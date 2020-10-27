Винтажные технологии: лухари авто

Но не расстраивайтесь. Мы не жили в каменном веке до появления айфонов. Существовало множество высокоточного оборудования для измерения своего положения в пространстве и без связи со спутниками. Всё-таки человека в космос мы как-то отправили. Так вот, между 1940-ым и концом 1980-х годов, было целых два варианта: “Вася, найди нас на карте” и инерциальная навигация - когда ваше положение на карте определяется по данным акселерометров и гироскопа. То есть, в каком направлении и с каким усилием вы ломитесь. Помимо военных систем в Японии и Дженерал Моторс Рисёрч для простых потребителей особо ничего не было. Разве что электронный компас в легендарной Тойоте Краун. Безобразие и унылые “Вася, где мы?” продолжались почти до конца столетия, пока инженеры в компании Honda наконец не решили, что то, что работает для ракет и военных, может работать и в их машинах. Это привело к созданию чрезвычайно сложной и дорогой системы Gyrocator, разработанной совместно Honda и Alpine в начале 1980-х годов.