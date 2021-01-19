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В Костромской области обгоняющий водитель отправил встречную «Ладу Гранту» в занос

В Костромской области обгоняющий водитель отправил встречную «Ладу Гранту» в занос (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   обгон   
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Возле деревни Володино, Судиславского района Костромской области, водитель встречной иномарки вышел на обгон, и встречному автомобилисту на «Ладе Гранте» пришлось уходить от столкновения.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   обгон   
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11  комментариев
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20k
sportage030 2 часа назад
Едешь спокойно, на встречку вылетает мудак при плохой видимости, а тебя обвиняют, что ехал без света.
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17k
SolomonA 55 минут назад
"что у «Лады Гранты» не был включен ближний свет". Вообще-то у Гранты ДХО в базе. Ей ближний не обязателен.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Хорошая там обочина!
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8k
Александр 2 часа назад
Только идиоты в такую погоду и на такой дороге обгоняют
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Johnny

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