Оправившись от демонстрации безопасности "Этила", Миджли получил задание сделать безопасными холодильники. В то время холодильник либо представлял собой ящик со льдом либо ящик с опасными газами, который мог либо отравить, либо подорвать своего владельца. В 1928 году Томас Миджли-младший представил миру фреон. Благодаря этому изобретению холодильники стали безопасными: фреоны инертны, они не горят и не взрываются (разве что при температуре выше 250 градусов по Цельсию превращаются в фосген). Чтобы доказать безопасность фреона, Миджли снова собрал пресс-конференцию, во время которой вдохнул фреон полной грудью, а потом задул им свечу. Свеча погасла, а с Миджли ничего не случилось. К началу 1930-х детище Миджли использовали уже не только в холодильниках. Кондиционеры, растворители, аэрозольные баллончики - всё это стало возможным благодаря детищу Миджли.

К началу 1970-х в мире производились миллионы тонн фреона ежегодно. В 1973 году немецкие и американские химики выяснили, что фреон разрушает озоновый слой. А чуть раньше, в 1969 году, учёные доказали, что уменьшение озонового слоя на 1% ведёт к росту заболеваний раком кожи на 6%. Если озонового слоя не будет вовсе, то солнечная радиация уничтожит всё живое на Земле. В 1985 году разработанный в 1985 году Монреальский протокол запретил производство фреонов. На данный момент Монреальский протокол подписали 197 стран. Учёные полагают, что если все страны будут его соблюдать, то озоновый слой удастся восстановить к 2050 году.