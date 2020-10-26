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150-сильный трехколесный Bond Bug - лучший способ ярко проститься с жизнью

150-сильный трехколесный Bond Bug - лучший способ ярко проститься с жизнью (15 фото)

Автор:
26 октября 2020 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Bond Bug   Reliant Robin   авто   автомир   автомобили   трехколесный автомобиль   
1420
15
Британское недоразумение Bond Bug обычно не ассоциируется со скоростью, главным образом, потому что у него 3 колеса и чахлый двигатель мощностью 29 л.с. Но кто-то решил построить из Bond Bug натуральную "капсулу смерти", оснастив трицикл 150-сильным двигателем от супербайка Yamaha!
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Метки: Bond Bug   Reliant Robin   авто   автомир   автомобили   трехколесный автомобиль   
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961
Мистер Фикс 23 часа назад
150-сильный трехколесный Bond Bug - лучший способ ярко проститься с жизнью
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Показать 1 ответ
3k
panama 17 часов назад
Дааа, на таком можно разложиться знатно
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530
Alexandr F 20 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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