу очень редкий военный внедорожник "Скорпион-2М". Автомобиль разрабатывался для нужд армии, но в итоге так и не добрался до серийного производства.
Разработкой семейства армейских вездеходов в начале прошлого десятилетия занималась российская корпорация «Защита». Первые модели были основаны на ульяновском шасси, но впоследствии инженеры корпорации создали собственную платформу с частичным использованием компонентов УАЗ и полностью независимой подвеской. На ней базировалось сразу несколько вариантов «Скорпиона» — от штурмовых автомобилей с возможностью установки лёгкого вооружения до бронированных машин.
Проект так и не был доведён до серийной стадии. По данным портала Topwar, потенциальные заказчики «Скорпионов» из Министерства обороны потеряли к внедорожникам интерес, и «Защита» вынуждена была свернуть разработки. Построенные в ходе проекта машины были раскуплены частными лицами.
×
Выставленный на продажу «Скорпион-2М» представляет собой внедорожник без брони и жёсткой крыши — вместо неё применён тканевый тент на металлическом каркасе. Машина оснащена гидроусилителем руля и интегрированной в передний бампер лебёдкой. Компоновка салона предусматривает два посадочных места спереди и ещё шесть — в задней части вдоль бортов.
Изначально «Скорпионы» комплектовались дизельным мотором Andoria, разработанным в Польше: при объёме в 2,6 литра он развивал 136 л.с. Но судя по объявлению, этот экземпляр пережил замену силового агрегата, получив вместо польского двигателя отечественный 2,2-литровый мотор от УАЗ Хантер 315148.
Произведённый в 2013 году «Скорпион-2М» с пробегом в 45 тысяч километров оценён в 970 000 рублей — дороже базового варианта нового УАЗ Патриот.
Источник:
Ссылки по теме:
- Малоизвестные внедорожники, созданные в Советском Союзе
- Новости автоаукционов: Коллекция Французского винодела
- Volvo С303 «Laplander» — невероятный вездеход вероятного противника
- Редкий дизельный УАЗ-469 1984 года выпуска продается в Италии
- Новости автоаукционов: Bonhams, Бельгия 2020 года
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...