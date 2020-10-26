150-сильный трехколесный Bond Bug - лучший способ ярко проститься с жизнью

Британское недоразумение Bond Bug обычно не ассоциируется со скоростью, главным образом, потому что у него 3 колеса и чахлый двигатель мощностью 29 л.с. Но кто-то решил построить из Bond Bug натуральную "капсулу смерти", оснастив трицикл 150-сильным двигателем от супербайка Yamaha!
Проект по имплантации мотора и коробки передач Yamaha, выполнен на сумасшедшем профессиональном уровне и неискушенный обыватель может подумать, что всё собрано на заводе. Однако, есть определенные нюансы, заставляющие задуматься над адекватностью гражданина многократно увеличившего мощность данной повозки, при этом сохранившего оригинальные барабанные тормоза Бонда... При том, что подвеска была значительно переработана. Может барабанные тормоза призваны повысить градус безумия езды на Bond Bug?!
×
Моторный отсек находится внутри кабины между ногами водителя и пассажира под стеклопластиковым колпаком. Бросается в глаза модифицированная система выпуска с двойным выхлопом по центру и легкосплавные диски с гоночными шинами Yokohama Advan.
Из стеклопластика выполнен весь кузов - в конце шестидесятых годов в Англии было два крупных потребителя стеклопластика: Reliant и Bond. Обе фирмы выпускали трехколесные недоавтомобили для небогатых слоев населения. В 1969 году Reliant поглотил Bond, что дало возможность без риска для репутации поэкспериментировать в создании нового направления трехколесников – автомобилей для веселья! Так и появился Bond Bug.
Bond Bug базировался на компонентах Reliant Robin, того самого, над которым глумился знаменитый британский хулиган Джереми Кларксон, а его коллеги Хаммонд и Мэй даже пытались запустить в космос, а в шоу Grand Tour Bond Bug превратили в амфибию для установки британского рекорда скорости на воде :)
Bond Bug был представлен в 1970 году и ориентировался в первую очередь на молодежь, искавшую способ выделиться на дороге. Стоил трицикл на несколько фунтов дороже базовой версии Mini, маленького но все-же полноценного автомобиля. Естественно, рекорды продаж Bug не бил.
В Англии в свое время был достаточно популярен трицикл марки Morgan (концепция жива и сегодня), но Reliant Robin и Bond Bug использовали другую схему расположения колес (у Morgan пара колес была спереди), что затрудняло прохождение поворотов - стоило чуть переборщить со скоростью и трицикл падал набок! Опытные владельцы бросали на пассажирское кресло мешок с песком, когда двигались в одиночку, чтобы обеспечить равномерное распределение веса. Изначально Bug оснащался четырехцилиндровым двигателем Reliant объемом 700 кубических сантиметров мощностью 29 л.с., но была и версия с доработанной головкой блока цилиндров и более высокой степенью сжатия, увеличившей мощность до 31 л.с.!
За период с 1970 по 1974 год удалось выпустить около 2300 экземпляров Bond Bug и сегодня они ценятся среди коллекционеров за необычную конструкцию и забавные ходовые качества. Но экземпляр на фото, без сомнения, самый безумный! 150 лошадей и одно колесо спереди - отличный способ убиться! В начале ноября 2020 года Bug будет выставлен на аукцион во Франции, специалисты оценивают его стоимость на уровне 20 - 30 тысяч евро. Немало!
P.S. Нельзя не упомянуть о том, что каким-то непостижим образом Reliant Robin (послуживший отправной точкой для Bond Bug) дожил с семидесятых до 2000 года, когда появилась "Прощальная" серия Reliant Robin, выпущенная в честь 65-й годовщины производства фирмой трехколесных автомобилей. 65-ти "счастливчикам" достались автомобили выкрашенные в золотой металлик, с кожаным салоном, дорогой аудиосистемой и именными вставками на панели… Кто эти люди?!
P.S. Нельзя не упомянуть о том, что каким-то непостижим образом Reliant Robin (послуживший отправной точкой для Bond Bug) дожил с семидесятых до 2000 года, когда появилась "Прощальная" серия Reliant Robin, выпущенная в честь 65-й годовщины производства фирмой трехколесных автомобилей. 65-ти "счастливчикам" достались автомобили выкрашенные в золотой металлик, с кожаным салоном, дорогой аудиосистемой и именными вставками на панели… Кто эти люди?!
Источник:
Ссылки по теме:
- Худшая машина в мире: трехколесный SAIL Badal
- Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем
- Как баварцы создали BMW 7-й серии с 16-цилиндровым двигателем
- Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7
- Новый рекорд скорости: SSC Tuatara официально самый быстрый серийный автомобиль в мире
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...