Винтажные технологии: лухари авто

Сегодня, помещая свою современную в высшей степени этого слова пятую точку в какой-нибудь народный автомобиль, вроде Соляриса или Рио, я готов поспорить, что вы не задумываетесь о десятках самых разных вещей. Почему руль круглый, а рычаг коробки передач торчит справа ещё, допустим, можно объяснить просто - удобно, понятно, логично.
Сегодня, помещая свою современную в высшей степени этого слова пятую точку в какой-нибудь народный автомобиль, вроде Соляриса или Рио, я готов поспорить, что вы не задумываетесь о десятках самых разных вещей. Почему руль круглый, а рычаг коробки передач торчит справа ещё, допустим, можно объяснить просто - удобно, понятно, логично. Но ведь существует огромное количество деталей, путь к которым был тернист, уныл и поразительно неординарен. Давайте вместе с вами пробежимся по визуальной истории автопрома и открытиям, предшествовавшим современным формам.
Одним из моих любимых открытий будет фонограф. Это такая штука для проигрывания виниловых пластинок. Начиная с 1956 года, Hi-Fi-фонограф Highway был добавлен в комплектацию сразу несколькими популярными марками автомобилей - Chrysler, Dodge, DeSoto и Plymouth. Проигрыватель «Highway Hi-Fi» был встроенным и выпускался компанией CBS/Columbia. В середине 50-х годов он считался верхом технического прогресса.
Одним из моих любимых открытий будет фонограф. Это такая штука для проигрывания виниловых пластинок. Начиная с 1956 года, Hi-Fi-фонограф Highway был добавлен в комплектацию сразу несколькими популярными марками автомобилей - Chrysler, Dodge, DeSoto и Plymouth. Проигрыватель «Highway Hi-Fi» был встроенным и выпускался компанией CBS/Columbia. В середине 50-х годов он считался верхом технического прогресса.
В первом релизе 12 сентября 1955 года говорилось, что система Highway Hi-Fi проигрывала звук, используя динамик штатного радио (динамик! один, а не 12 с сабвуфером), и размещалась в ударопрочном корпусе. Из агрегатов управления была ручка тональности, из достоинств - керамическая игла и бокс на 6 дисков. К сожалению, были и недостатки. Система не ставилась как дополнительная опция, а шла сразу в комплектации, и покрывалась гарантийным ремонтом. Высокое количество поломок и стоимость ремонта привели сначала к модернизации системы, затем и к замене - в 1960-61 вышла новая система от RCA (Radio Corporation of America). Но она была немногим лучше. Проблемы оставались те же до появления абсолютно нового формата. Де-факто, уже существовали кассеты, но они были размером 12*19 см и без автоматической перемотки. Ага, карандашик в дырку и “виу-виу-виу” (вот такой я старый).
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Именно компакт кассета, визуально нам знакомая, появилась в 1963 году - новинку представила та же Радио Корп. оф Америка. С этого момента приход классических кассетных магнитол был вопросом времени и миниатюризации. Но винтажные классические авто с винилом, хромом и красной кожей вошли в историю не только Штатов, но и всего мира, сформировав добрую долю субкультурного антуража всяких стимпанков и ретро-маний.
В 1961 году впервые на рынке была представлена машина “Фламинго” от компании Бьюик. Это официальная версия. Но, если покопать чуть глубже, мы узнаем, что Фламинго - это просто роскошная “лухари” версия и без того “лухари” Бьюика Электры. Дело в том, что в 1959 году в качестве кузова Electra и Electra 225 использовали C-образный кузов авторства General Motors, который использовался также в Oldsmobile 98 и почти всех Cadillac. И внешне и внутренне авто находились на пике своей конкуренции, и производитель уже засунул внутрь всё, что было возможно. Стандартным и единственным доступным двигатель был Wildcat V8 объемом 6,5 литров и мощностью 325 лошадиных сил, с двухскоростной автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля и тормозами с уникальными 30 см. барабанами.
Кожаный салон, электрические дворники, прикуриватель, часы, фонарики в салоне, бардачок, подушки на сиденьях - вообще всё, что было известно и придумано. Все современные достижения науки и технологического прогресса уже были внутри. Нужна была маркетинговая фишка. Какой-то невиданный ход. Им стали разворотные сиденья. Вернее, ярко-розовое длинное авто с поворотными сидениями. Идея логично вытекала из образа американской успешной жизни. Пикники, дальние поездки, барбекю, друзья и тд и тп. Версии с кабриолетом, столиком между сидений и разворотными креслами превращались в почти полноценный обеденный лаундж.
У некоторых марок предполагался мобильный офис с печатной машинкой. Идею быстро переняли конкуренты и почти так же быстро она умерла, чтобы через десять лет вернуться.
В 1961 году Форд Громовая Птаха (легендарный Thunderbird) выпустил модель с передвигаемым рулевым колесом. Нет, сейчас они просто регулируются, а если авто дорогое, то в самых разных плоскостях и измерениях. Но в 1961-ом оно убиралось нафиг. Предполагалось, что это будет полезной опцией для толстяков и позволит охватить дополнительный объем рынка. Возможно сейчас эта опция тоже бы пригодилась в некоторых S-классах, где к успеху пришел не только водитель, но и живот водителя. Как бы то ни было, поворотные механизмы пихали не только в сиденья. Но отворачиваемый руль тоже достаточно быстро вышел из моды, чего нельзя сказать о фаст-фуде.
В 1961 году Форд Громовая Птаха (легендарный Thunderbird) выпустил модель с передвигаемым рулевым колесом. Нет, сейчас они просто регулируются, а если авто дорогое, то в самых разных плоскостях и измерениях. Но в 1961-ом оно убиралось нафиг. Предполагалось, что это будет полезной опцией для толстяков и позволит охватить дополнительный объем рынка. Возможно сейчас эта опция тоже бы пригодилась в некоторых S-классах, где к успеху пришел не только водитель, но и живот водителя. Как бы то ни было, поворотные механизмы пихали не только в сиденья. Но отворачиваемый руль тоже достаточно быстро вышел из моды, чего нельзя сказать о фаст-фуде.
Идея развернуть уже водительское сидение пришла в голову в 1974 году создателям Chevrolet Chevelle Laguna Type S-3. Маркетологи воскресили эту идею, скрестив две уже мертвые - облегчить посадку толстоамериканцев, увеличив пространство перед рулем, и поворотные кресла. Было весело, но недолго.
Верхом толстосумской роскоши стал туалет. Ага. Вот лично вам Джеймс Бонд чем запомнился? Сейчас это постоянно пьющий в кадре Дэниел Крэйг и какой-нибудь айтишник, презентующий гаджеты в спорткаре. Раньше это было то же самое, но с Пирсом Броснаном, или Тимати Далтоном, или Роджером Муром. Но когда-то Джеймсом был великий шотландский горец - Шон Коннери, а в кадре появлялся не только гиперумный мастер телеграфии, но и сам старина Роллс Ройс вместо всяких Феррари и Остин Мартин. Так вот, модель 1954-го года Rolls Royce Vignale была оборудована туалетом.
Верхом толстосумской роскоши стал туалет. Ага. Вот лично вам Джеймс Бонд чем запомнился? Сейчас это постоянно пьющий в кадре Дэниел Крэйг и какой-нибудь айтишник, презентующий гаджеты в спорткаре. Раньше это было то же самое, но с Пирсом Броснаном, или Тимати Далтоном, или Роджером Муром. Но когда-то Джеймсом был великий шотландский горец - Шон Коннери, а в кадре появлялся не только гиперумный мастер телеграфии, но и сам старина Роллс Ройс вместо всяких Феррари и Остин Мартин. Так вот, модель 1954-го года Rolls Royce Vignale была оборудована туалетом.
В интернете много чепухи насчет этого экземпляра. Кто-то пишет, что это штатное место для шампанского, кто-то - это фотошоп или кустарная дыра, сделанная лобзиком. Истина где-то посередине. Модель не серийная. Речь идет о Роллсе “Серебряный Призрак” (Silver Wraith), дебютировавшем в 1946 году.
А вернее, о бизнесмене из Нью-Джерси по имени Джозеф Джей Маскух - президенте Breeze Corporations Inc. с общим доходом в 24.5 миллиона долларов от производства и продажи вертолетов, промышленного оборудования, летательных хреновин и их компонентов. К 76 годам у дедули было отменное здоровье, 165 патентов на личные изобретения и 30 млн. на счету. Не зная, чем заняться на пенсии, он взял 65 тыс. долларов и пришел в салон Роллсов с желанием как-то их потратить поэкстравагантнее. По тем временам это было примерно в 13 раз больше, исходя из реальной стоимости денег, и на наши деревянные составляло чуть больше 40 млн. руб. по текущему курсу.
Джозеф попросил себе Роллс с его собственным списком дополнительного оборудования. Это означало, что всё под капотом будет покрашено в зеленый, а остальное, что нельзя покрасить, будет хромированно. Особенный кондиционер, шкафы, бар, телевизор, радио “Беккер Мексика”, электроприводы. На всё, что можно - чёрная кожа, иииии…. туалет под задним сидением. Зачем ему это? Ну, посмотрите мой пост про простатит. 76 лет всё-таки.
Джозеф попросил себе Роллс с его собственным списком дополнительного оборудования. Это означало, что всё под капотом будет покрашено в зеленый, а остальное, что нельзя покрасить, будет хромированно. Особенный кондиционер, шкафы, бар, телевизор, радио “Беккер Мексика”, электроприводы. На всё, что можно - чёрная кожа, иииии…. туалет под задним сидением. Зачем ему это? Ну, посмотрите мой пост про простатит. 76 лет всё-таки.
Большинство даже абсурдных с виду черт в современных автомобилях логически произошли из самой “древности”. Причем, чуть ли не из строения коня обыкновенного. К примеру, высота коня и необходимость удобства при езде обеспечила появление стремян, затем высоких телег/повозок/экипажей и ступенек у них. Не сидеть же ниже конской “ватерлинии” (уровень хвоста). Дальше, типичная для карет ступенька для погрузки задницы в экипаж планомерно перекочевала в авто, вместе с привычкой при недостатке места использовать её как боковой багажник.
В конечном счете, в 1935 году, на рынок вышло решение по перевозке в таких боковых багажниках животных. В частности, специальные сумки и клетки для собак. Выглядит диковато, но если начинать с лошади и экипажей, то вроде бы даже логично. Ну а там, где можно собаку пристегнуть, там её можно и выгулять. В общем, страшновато, но только если примерить на своё авто. А в начале 20-го века это было: “О! А так удобно!”.
На втором моем месте любимчиков - Iter Avto, дедушка прабабушки вашего GPS навигатора. В те времена, когда ориентироваться по звездам в машине было уже неудобно, а спутников в небе ещё не было, существовали бумажные карты. Но, если штурмана рядом с вами не сидело, следить за картой надо было самому, указатели вам в помощь. Но ведь это неудобно. Ни тебе навигатора в часах, ни в телефоне (ни телефона), ни навигатора в авто. Но некоторых талантливых людей это ни разу не остановило. До появления иннерционной навигации использовались стилизованные свитки с картами. Свитки - потому что так удобнее двигать карту, если один конец сразу наматывается как рулончик. Поэтому были, например, вот такие часы.
А ещё был патент 1921 года Джона Джей Бови, который чисто технически опередил итальянскую Итер Авто. И то и другое решение - всего лишь проворачиваемый, напечатанный на бумаге маршрут. Соединялась эта штука со спидометром и просто мотала этот рулон туалетной бумаги с изображением трассы. Ни тебе поворотов, ни объездов, ни пробок.
Но не расстраивайтесь. Мы не жили в каменном веке до появления айфонов. Существовало множество высокоточного оборудования для измерения своего положения в пространстве и без связи со спутниками. Всё-таки человека в космос мы как-то отправили. Так вот, между 1940-ым и концом 1980-х годов, было целых два варианта: “Вася, найди нас на карте” и инерциальная навигация - когда ваше положение на карте определяется по данным акселерометров и гироскопа. То есть, в каком направлении и с каким усилием вы ломитесь. Помимо военных систем в Японии и Дженерал Моторс Рисёрч для простых потребителей особо ничего не было. Разве что электронный компас в легендарной Тойоте Краун. Безобразие и унылые “Вася, где мы?” продолжались почти до конца столетия, пока инженеры в компании Honda наконец не решили, что то, что работает для ракет и военных, может работать и в их машинах. Это привело к созданию чрезвычайно сложной и дорогой системы Gyrocator, разработанной совместно Honda и Alpine в начале 1980-х годов.
Она работала как штурман, но на корабле. По методу счисления координат. В отличие от большинства современных навигационных систем, она не использовала спутники GPS для опознавания своего местоположения и распознавания скорости и направления движения автомобиля. В основе конструкции был гелиевый газовый гироскоп, который мог обнаруживать как вращение, так и движение. Специальный сервомеханизм, приделанный к корпусу трансмиссии, дублировал информацию в гироскоп-кататор. На дисплее был даже не электронный телевизор с загруженной картинкой - это 6-дюймовый монохромный экран, на который карта просто наклеена. Если вы уедете за её пределы, нужно перенастраивать положение и вставлять новую.
Монитор отображал серию кружков и перекрестий на экране, чтобы показать ваше текущее местоположение или линии маршрута. Можно было наносить свои отметки, зумить механической линзой, крутить карту и добавлять яркость. Производилось чудо техники в 1981 году и устанавливалась как дополнительная опция на Honda Accord и Honda Vigor. Стоила новинка 300 000 иен (2 746 долларов США), а сегодня в рублях та же стоимость вышла бы в полмиллиона.
Вообще, конечно, много чего интересного было, когда ничего не было. Например, когда не было поворотников, которые, кстати, стали общепринятым стандартом только в 1950-х, сигналы о повороте показывали руками. Высовывали руку в окно и показывали, куда осуществляется поворот. Что, в свою очередь, привело к появлению в 1940-х светящихся варежек. Состав был не очень полезным для здоровья, но в целом штука была прикольной.
Вообще, конечно, много чего интересного было, когда ничего не было. Например, когда не было поворотников, которые, кстати, стали общепринятым стандартом только в 1950-х, сигналы о повороте показывали руками. Высовывали руку в окно и показывали, куда осуществляется поворот. Что, в свою очередь, привело к появлению в 1940-х светящихся варежек. Состав был не очень полезным для здоровья, но в целом штука была прикольной.
На последнем, и третьем, месте у меня стоит целое авто. Оно стало сборником для обкатки десятка разных технологий. Речь идет про Tucker Torpedo - американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся Tucker Corporation, 1948 года.
6-цилиндровый оппозитный двигатель объёмом 9,6 литра мощностью 150 л.с., с гидравлическим приводом клапанов, непосредственным впрыском топлива и герметичной системой охлаждения. В автомобиле использовалась 24-вольтная электросеть, туда же поставили третью фару-прожектор с возможностью доворота (сейчас поворот фар опять, кстати, новинка в лухари). Руль по центру и дисковые тормоза, независимая подвеска и эпичное лобовое стекло в виде клина. Клин лобового эпичен хотя бы тем, что сделан специально для удара об него головой водителя. В те суровые годы не было никаких полиакрилатов, акрилов, пленочных стекол и прочей безопасной фигни. Удар головой в лобовое означал создание сотен прочных и острейших лезвий практически мгновенно. Умереть можно было просто просыпав все эти осколки себе на колени. В такере попытали от этого спастись, и сделали стекло, способное при ударе изнутри вылетать наружу почти не разбиваясь.
Ещё из классного были десятки бамперов, которыми пытались обезопасить пешеходов: от водоналивных до систем уловителей с сетками, матрасами и пружинами. Были концепты с визитками в колесах, когда при ударе машины обо что-то вываливалась бирка с именем владельца. Но проще оказалось ввести номерные знаки. Диковато смотрелись рычаги мкпп по принципу: один рычаг - одна передача.
Но достаточно вспомнить, что изначально там всего-то и было 1-2 передачи. И в тот момент это выглядело здорово. Долго боролись с освещением, и даже популярные в интернете светящиеся шины придумали. Но всё дорогое и слишком сложное быстро отмирало и отсеивалось. Поэтому, тот факт, что рычаг у вас один, а руль слева, не означает, что когда-то он не был посередине прямо над туалетом и рядом с бардачком с виниловыми пластинками. Чтобы понять, как сделать хорошо, сначала надо сделать плохо (девиз рукожопов-оптимистов).
Спасибо, что дочитали до конца,
ваш SV.
Спасибо, что дочитали до конца,
ваш SV.
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