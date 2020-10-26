150-сильный трехколесный Bond Bug - лучший способ ярко проститься с жизнью

За период с 1970 по 1974 год удалось выпустить около 2300 экземпляров Bond Bug и сегодня они ценятся среди коллекционеров за необычную конструкцию и забавные ходовые качества. Но экземпляр на фото, без сомнения, самый безумный! 150 лошадей и одно колесо спереди - отличный способ убиться! В начале ноября 2020 года Bug будет выставлен на аукцион во Франции, специалисты оценивают его стоимость на уровне 20 - 30 тысяч евро. Немало!



P.S. Нельзя не упомянуть о том, что каким-то непостижим образом Reliant Robin (послуживший отправной точкой для Bond Bug) дожил с семидесятых до 2000 года, когда появилась "Прощальная" серия Reliant Robin, выпущенная в честь 65-й годовщины производства фирмой трехколесных автомобилей. 65-ти "счастливчикам" достались автомобили выкрашенные в золотой металлик, с кожаным салоном, дорогой аудиосистемой и именными вставками на панели… Кто эти люди?!