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Загадка платформ: советские парады физкультурников против бразильского карнавала

Загадка платформ: советские парады физкультурников против бразильского карнавала (21 фото + 2 видео)

Автор:
27 октября 2020 12:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадка   исторические факты   история   папрад   платформы   союз   физкультурники   
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Честно сказать - кто у кого украл идею с платформами, используемыми во время шествий, неизвестно. То ли Бразилия, создав в начале 20-го века платформы для танца самба, дала повод для распространения этих устройств, то ли советские умы подкинули замечательную мысль, которая разнеслась по всему миру. В любом случае - это надо видеть!

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Метки: загадка   исторические факты   история   папрад   платформы   союз   физкультурники   
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Мирный ваще 7 минут назад
"...талант и фантазия Михаила Ладур дало толчок..."
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9k
Хью́берт 18 минут назад
Это говорит о высочайшем уровне организации.
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10k
Анатолий Соколов 20 минут назад
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