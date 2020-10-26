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LongFishki Гений, который отравил мир

Гений, который отравил мир (7 фото)

Автор:
26 октября 2020 17:25
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   история   миджли   озоновый слой   свинец   факт   фреон   химия   
2613
7
Как стараниями выдающегося химика мир стал комфортнее, опаснее и грязнее.
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Метки: longfishki   история   миджли   озоновый слой   свинец   факт   фреон   химия   
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5  комментариев
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3k
Квизо Час назад
Вот только информация о вреде фреона пошла от исследований, оплаченных фирмой, создавшей газ, конкурировавший с фреоном и никак не могущей протолкнуть свой товар на рынок.
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6k
Alex Djeff Минуту назад
"Что чем выше содержание свинца в крови (ЧЁРНАЯ КРИВАЯ), тем больше жестоких преступлений совершалось"
Это не толерантно! :)
"Что чем выше содержание свинца в крови (ЧЁРНАЯ КРИВАЯ), тем больше жестоких преступлений совершалось" Это не толерантно! :)
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27k
parallax 57 минут назад
Ради прибыли, готовы отравить весь мир и себя в том числе. Что жадность с людьми делает.

Ради прибыли, готовы отравить весь мир и себя в том числе. Что жадность с людьми делает.
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857
Горец U Час назад
Фреонов масса.
Пиши, автор, корректнее.
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