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Volkswagen Golf 1980 года выпуска с минимальным пробегом выставят на торги в Великобритании

Volkswagen Golf 1980 года выпуска с минимальным пробегом выставят на торги в Великобритании (17 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2020 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: golf   volkswagen   volkswagen golf   авто   автоаукцион   капсула времени   олдтаймер   ретро авто   
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В зависимости от состояния, в Европе можно купить Volkswagen Golf первого поколения по цене от 500 до 1000 евро. Однако, этот экземпляр особенный, так как у него всего 738 миль (1188 км) на одометре, поэтому он обязательно принесет своему владельцу больше денег, когда попадет на онлайн-аукцион NEC Classic 13-14 ноября.

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Метки: golf   volkswagen   volkswagen golf   авто   автоаукцион   капсула времени   олдтаймер   ретро авто   
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7  комментариев
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23
Лингам 18 часов назад
Был когда-то Гольф 4, шикарный автомобиль, неприхотливый и удобный для молодого человека. Но на счёт "коллекционной ценности" я не уверен.
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12
igor 10 часов назад
двигатель 1.5 80 года
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2k
x3matic 17 часов назад
Хороший автомобиль.Простой и надежный как автомат Калашникова.
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2k
Master Bo x3matic 14 часов назад
Это точно! У меня был первый Гольф 1982 года выпуска, пятидверный, карбюраторный, с кондицонером! Машинка- ураган! До сих пор с теплотой вспоминаю.
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2k
Master Bo 3 часа назад
Двигатель 1,3. После отечественного автопрома - просто сказка!
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43k
noName 17 часов назад
"однако судя по шильдику GLD автомобиль оснащен дизельной силовой установкой."-там окромя шильдика еще и ТНВД под капотом есть...)))
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2k
SSD 18 часов назад
Праворукий... У нас такой не приживеться... На него владельца убитых пятерок вазовских, будут как на говно смотреть)
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