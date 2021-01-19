В Костромской области обгоняющий водитель отправил встречную «Ладу Гранту» в занос

Возле деревни Володино, Судиславского района Костромской области, водитель встречной иномарки вышел на обгон, и встречному автомобилисту на «Ладе Гранте» пришлось уходить от столкновения.
В местной группе, пользователи отметили, что у «Лады Гранты» не был включен ближний свет
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