Загадка платформ: советские парады физкультурников против бразильского карнавала

Честно сказать - кто у кого украл идею с платформами, используемыми во время шествий, неизвестно. То ли Бразилия, создав в начале 20-го века платформы для танца самба, дала повод для распространения этих устройств, то ли советские умы подкинули замечательную мысль, которая разнеслась по всему миру. В любом случае - это надо видеть!