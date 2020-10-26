Как стараниями выдающегося химика мир стал комфортнее, опаснее и грязнее.
Американского учёного Томаса Миджли-младшего называют человеком, оказавшим наибольшее влияние на атмосферу Земли среди всех живых организмов. К сожалению, влияние это было пагубным.
В 1916 году 28-летний талантливый химик пришёл работать в компанию General Motors. Руководство поставило перед ним задачу: увеличить октановое число бензина и устранить стук в моторе. Миджли предложил добавлять в бензин этанол. Задача была решена, но руководство отклонило его идею, так как этанол нельзя было запатентовать - любой фермер мог гнать у себя на заднем дворе спирт и добавлять его в бензин. Тогда он предложил добавить в бензин тетраэтилсвинец. Миджли и руководство GM не смутило, что вещество было ядовитым, и что на производстве нового топлива умирают люди.
В 1916 году 28-летний талантливый химик пришёл работать в компанию General Motors. Руководство поставило перед ним задачу: увеличить октановое число бензина и устранить стук в моторе. Миджли предложил добавлять в бензин этанол. Задача была решена, но руководство отклонило его идею, так как этанол нельзя было запатентовать - любой фермер мог гнать у себя на заднем дворе спирт и добавлять его в бензин. Тогда он предложил добавить в бензин тетраэтилсвинец. Миджли и руководство GM не смутило, что вещество было ядовитым, и что на производстве нового топлива умирают люди.
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Упоминание свинца из названия нового бензина убрали, чтобы не пугать народ. Топливо получило название Ethyl. Звучит почти как женское имя Ethel.
К середине 1920-х 65% машин использовали бензин со свинцом. Изобретение Миджли принесло GM миллионы долларов. Но одна неприятность мешала "Этилу" покорить мир - по США поползли слухи о том, что новое супер-топливо может быть опасным. В первый год производства "Этила" 15 рабочих завода скончались от отравления свинцом. В 1924 году на новом заводе за пять дней из-за токсичных испарений 5 рабочих погибли, а 35 рабочих стали инвалидами. Это лишь самые громкие случаи, к тому же не велась статистика тех, кто получил на предприятиях GM хронические заболевания. Чтобы успокоить потребителей, Миджли устроил пресс-конференцию, где под аплодисменты репортёров вдыхал пары "Этила" и мыл им руки. После этого смертельного номера Миджли едва не умер и долго лечился, но компания GM, конечно же, никому об этом не рассказала. Главное, что народ успокоился. В двигателе не стучит и на том спасибо.
Оправившись от демонстрации безопасности "Этила", Миджли получил задание сделать безопасными холодильники. В то время холодильник либо представлял собой ящик со льдом либо ящик с опасными газами, который мог либо отравить, либо подорвать своего владельца. В 1928 году Томас Миджли-младший представил миру фреон. Благодаря этому изобретению холодильники стали безопасными: фреоны инертны, они не горят и не взрываются (разве что при температуре выше 250 градусов по Цельсию превращаются в фосген). Чтобы доказать безопасность фреона, Миджли снова собрал пресс-конференцию, во время которой вдохнул фреон полной грудью, а потом задул им свечу. Свеча погасла, а с Миджли ничего не случилось. К началу 1930-х детище Миджли использовали уже не только в холодильниках. Кондиционеры, растворители, аэрозольные баллончики - всё это стало возможным благодаря детищу Миджли.
К началу 1970-х в мире производились миллионы тонн фреона ежегодно. В 1973 году немецкие и американские химики выяснили, что фреон разрушает озоновый слой. А чуть раньше, в 1969 году, учёные доказали, что уменьшение озонового слоя на 1% ведёт к росту заболеваний раком кожи на 6%. Если озонового слоя не будет вовсе, то солнечная радиация уничтожит всё живое на Земле. В 1985 году разработанный в 1985 году Монреальский протокол запретил производство фреонов. На данный момент Монреальский протокол подписали 197 стран. Учёные полагают, что если все страны будут его соблюдать, то озоновый слой удастся восстановить к 2050 году.
К началу 1970-х в мире производились миллионы тонн фреона ежегодно. В 1973 году немецкие и американские химики выяснили, что фреон разрушает озоновый слой. А чуть раньше, в 1969 году, учёные доказали, что уменьшение озонового слоя на 1% ведёт к росту заболеваний раком кожи на 6%. Если озонового слоя не будет вовсе, то солнечная радиация уничтожит всё живое на Земле. В 1985 году разработанный в 1985 году Монреальский протокол запретил производство фреонов. На данный момент Монреальский протокол подписали 197 стран. Учёные полагают, что если все страны будут его соблюдать, то озоновый слой удастся восстановить к 2050 году.
Если о вреде фреонов Миджли и его коллеги в 1920-е годы ещё не знали, то о вреде свинца известно с древних времён. Собственно говоря, Миджли на своей шкуре почувствовал этот вред. Борьба со свинцом в США началась в середине 1960-х. Собранные учёными данные говорили о том, что ездящие на свинцовом топливе автомобили - главные виновники высокого содержания свинца в атмосфере и в организмах людей. Не так-то просто запретить то, что приносит большие деньги, поэтому добиться запрета "Этила" на его родине в США удалось лишь в 1986 году. В СССР запрещать этилированный бензин начали в конце 1970-х, окончательно это топливо исчезло с заправок в России в начале 2000-х. В большинстве других стран от "Этила" тоже отказались в начале 2000-х. Тем не менее в бедных странах Африки и КНДР этилированный бензин всё ещё активно используется.
Американские учёные выяснили, что из-за выхлопных газов, содержащих свинец, население стало резко тупеть. А ещё содержание свинца в крови влияет на уровень преступности. На графике выше (составлен Риком Невином (Кick Nevin), автором книги "Кривые Люцифера: наследие отравления свинцом)видно, что чем выше содержание свинца в крови (чёрная кривая), тем больше жестоких преступлений совершалось (красная и зелёная кривые).
Американские учёные выяснили, что из-за выхлопных газов, содержащих свинец, население стало резко тупеть. А ещё содержание свинца в крови влияет на уровень преступности. На графике выше (составлен Риком Невином (Кick Nevin), автором книги "Кривые Люцифера: наследие отравления свинцом)видно, что чем выше содержание свинца в крови (чёрная кривая), тем больше жестоких преступлений совершалось (красная и зелёная кривые).
"Скончался выдающийся химик Томас Миджли, 55
Изобретатель этилированного бензина, пионер синтетической резины стал жертвой несчастного случая"
Томас Миджли получил массу наград за свои научные достижения и не дожил до разоблачающих его творения открытий своих коллег. В 1940 году он заболел полиомелитом, а в 1944 году погиб от собственного изобретения. Последние годы жизни Миджли-младший был прикован к кровати. Чтобы облегчить долю своих сиделок и родных, он придумал устройство, которое поднимало его с постели. В 1944 году сложный механизм дал сбой, один из ремней обмотался вокруг шеи химика и задушил его.
Изобретатель этилированного бензина, пионер синтетической резины стал жертвой несчастного случая"
Томас Миджли получил массу наград за свои научные достижения и не дожил до разоблачающих его творения открытий своих коллег. В 1940 году он заболел полиомелитом, а в 1944 году погиб от собственного изобретения. Последние годы жизни Миджли-младший был прикован к кровати. Чтобы облегчить долю своих сиделок и родных, он придумал устройство, которое поднимало его с постели. В 1944 году сложный механизм дал сбой, один из ремней обмотался вокруг шеи химика и задушил его.
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Метки: longfishki история миджли озоновый слой свинец факт фреон химия
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