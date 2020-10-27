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Винтажные технологии: лухари авто

Винтажные технологии: лухари авто (19 фото)

Автор:
27 октября 2020 21:22
Сообщество : Автомир
Метки: scientae vulgaris   винтажные авто   история   машины   наупоп   
1544
19
Сегодня, помещая свою современную в высшей степени этого слова пятую точку в какой-нибудь народный автомобиль, вроде Соляриса или Рио, я готов поспорить, что вы не задумываетесь о десятках самых разных вещей. Почему руль круглый, а рычаг коробки передач торчит справа ещё, допустим, можно объяснить просто - удобно, понятно, логично.
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Метки: scientae vulgaris   винтажные авто   история   машины   наупоп   
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11  комментариев
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7k
Billi_Bons 13 часов назад
Лухари - это старший брат лайфхака?
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Сережа. 3 часа назад
Блин, где-то не там дизайнеры авто свернули, куда вся это красота и детализация делась? /Риторический вопрос/
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☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Забавно, но сумбурно. Но забавно
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crush 4 часа назад
Громовая птаха? Это щас Буревестник так называется???
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roman-delisov 14 часов назад
Далеко не у всех современных авто рычаг КПП справа.
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VL 15 часов назад
гмм... интересно. с лухарями только явный перебор. тьфу на них.
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au3 16 часов назад
А вместо "лухари" хотя бы "люксусные" нельзя?
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Благородный дон au3 16 часов назад
О, спасибо, разъяснил. А то я не понял, что за слово такое...
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Алекс au3 15 часов назад
Мимнус только за это поставил.
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