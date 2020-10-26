Volkswagen Golf 1980 года выпуска с минимальным пробегом выставят на торги в Великобритании

Данный Golf находится в заводском состоянии и может похвастать необычной историей, ведь на учет он впервые встал лишь через 19 лет после покупки.



Первый владелец н наткнулся на выгодное предложение и приобрел этот автомобиль в качестве запасного варианта.. На момент покупки владелец уже имел другой VW Golf, и он планировал использовать запасной автомобиль после того, как первый окончательно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям этого не случилось, и запасной Golf выезжал из гаража лишь на техобслуживание и для регистрации, которая состоялась лишь в 1999 году.