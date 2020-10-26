Volkswagen Golf 1980 года выпуска с минимальным пробегом выставят на торги в Великобритании

В зависимости от состояния, в Европе можно купить Volkswagen Golf первого поколения по цене от 500 до 1000 евро. Однако, этот экземпляр особенный, так как у него всего 738 миль (1188 км) на одометре, поэтому он обязательно принесет своему владельцу больше денег, когда попадет на онлайн-аукцион NEC Classic 13-14 ноября.
Данный Golf находится в заводском состоянии и может похвастать необычной историей, ведь на учет он впервые встал лишь через 19 лет после покупки.
Первый владелец н наткнулся на выгодное предложение и приобрел этот автомобиль в качестве запасного варианта.. На момент покупки владелец уже имел другой VW Golf, и он планировал использовать запасной автомобиль после того, как первый окончательно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям этого не случилось, и запасной Golf выезжал из гаража лишь на техобслуживание и для регистрации, которая состоялась лишь в 1999 году.
Первый владелец н наткнулся на выгодное предложение и приобрел этот автомобиль в качестве запасного варианта.. На момент покупки владелец уже имел другой VW Golf, и он планировал использовать запасной автомобиль после того, как первый окончательно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям этого не случилось, и запасной Golf выезжал из гаража лишь на техобслуживание и для регистрации, которая состоялась лишь в 1999 году.
Однако же сразу после постановки на учет, владелец решил избавиться от устаревшего хэтчбека и продал его коллекционеру. С тех пор уникальный VW Golf путешествует по частным коллекциям.
К сожалению, выяснить какой двигатель установлен под капотом «капсулы времени» не удалось, однако судя по шильдику GLD автомобиль оснащен дизельной силовой установкой. В 1980 году модели первой генерации оснащались 1,6-литровыми двигателями мощностью 54 л.с. и 98 нм крутящего момента. Изучая опубликованные снимки аукционного экземпляра можно заметить, что он находится в идеальном состоянии.
На данный момент неизвестно сколько именно придется заплатить за эту «капсулу времени».
На данный момент неизвестно сколько именно придется заплатить за эту «капсулу времени».
Источник:
Ссылки по теме:
- Новости автоаукционов: Gooding&Company 2020 в Лондоне
- Новости автоаукционов: RM Sothebys, Август 2020 года
- Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW
- Type 57S Atalante: 83-летний Bugatti по цене трёх новых Chiron
- Новости автоаукционов: Gooding & Company, Август 2020 года
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...