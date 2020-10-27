Загадка платформ: советские парады физкультурников против бразильского карнавала

Честно сказать - кто у кого украл идею с платформами, используемыми во время шествий, неизвестно. То ли Бразилия, создав в начале 20-го века платформы для танца самба, дала повод для распространения этих устройств, то ли советские умы подкинули замечательную мысль, которая разнеслась по всему миру. В любом случае - это надо видеть!
Живые пирамиды, которые прочно ассоциируются с Советским союзом, на самом деле были придуманы давно. Упоминания о них есть в описании старинных праздников в Венеции XVIII века
В России уже с конца XIX – начала XX века подобные гимнастические упражнения были очень любимы публикой
Расцвет этого спорта (а может искусства) пришелся на 20-30-е годы. Физкультурные парады стали очень популярны в СССР. И вместе с живыми фигурами, пришли различные платформы, изображающие спортивные достижения
Похожие автомобильные платформы использовались для агитации с самого начала установления советской власти. Агитавтомобиль "Слон как символ колониальной Индии", 1929 год
Наиболее активно их начали применять на разного рода парадах молодого государства. Например - парад физкультурников
В 1919 году на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.
С 1931 года парады стали проводиться ежегодно, сначала в Москве и Ленинграде, а затем и других городах Союза ССР
В период 1938–40 и 1945–49 годов над художественным оформлением физкультурных парадов в Москве работал Михаил Ладур
Свою работу Ладур называл «искусством радости» — искусством «со своими особыми законами, драматургией, архитектоникой, специфическими отношениями, жизнью»
Именно Ладур говорил об индустрии развлечений, как о направлении эстетического воспитания человека, формирования его чувства и вкуса.
В задачи художника спортивного праздника входило не только декорирование многофигурных построений, в которые выстраивались спортсмены
Обязательным было проектирование переносных конструкций и специальных спортивных снарядов, символико-эмблематических элементов, украшение сценических площадок и трибун, создание живописных портретов, декоративных панно и плакатов.
Таким образом макеты различных достижений советского народа, показывались всему миру и мир принял эту идею на "ура"
Ладур стал творцом художественно-массовых зрелищ огромных масштабов в послевоенные годы возглавив редакцию журнала «Декоративное искусство СССР»
Отсюда возникло движение «За красоту родного города», отразившееся на благоустройстве, украшении и озеленении городов и сел страны
Парады физкультурников прекратили свое существование со смертью Сталина. Последний парад физкультурников прошёл в 1954 году
Физкультурный парад, 1938 год
Источник:
"Цветущая юность" - фильм о параде 1939 года
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Авторский пост
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